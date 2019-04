14. April 2019, 19:13 Uhr TSV Gilching Elfer helfen

Dank zweier verwandelter Strafstöße besiegtder TSV Aystetten. Trainer Krebs dürfte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Von Karl-Wilhelm Götte, Gilching

Die Ära von Wolfgang Krebs beim TSV Gilching-Argelsried wird mit dem letzten Landesliga-Heimspiel am 19. Mai gegen den FC Gundelfingen enden. Elf Jahre als Trainer bei einem Verein zu sein, ist ungewöhnlich. Coach und Mannschaft können dabei zu einer verschworenen Einheit verschmelzen, aber nur dann, wenn sich auch Erfolg einstellt. Der kam mit Krebs nach Gilching. Der heute 52-Jährige hatte die Mannschaft 2008 in der Kreisklasse in einem eher desolaten Zustand übernommen. 2016 stieg Krebs mit dem TSV in die Landesliga auf; eine Spielklasse, die der Verein in seiner langen Geschichte noch nie erreicht hatte. Auch in dieser Saison hält sich die Krebs-Elf trotz Verletzungen und Ausfällen tapfer über den Abstiegsrängen. Am Sonntag gelang gegen den SV Cosmos Aystetten ein 3:0.

Nach torloser erster Halbzeit trafen Murat Ersoy per Foulelfmeter, Marco Brand und Max Huml, erneut per Foulelfmeter, für Gilching ins Tor. Platz neun und 37 Pluspunkte sind fünf Spieltage vor dem Ende der Spielzeit ein Polster, das reichen müsste. Beim TSV-Fußballchef Stefan Schwartling herrscht trotzdem noch Skepsis: "43 Punkte brauchen wir, habe ich ausgerechnet." Schwartling ist lange dabei und hat viele Trainerjahre von Krebs miterlebt. Auch er spricht von einer "Ära Krebs" und davon, "ihn in Ehren zu halten".

Das Credo des Fußball-Abteilungsleiters war immer eindeutig gewesen: "Wir tauschen nichts aus, was funktioniert." Krebs sei ein "positiv Fußballverrückter", der wunderbar zum Verein passe, formulierte Schwartling regelmäßig. Beim Verein wurden Spieler ausgetauscht - nicht der Trainer. So hat Krebs auch alle Akteure, die der Verein in den vergangenen elf Spielzeiten eingesetzt hat, "überlebt".

Wolfgang Krebs hatte bereits im November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. "Ich hätte gerne mit ihm weiter gemacht", betont Schwartling auch noch fünf Monate danach. "Ein neuer Kopf mit neuen Ideen ist wichtig", bekräftigt Krebs dagegen. Er werde seinem Nachfolger Peter Schmidt eine "intakte Mannschaft" übergeben, die dieser weiterentwickeln könne. Was hatte Krebs zu der Veränderung bewogen? "Der Aufwand in der Landesliga ist enorm", sagt er, "da kommt man schon mal an seine Grenzen." Natürlich sind mit dem vierten Platz in der Saison davor die Erwartungen im Verein gestiegen. Als es in dieser Spielzeit, besonders im Oktober, ein mittleres Punkteloch mit einer 0:6-Niederlage in Gundelfingen gegeben hatte, rumorte es im Verein. Krebs sagt das nicht deutlich, aber da hatte es wohl auch Äußerungen im Verein gegeben, die ihn gestört haben.

Auch nach der Winterpause lief nicht alles rund, doch mit drei Siegen aus den vergangenen vier Begegnungen ist Gilching wieder im Soll. Dabei muss der Verein seit November auf seinen Torjäger Ramon Adofo (bisher neun Treffer und acht Vorlagen) verzichten, der aufgrund einer offenbar mysteriösen Krankheit mit Belastungsschwindel lahmgelegt ist. Adofo verfolgte das 3:0 gegen Aystetten auf der Tribüne mit. Christian Rodenwald, eine der Korsettstangen der Mannschaft, hatte immer wieder mit Leistenproblemen zu kämpfen, lief aber oft trotzdem auf. Abwehrspieler und Elfmeterspezialist Christoph Meißner laboriert an ständigen Knieschmerzen und kommt nur noch sporadisch zum Einsatz. "Es ist dieses Jahr eine sehr starke Liga", sagt Krebs, "da ist der zehnte Platz mit vielen jungen Spielern vielleicht noch mehr als der vierte letztes Jahr."

Peter Schmidt hatte zuvor den Landesligisten FC Deisenhofen dicht an die Bayernliga herangeführt. "Er ist ein anderer Trainertyp als Krebs", erklärt Schwartling, "wir freuen uns auf den jungen Trainer." Schmidt ist 36 Jahre alt und Gymnasiallehrer. Krebs hatte sich Zeit gelassen, ein neues Engagement einzugehen. Jetzt ist er wieder beim Bezirksligisten MTV Berg gelandet. Dort war er schon mal von 2000 bis 2006 und hatte den Verein in die damalige Bezirksoberliga geführt. In Berg wohnt er auch, was organisatorisch einiges leichter macht.