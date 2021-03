Von Christoph Leischwitz

Aktuell befinden sich lediglich zwei gelernte Linksverteidiger im Kader von Türkgücü München. Einer von ihnen, Kilian Jakob, stand am Montagabend beim Spiel gegen Hansa Rostock nicht im Kader; das sei der Rotation geschuldet, hieß es aus dem Verein. Der zweite ist Stefan Stangl, der zum ersten Mal seit über einem Monat wieder auf dem Feld stand - nach SZ-Informationen hatte man ihm gegenüber schon einmal angedeutet, dass er vielleicht gar nicht mehr spielen werde. Nun wurde er also gebraucht.

Stangl verließ am Montag nach einer knappen Stunde das Feld, Trainer Serdar Dayat sagt, das sei so abgesprochen gewesen. So musste Boubacar Barry aus dem rechten Mittelfeld zurückgezogen werden, immerhin hatte er auf dieser Position schon mehrmals ausgeholfen in der laufenden Saison. Allerdings fiel wenige Sekunden nach der Umstellung das 2:0 für Rostock, Barry fehlte in der Abwehr noch. Auf der Tribüne schrie Roman Plesche, Türkgücüs Kaderplaner: "Das gibt's doch nicht!", und wenige Sekunden später einen Satz, in dem "auswechseln" vorkam. Wen er meinte, war nicht zu erraten.

Der Sieg für Hansa schmälert zugleich die Chancen von 1860 München

Fraglich, ob eine Auswechslung als Strafmaßnahme, wie sie bei Türkgücü durchaus mal vorkommt, in diesem Moment etwas Nachhaltiges bewirkt hätte. Denn es war ein einschneidender Moment für den Verein, der so gerne die Nummer zwei in München sein möchte, und das am liebsten in der zweiten Liga. Doch mit diesem Gegentor schien die letzte Aufstiegschance dahin zu sein: Türkgücü hätte in der verbleibenden halben Stunde drei Tore erzielen müssen, um sich zumindest noch einmal bis auf acht Punkte an die Aufstiegsplätze heran zu kämpfen. Jetzt sind es 14 Zähler Rückstand. Nebenbei: Der Sieg für Hansa, der mit 3:0 deutlich zu hoch ausfiel, schmälert zugleich die Chancen von 1860 München auf die zweite Liga. Die Löwen befinden sich jetzt zehn Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

Auf der einen Seite könnte man nun sagen: Türkgücü hat sich beim Personal verzockt. Nach den Irrungen und Wirrungen der vergangenen Monate, mit zwei Dutzend Zugängen und fast genauso vielen Weggängen, wirkt die aktuelle Abwehr, mit sechs Innenverteidigern und insgesamt gerade mal drei Außenverteidigern auf der Gehaltsliste, sehr asymmetrisch. Andererseits hätte der Matchplan gegen Rostock auch aufgehen können. "Wir wollten drei schnelle Männer in die Räume bringen", erklärte Dayat später. Boubacar Barry auf rechts und Noel Niemann auf der linken Seite hatten in der Tat mit ihrer Schnelligkeit dazu beigetragen, dass Türkgücü sich in der ersten Viertelstunde nicht weniger als sechs Großchancen erspielte. Sercan Sararer wurde diesmal ins Sturmzentrum gestellt, das schnelle Mittelfeld sollte ihm zuliefern. Dabei zeigte sich aber auch wieder nur die große Abhängigkeit von Sararer: Er ist der beste Vorlagengeber der Liga, aber mit seinen präzisen Vorlagen sich selbst die Bälle servieren, das schafft selbst der frühere Bundesligaprofi nicht.

Omar Sijaric ist der einzige Spieler mit einem Vertrag bis 2023 - er wird unübersehbar ins Schaufenster gestellt

Nach dem Spiel ging Präsident Hasan Kivran hinunter zum Zaun hinter der Auswechselbank, er klatschte viele Spieler auf dem Weg zur Kabine ab. Das sah fast schon tröstend aus. In Wahrheit aber dürfte nun, da es bestenfalls noch um das Erreichen des vierten Platzes und das zugehörige Ticket für den DFB-Pokal gehen kann, der Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze beginnen. Gerade einmal neun Spieler haben einen Vertrag über das Saisonende hinaus.

Einer davon ist Omar Sijaric, er ist der einzige mit einem Vertrag bis 2023. Er wird allerdings mithilfe diverser Medien unübersehbar ins Schaufenster gestellt, offensichtlich spekuliert man auf eine hohe Ablöse. Darüber hinaus dürfte es eine Vielzahl frustrierter Spieler geben. Und einige, die in Ungnade gefallen sind. Es wird nicht zum ersten Mal ein großes Kommen und Gehen geben bei Türkgücü.

Dem Vernehmen nach liebäugelt auch Sararer mit einem Abschied, zumindest hat er schon in der Winterpause den Berater gewechselt. Er hat aber ein Problem: Der Verein hat eine einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung. Zugleich ist die für ihn festgeschriebene Ablösesumme - kolportiert werden 1,5 Millionen Euro - so hoch, dass sie sich als goldener Käfig herausstellen könnte. Gegenüber der SZ sagte Sararer im vergangenen Jahr, dass er gerne noch einmal in einer der großen europäischen Ligen spielen wolle.

Als die Spieler in der Kabine waren, führte Kivran noch ein längeres Gespräch mit Trainer Dayat, dem bislang noch kein Sieg geglückt ist. "Er hat gefragt wie ich mich fühle", erklärte Dayat auf Nachfrage. "Schlecht, natürlich." Es war am Montagabend auch schwer vorstellbar, dass der Trainer in den längerfristigen Planungen des Vereins vorkommt.