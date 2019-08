11. August 2019, 19:41 Uhr Türkgücü München Wenig Ton, viele Tore

Türkgücü München gerät gegen Augsburg II früh in Rückstand, setzt sich aber mit 3:2 durch. Trainer Reiner Maurer wünscht sich mehr Stabilität in der Abwehr - und bekommt einen Zugang.

Von Johannes Holbein, Kirchheim

Reiner Maurer schaute und schwieg und es schien, als hatte er, der Trainer, der sonst alles bis ins Kleinste analysiert, die Ursache des Problems noch nicht ausgemacht. Hätte er im Anschluss an diese Szene das getan, was er so gerne tut, nämlich eine Videoanalyse, dann wäre Maurer wohl zu einem einfachen Schluss gekommen: technische Schwierigkeiten des Pressesprechers Max Kothny, oder besser gesagt: seines Mikrofons.

"Test, Test, ja jetzt geht's", sagte Kothny, um zwei Sekunden später festzustellen: "Neee, jetzt ist es wieder aus."

Beim 3:2 (3:2)-Erfolg von Türkgücü München gegen den FC Augsburg II lief noch nicht alles störungsfrei. Es begann damit, dass die Abwehr gerade am Anfang des Spiels nicht aufeinander abgestimmt war (vielleicht hat man auch deshalb am Sonntag den ehemaligen bosnischen Jugendnationalspieler Azur Velagic, 27, Verteidiger vom West-Regionalligisten SV Rödinghausen, verpflichtet), und endete mit der Pressekonferenz, bei der sich Kothny mit dem Mikrofon herumärgerte. Letztlich fand aber Maurers Mannschaft auf jedes Problem eine Antwort. Und Kothny legte das Mikrofon nach mehreren Anläufen einfach beiseite und sprach etwas lauter.

Wie schon bei den Niederlagen gegen Garching und Buchbach geriet Türkgücü früh in Rückstand (9.). Linksverteidiger Furkan Zorba hatte sich aus der Viererkette locken lassen und war deshalb nicht zur Stelle, als Kilian Jakob den Ball ins linke Eck schlenzte. "Es ist symptomatisch für uns, dass wir immer mit dem ersten Schuss aufs Tor ein Gegentor kassieren", sagte Innenverteidiger Alexander Sorge. Er war nach ausgeheilter Schultereckgelenksprengung ins Team gerückt.

Anders als gegen Garching und Buchbach fanden die Münchner schnell zurück ins Spiel. In der 20. Minute brachte Zorba den Ball scharf nach innen. Über Umwege landete er vor den Füßen von Benedikt Kirsch. Der zog ab und traf zum Ausgleich. Zwei Minuten später erzielte Kasim Rabihic aus ähnlicher Position die Führung. Marco Holz hätte fast das 3:1 nachgelegt, schoss aber einen Mitspieler ab.

Holz und Kirsch prägten das Spiel der Münchner. Holz, der die Kapitänsbinde trug, weil Yasin Yilmaz auf der Bank Platz nehmen musste, ordnete sein Team vom defensiven Mittelfeld aus. Kirsch führte jeden Zweikampf und rannte jedem Ball hinterher. "Bei Greuther Fürth sind wir die letzten Jahre viel gelaufen in der Vorbereitung, das hat mir schon nicht schlecht getan", sagte er und grinste. Der 23-Jährige ist einer dieser jungen Spieler bei Türkgücü, die es in ihren ersten Stationen im Profifußball nicht gepackt haben und jetzt ihre zweite Chance nutzen wollen.

Das 3:1 bereitete er mit einem Freistoß von der rechten Seite vor. Seine Flanke landete beim frei stehenden Holz, der einköpfte (33.). Es war die beste Phase der Münchner in der ersten Halbzeit. Sie zeigte, wie sie einen Gegner beherrschen können, aber auch, dass sie verwundbar sind. Wie schon beim 0:1 stand die Abwehr vor dem Gegentor zum 2:3 auf der linken Seite unsortiert. Der Augsburger Benedikt Lobenhofer spielte Lukas Petkov per Steilpass im Strafraum an, dieser wurde bei der Ballannahme von Verteidiger Sorge am Fuß getroffen. Petkov fiel. Den fälligen Strafstoß schob Sebastiano Nappo locker ein (40.).

"Klar, wir wollen natürlich eine andere Defensive haben, ein echtes Bollwerk", sagte Maurer. Aber so lange das noch nicht der Fall ist, müsse sein Team eben genug Tore schießen. Chancen hatten die Münchner auch in der zweiten Halbzeit reichlich. Zugang Ilker Yüksel hatte nach einem Zusammenspiel mit Holz das 4:2 auf dem Fuß. Er schoss übers Tor. Maurer brachte den türkischen U21-Nationalspieler von Beginn an, da Patrick Hasenhüttl unter der Woche nicht ganz fit war. Die größte Möglichkeit vergab Sorge, als er im Strafraum in Rücklage geriet. "Das ärgert mich. Ich will schon noch ein Torjäger werden", sagte er schmunzelnd.

Gegen Ende des Spiels mussten die 487 Zuschauer um den Sieg zittern. Franco Flückiger im Tor der Münchner, der anstelle von Maximilian Engl spielte, um mit seiner Erfahrung der jungen Mannschaft Sicherheit zu verschaffen, parierte einen Schuss des Augsburgers Jannik Schuster aus der Distanz gerade noch so. Es blieb beim 3:2. "Das Wort Zufriedenheit mag ich gar nicht, das ist tödlich für einen Trainer. Aber zwölf Punkte aus sechs Spielen sind in Ordnung", sagte Maurer.

Seine Spieler beeindruckten vor allem mit Mentalität. Und zwar nicht nur während des Spiels: Einen Tag zuvor hatte Maurer Stürmer Karl-Heinz Lappe mitgeteilt, dass er nicht im Kader stehe, weil seine Leistung nicht stimme. Lappe schaute sich das Spiel dennoch an und überzeugte nach dem Schlusspfiff einen Ordner davon, auf den Platz gehen zu dürfen. Dieser hatte ihn erst nicht erkannt. Der Torjäger blieb hartnäckig und schaffte es dann doch zu seinen Mitspielern, um ihnen herzlich zu gratulieren.