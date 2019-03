31. März 2019, 20:03 Uhr Türkgücü-Ataspor Ausgewackelt

Der Tabellenführer bliebt auch auf Sonthofener Kunstrasen mit einem 4:1-Sieg souverän, der Meistertitel scheint nur noch Formsache.

Von Fabian Dilger

Der kleine Wackler nach der Winterpause dürfte endgültig abgeschüttelt sein: Der Bayernliga-Tabellenführer SV Türkgücü-Ataspor gewann auch das zweite Spiel in Folge ohne Probleme, an diesem Wochenende beim TSV Sonthofen, zudem ließ der Primus beim 4:1 (2:1) keine Fragen offen. "Vier Tore sind nicht zu viel", fand folglich Türkgücü-Trainer Andreas Pummer nach dem Spiel. Was er aus weiteren "acht bis zehn hochkarätigen Chancen" für seine Mannschaft ableitete.

Sowohl spielerisch als auch kämpferisch habe man das schwierige Spiel auf einem engen und stumpfen Kunstrasen im Allgäu gut angenommen, erklärte Pummer zufrieden. Dabei kam den Gästen zugute, dass sie schnell in die Partie fanden und dies mit zwei frühen Toren umsetzten: Yakub Dora traf bereits in der elften Minute, Torgarant Orhan Akkurt legte mit einem sehenswerten Volleyschuss (26.) nach. Die klare Führung nach nicht einmal einer gespielten halben Stunde brachte zusätzliche Sicherheit in die Aktionen der Gäste.

Für den Winterzugang Akkurt, der bekanntlich vom Liga-Konkurrenten Heim-stetten kam, ist es bereits der dritte Treffer für seinen neuen Klub. Dass die Allgäuer vor allem auf eigenem Rasen durchaus gefährlich werden können, bewiesen sie beim ersten Schnitzer des Gegners, den sie zum 1:2-Anschluss nutzten. Was wiederum "meine Mannschaft eher noch fokussierter gemacht hat", wie Türkgücü-Coach Pummer feststellte. Noch mehr Fokus brachte den Münchnern noch mehr Tore in Halbzeit zwei. Masaaki Takahara (50.) und ein Eigentor des Sonthofeners Manuel Schäffler (75.) bedeuteten für die Gäste den verdienten und angemessenen Triumph und für die Gastgeber, die nur knapp vor den Abstiegs-Relegationsplätzen liegen, dass der Kampf ums Überleben in der Liga ungebremst weitergehen wird.

Pummer ist mit der Verfassung seiner Mannschaft zufrieden, was er natürlich auch für den Tabellenstand gelten lässt. Mit zehn Punkten Vorsprung kann sich Türkgücü den Meistertitel wohl nur noch selbst vermiesen, wobei nicht davon auszugehen ist, dass die Mannschaft in den verbleibenden sieben Partien das Fußballspielen einstellen wird. "Wir sind voll im Soll und voll im Kommen", erklärt Pummer auf die Frage nach der aktuellen Verfassung seines Teams.

Rechenspiele, wann die Meisterschaft auch theoretisch geschafft ist, werden zwar offiziell noch nicht angestellt. Aber dass der Bayernliga-Titel nicht mehr sonderlich weit weg ist, das weiß natürlich auch der Trainer: "Wir sind auch in die Schule gegangen und wissen, was es noch braucht."