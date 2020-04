Fußball-Regionalligist Türkgücü München überbrückt die Corona-Pause auf seine Weise: Der Tabellenführer und potenzielle Aufsteiger in die 3. Liga gestaltet seinen Kader unabhängig davon, in welcher Klasse er künftig antreten wird. In Marco Raimondo-Metzger, 28, gaben die Münchner nun den ersten Zugang für die kommende Spielzeit bekannt. Der Innenverteidiger kommt vom Ligarivalen SV Heimstetten, zu dem er erst in der Winterpause vom TSV 1860 München gewechselt war. Für Heimstetten kam Raimondo-Metzger, auch bedingt durch die Zwangspause, nur auf einen Einsatz. Ausgebildet wurde der 1,87 Meter große Abwehrspieler in Kaiserslautern und bei der TSG Hoffenheim, ehe er im Herrenbereich beim SC Freiburg II, dem 1. FC Kaiserslautern II und Wormatia Worms knapp 150 Regionalliga-Einsätze absolvierte. Neben Raimondo-Metzger kann Türkgücü weiterhin mit den Verteidigern Azur Velagic, 28, und Furkan Zorba, 22, sowie Offensivspieler Ünal Tosun, 27, planen. Der Klub verlängerte die Verträge von Velagic und Tosun jeweils um ein Jahr, Zorba unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2022.