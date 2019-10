Dann und wann hörte man das gleichermaßen tiefe wie laute Organ des Trainers: "Ihr müsst schon arbeiten", herrschte Reiner Maurer seine Spieler an. In der zweiten Halbzeit schleuderte er ihnen ein "Wir sind zu weit weg!" entgegen, in der Schlussphase klang er motivierend: "Kommt noch mal!" Der Coach des Regionalliga-Spitzenreiters Türkgücü München muss grundsätzlich nicht viel eingreifen, wenn seine Spieler ihre Aufgaben erfüllen. Für gewöhnlich tun sie das präzise wie eine Quarzuhr. Das war auch beim ungefährdeten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Tabellenletzten TSV Rain/Lech der Fall. Maurer ist das Korrektiv am Spielfeldrand und macht sich nur dann bemerkbar, wenn sein exklusiv besetztes Ensemble Ansätze zeigt, zu überdrehen. Denn genau das will Maurer nicht: Dass Türkgücü die Konkurrenz vorführt. "Wenn sie mit Spitze, Hacke, Trallala anfangen, werden sie im Training mehr laufen müssen", sagt der 59 Jahre alte Fußballlehrer trocken. Andererseits seien seine Spieler "keine Soldaten", die kritiklos umzusetzen hätten, was er befehle.

Unaufgeregt gingen Maurers Männer die Aufgabe gegen das Schlusslicht an. Die Gäste aus Rain müssen sich vorgekommen sein wie beim Armdrücken mit einem Riesen: Immer wenn sie das Gefühl hatten, jetzt könnte der Favorit womöglich etwas nachlassen, erhöhte Türkgücü die Intensität und packte wieder fester zu. "Mir war wichtig, dass die Spannung nicht abfällt. Die Abwehr ist gut gestanden, vorne hatten wir noch einige Hundertprozentige", fasste Maurer das Geschehen zusammen und drehte den Scheinwerfer schon mal in Richtung Spitzenspiel am Montag in einer Woche: "Wir wollen auch in Schweinfurt gewinnen. Das ist zwar das einzige Spiel in dieser Saison, in dem wir nicht Favorit sind. Aber wir sind gut genug, um auch dort zu bestehen."

Die Unterfranken haben im Fernduell um die Tabellenspitze zuletzt zwei Mal gepatzt, verloren vor einer Woche zu Hause gegen Nürnberg II (0:2) und am Samstag bei der SpVgg Bayreuth (1:3) - womit Türkgücü mit drei Punkten und fünf Toren Vorsprung ins Spitzenspiel geht. "Das ist ein kleiner Vorteil, aber auch nicht mehr als eine Momentaufnahme", sagt Offensivspieler Kasim Rabihic, der sich auf das Gastspiel am anderen Ende des Freistaats freut: "Ein Flutlichtspiel am Montagabend, live im Fernsehen - es gibt nichts Schöneres."

Gegen Rain war Rabihic eine der prägenden Figuren. An so gut wie jeder Offensivaktion der Hausherren war er beteiligt. Und an beiden Treffern: Den Elfmeter zum 1:0 verwandelte der frühere Pipinsrieder, nachdem Kapitän Yasin Yilmaz von Rains René Schröder zu Fall gebracht worden war (18.). Das 2:0 bereitete Rabihic durch einen Gewaltschuss aus der zweiten Reihe nach einem unzureichend abgewehrten Eckball maßgeblich vor; TSV-Torwart Kevin Maschke konnte den Ball nur nach vorne abklatschen, Mario Erb jagte den Abpraller beherzt ins Netz (63.).

Dabei konnten sich die Gäste vor allem bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie nicht mit einer richtigen Packung aus dem Sportpark Heimstetten nach Hause fahren mussten: Der 32-Jährige Maschke parierte einen tückisch abgefälschten Fernschuss von Yilmaz (25.), einen Abschluss von Patrick Hasenhüttl aus kurzer Distanz nach starkem Steckpass von Rabihic (48.) sowie einen wuchtigen Flugkopfball von Dominik Weiß, abermals nach Vorarbeit von Rabihic (66.). Rain kam nur zwei Mal gefährlich vor das Tor von Türkgücü, ein Mal köpfte Stefan Müller nach einer Flanke von Marko Cosic relativ weit vorbei (62.), später wurde der eingewechselte Jonas Greppmeir in Tornähe abgeblockt (75.). "Zwei Halbchancen hatte der Gegner, mehr nicht", so das Fazit von Türkgücü-Coach Maurer.

Der frühere Löwen-Trainer zollte seinem Team dann noch ein Kompliment für sein pragmatisches Auftreten. "Eigentlich liegt es in der menschlichen Natur, so ein Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen." Genau das habe seine Mannschaft nicht getan. Ein Grund dafür dürfte auch der enorme Konkurrenzkampf um die Stammplätze im Team sein: Wer sich im Training hängen lässt oder wen auch nur das leiseste Zipperlein plagt, der muss am Spieltag zuschauen. Die türkische Fangemeinde nimmt das Team jedenfalls mehr uns mehr an. Nach dem Schlusspfiff feierten die Spieler noch lange gemeinsam mit ihren Anhängern.