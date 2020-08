Der Volleyball-Erstligist TSV Unterhaching hat Zuspieler Benedikt Sagstetter verpflichtet. In Herrsching war der 19-Jährige hinter Nationalspieler Johannes Tille kaum zum Zug gekommen, nun wird er in Unterhaching mit Eric Paduretu um die Position im Zuspiel kämpfen - mit ihm hat der dreimalige deutsche Juniorenmeister im Beachvolleyball auch auf Sand schon Erfolge gefeiert. In Unterhaching kommt es somit zur Wiedervereinigung zweier Brüder , die auch schon in Dachau gemeinsam spielten: Haching hatte zuvor bereits Jonas Sagstetter, 21, aus Eltmann geholt (im Bild links). Er sei ein ""Zockertyp, der schnell Lösungen findet", sagt Benedikt Sagstetter über sich selbst, nun freue er sich auf "ein junges, cooles Team, das nichts zu verlieren hat".