Gut einen Kilometer vom Stadion entfernt: der neue Aufkleber von Türkgücü München, mit dem halb türkischen, halb bayerischen Wappen - auf einem Auto mit Günzburger Kennzeichen! Direkt am Rosenaustadion dann ein von Polizei begleiteter Aufmarsch Dutzender Fans, die zu Fuß vom Augsburger Hauptbahnhof herspaziert sind. "Wir sind die neuen Türkgücü-Ultras", sagt einer stolz. Im Stadion haben sie dann bald auch große Transparente hängen, darauf fauchende Tiger, recht gut Stimmung machten sie auch während des 1:1-Unentschiedens beim FC Augsburg II. Es scheint einiges passiert zu sein in der langen Winterpause.

Das gilt auch intern. Nicht nur, weil vor einer guten Woche Geschäftsführer Robert Hettich überraschend seinen Weggang verkündet hatte. Und auch nicht, weil in Augsburg der neue Kaderplaner Roman Plesche auf der Haupttribüne neben Türkgücü-Präsident Hasan Kivran saß. Als nämlich am Samstag die Aufstellung für die Partie verteilt wurde, fiel erst einmal auf, dass Kapitän Mario Erb im Kader fehlte. Trainer Reiner Maurer gab an, dass Erb aufgrund einer Ansage von Kivran nicht dabei sei. Weiter kommentieren wollte Maurer diese Entscheidung nicht. "Mario ist ein Anker für unser Spiel", sagte er lediglich, und dass man "mal sehen muss", wie es nun weitergehe mit Erb. Übrigens galt die Verpflichtung des 29-jährigen Defensivspielers für Hettich und Maurer als eine der wichtigsten im Radikalumbau hin zu einem Profikader.

Für das erste Spiel nach der Pause hatte sich die Mannschaft Zurückhaltung verordnet. "Ich bin eigentlich kein Freund dieser Geduld, aber das gehört zum Fußball dazu", sagt Maurer. So sind die ersten 45 Minuten schnell erzählt: Mit all der Vorsicht im Spiel gelang es Türkgücü lange nicht, vor dem gegnerischen Tor eine Überzahlsituation zu schaffen. Eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr hätte Augsburgs Angreifer Maurice Malone dann beinahe bestraft, sein Schuss streifte knapp am Pfosten vorbei (9.). Türkgücü war erst nur nach Standards gefährlich, in der 12. Minute scheiterten gleich mehrere Spieler bei dem Versuch, den Ball nach einer Ecke über die Linie zu drücken.

Mit zunehmender Spieldauer ging die Geduld verloren. Maurer saß dann nicht mehr nur auf seinem weißen Plastikstuhl, der auf der Tartanbahn direkt neben dem Rasen stand, auf Bahn eins also. Vielmehr schritt er grübelnd zwischen Bahn drei und Bahn vier umher. Und dann war da auch noch der Kapitän für dieses Spiel, Yasin Yilmaz, der beim Stand von 1:0 für Augsburg ausgewechselt wurde und sich einen Ausraster Klinsmannscher Ausprägung leistete: Er trat mit voller Wucht in eine Sporttasche, die vor der Bank stand. Mit der eher zaghaften Spielweise in der ersten Halbzeit hatte sich der darunter leidende Angreifer Patrick Hasenhüttl ja noch anfreunden können. Was man aber zwischen der 50. und der 75. Spielminute gezeigt hatte "das war von allen zu wenig", befand er.

So richtig laut wurde Maurer unmittelbar vor dem Augsburger Führungstreffer, als ob er es geahnt hätte. "Da waren wir nicht gut gestaffelt", sagte er, und auch beim anschließenden Eckball sei man "noch nicht so wach" gewesen. Er wollte keinem Einzelnen die Schuld geben, dass Augsburgs Kapitän Nicola Della Schiava am ersten Pfosten zum Kopfball kam und zur Führung traf (56.). Torwart Franco Flückiger sah bei der Aktion nicht gut aus.

Kurze Zeit ging es vogelwild zu, durch die vielen Ballverluste gewann die Partie aber merklich an Fahrt. Danach zeigte sich aber, dass Türkgücü mit ein bisschen mehr Tempo und Risiko schnell spielbeherrschend agieren kann. Die Einwechslungen von Dominik Weiß und Ex-Bundesligaspieler Sercan Sararer brachten noch einmal frischen Wind. Sararer sei so spät gekommen, weil er in der Vorbereitung krank gefehlt hätte, so Maurer, außerdem sei Sararer gar nicht der Typ, "der 90 Minuten rauf- und runterläuft". Hasenhüttl gelang nach einem der ersten schnellen Angriffe der verdiente Ausgleich (73.). In der letzten Aktion des Spiels hätte Michael Zant beinahe noch das Siegtor geköpfelt, FCA-Keeper Benjamin Leneis passte aber auf. Also, zufrieden oder unzufrieden? Nach so einer langen Pause, sagt Maurer, werde "viel auf das Ergebnis gemünzt, das andere fällt dann unter den Tisch". Damit meinte er freilich das Ergebnis in Heimstetten. Weil Verfolger Schweinfurt verloren hatte, konnte Türkgücü den Vorsprung sogar auf neun Punkte ausbauen.

Auf den überraschenden Rücktritt von Robert Hettich angesprochen sagte der Ex-Trainer von 1860 München dann noch: "Bei 1860 habe ich mich vielleicht noch eingemischt" - jetzt nicht mehr. Maurers Fokus liege allein auf dem Sportlichen. Und damit hatte er noch nicht einmal die Frage zum neuesten Stand beantwortet, ob Türkgücü für eine mögliche Drittliga-Saison nun das Grünwalder Stadion bekommt oder nicht. Trotz eines mageren 1:1 in Augsburg: Die größten Probleme scheinen bei Türkgücü nicht auf dem Platz zu liegen.