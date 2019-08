4. August 2019, 18:36 Uhr Türkgücü München Behäbig in Buchbach

Der Aufsteiger und Meisterschaftsfavorit kassiert im Frühschoppenspiel am Sonntag mit dem 1:2 in Buchbach seine zweite Saisonpleite im fünften Spiel - und wird langsam ungeduldig mit seinem Personal.

Von Stefan Galler

In den letzten Sekunden der Partie klopften die Zuschauer im Takt auf die Bandenwerbung, Markus Raupach, Trainer der Gastgeber, stimmte mit seinem rhythmischen Klatschen ein. Dann war es vorbei und die dicke Überraschung perfekt: Mit 1:2 (0:1) verlor Meisterschaftsfavorit Türkgücü München das Frühschoppenspiel am Sonntagvormittag beim TSV Buchbach und kassierte damit bereits seine zweite Niederlage im fünften Saisonspiel. "Wir müssen weiter konzentriert arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Türkgücü-Trainer Reiner Maurer.

Zwar hatte sein Team das erste Ausrufezeichen gesetzt, als Yasin Yilmaz einen Freistoß aus dem Halbfeld zur Mitte zog und Marco Holz die Kugel direkt abnahm, jedoch das Tor verfehlte (6.). Dennoch wich das Gefühl, dieses Regionalligaspiel könnte womöglich eine Lehrstunde für den TSV Buchbach werden, schon eine Minute später: Markus Grübl setzte Christian Brucia in Szene, der sich mit einer einfachen Körpertäuschung gegen Furkan Zorba durchsetzte und aus 14 Metern direkt neben den Pfosten traf - der Außenseiter führte früh. Türkgücü reagierte mit wütenden Angriffen: Yilmaz zirkelte einen Eckball auf die Latte (10.), Holz wurde am Sechzehner von Yilmaz gut freigespielt, sein Schuss jedoch zum Eckball abgeblockt (19.). Ein Kopfball von Yilmaz segelte nur knapp über das Tor (37.) und eine scharfe Hereingabe von Kasim Rabihic, der sich bis zur Grundlinie durchgetankt hatte, flog nur haarscharf an der Fußspitze von Mittelstürmer Patrick Hasenhüttl vorbei (40.).

Zwischenzeitlich hätten aber auch die Buchbacher nachlegen können, sie spielten ihre wenigen Konter sehr zielstrebig aus, nach einer Flanke von Brucia semmelte Maximilian Hain die Kugel jedoch völlig freistehend über den Kasten (40.). Drei Minuten später schlenzte Jonas Wieselsberger den Ball von links um wenige Zentimeter am Eck des Türkgücü-Tores vorbei.

Kein Wunder, dass Geschäftsführer Robert Hettich am Mikrofon eines live übertragenden Fernsehsenders zu Beginn der zweiten Halbzeit alles andere als begeistert war: "Wir spielen mit zu wenig Tempo, sind zu behäbig und bringen unsere Außen nicht ins Spiel. Und dann geraten wir auch noch wie bei der Niederlage in Garching mit dem ersten Schuss des Gegners in Rückstand", grantelte er. "Wir haben noch viel Luft nach oben", so Hettich weiter.

Doch entscheidend besser wurde es auch in Durchgang zwei nicht, auch wenn Türkgücü vor allem mit Standards für Gefahr sorgte: Einen Freistoß von Benedikt Kirsch faustete Maus nach vorne weg, den Nachschuss von Furkan Kircicek blockten die Buchbacher mit vereinten Kräften (57.); einen weiteren Freistoß von Kirch lenkte Maus über den Querbalken (65.).

Und dann wieder die Hausherren, Brucia holte sich nach einem schweren Patzer von Stefan Wächter das Spielgerät, bediente uneigennützig Nebenmann Marin Culjak, der ganz cool aus kurzer Distanz abschloss - 2:0, die Überraschung nahm Formen an (67.). "Das zweite Tor haben wir fast selbst geschossen", schimpfte Coach Maurer nach dem Spiel. Zwar brachte Patrick Hasenhüttl die Münchner nach Flanke von Rabihic per Direktabnahme noch einmal heran (72.), doch trotz einer wilden Schlussphase mit viel Druck gelang es den Gästen nicht mehr, doch noch einen Zähler zu retten.