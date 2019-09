Die Spieler bekämen am Sonntag frei, bestätigte Reiner Maurer nach der Partie, und das war ja irgendwo auch selbstverständlich. Immerhin hatte Regionalligist Türkgücü München sein Heimspiel gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth eine Stunde vorverlegt, weil im Hofbräuzelt ein reservierter Tisch wartete. Deshalb hätte die Mannschaft doch sicher auch frei bekommen, wenn sie nur Remis gespielt oder, psst, gar verloren hätte? Maurers trockene Antwort: "Nein."

Zwei Marken hatten die Spieler bekommen, und sie hatten es selbst auf dem Fuß, was sie am Samstagabend in der Hand halten würden: zwei Mass Wasser, Radler oder Bier. Bei Türkgücü München handelt es sich ja um eine Profimannschaft, die sich auf ganz gutem Weg in den Profifußball befindet. Da muss man schon auch Opfer bringen. Verteidiger Michael Zant zum Beispiel sagte, er werde sich jetzt ganz bestimmt nicht abschießen auf dem Oktoberfest, "wir wollen Profis sein", und außerdem brauche man die Kraft für die kommenden, wichtigen Spiele.

Das Duell gegen den Kleeblatt-Nachwuchs war das erste Spitzenspiel seit ziemlich langer Zeit, weitere folgen bald. Und auch wenn Maurer in seiner Analyse sagte, man habe schon sehen können, warum Fürth auf Rang drei steht, so ging der 2:0 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft völlig in Ordnung. Schon allein der Angriff vor dem frühen 1:0 hatte es verdient, Punkte mitzunehmen. Kasim Rabihic leitete einen schnellen Angriff über die rechte Seite mit der Hacke weiter auf Marco Holz, der ließ sich von einem Rempler nicht aus der Konzentration bringen, der Ball landete bei Benedikt Kirsch, dessen Schuss Fürths Keeper Leon Schaffran nur zur Seite abwehren konnte, wo Dominik Weiß zum Abstauber bereit stand - da waren gerade einmal drei Minuten gespielt. Schaffran hielt seine Mannschaft mit einigen Glanzparaden im Spiel (23.), ein Schuss von Weiß wurde auf der Linie geklärt (18.), doch Türkgücü hatte die Partie abgesehen von einem Konter der Gäste im Griff, als Keeper Franco Flückiger im Eins-gegen-eins klären musste (29.). Die Halbzeitpause verbrachten die Mannschaften zwar in den Kabinen, aber auf dem Platz stand immer noch sehr viel Qualität. Unter den sich warm Schießenden befanden sich so erfahrene Spieler wie der frühere Drittliga-Kicker Yasin Yilmaz oder der Führende der Torjägerliste, Patrick Hasenhüttl. Nicht einmal im Kader stand Ex-Profi Karl-Heinz Lappe. "Eine harte Entscheidung", sagte Maurer dazu, eine Formulierung wie nach einer roten Karte. Und im Prinzip ist es das ja auch, nur eben vom Trainer ausgesprochen. Erstmals ist der Türkgücü-Kader fast komplett, der Konkurrenzkampf voll im Gange. Der einzige Langzeitverletzte ist der ehemalige Pipinsrieder Marian Knecht, der sich wegen langwieriger Leistenprobleme einer Operation unterziehen musste. Hasenhüttl wurde dann noch eingewechselt und erzielte 20 Minuten später mit viel Übersicht das 2:0 (79.).

Beim Schlusspfiff hob Michael Zant freudig die Arme. Der Innenverteidiger, vor einer Woche als bislang Letzter aus dem Krankenstand zurückgekehrt, war mit dafür verantwortlich, dass die Null stand. "Ganz ehrlich, ich habe den Jungs gesagt: Da ist noch Luft nach oben": Er meinte damit seine eigentlich schon gute Leistung. Zu Beginn habe er sich noch ein wenig unsicher gefühlt. Doch der 24-Jährige, trotz seiner 1,96 Meter sehr beweglich, hatte keine Probleme gehabt, nach seinem Sehnenriss im Adduktorenbereich wieder Anschluss an die Startelf zu finden. Er habe oft freiwillig zusätzliche Trainingseinheiten absolviert, erzählte Zant.

Türkgücüs Siege werden allmählich souveräner, das Selbstvertrauen größer, auch wenn Spitzenreiter Schweinfurt nach wie vor drei Punkte Vorsprung hat. "Ganz ehrlich: Ich finde uns besser", sagt Zant. Reiner Maurer wies unterdessen auf Schweinfurts schwieriges Programm in den kommenden Wochen hin: "Sie werden Punkte lassen", prophezeite der Trainer. Vielleicht ja auch in drei Wochen. Dann steht das erste direkte Duell zwischen den beiden Spitzenteams an.