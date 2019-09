Manchmal reicht ein kleines Wörtchen, um eine Frage zu beantworten. Ja, entgegnete Fabian Lamotte auf die Frage, ob seine Mannschaft und er einen Nachmittag zum Vergessen erlebt hätten. Die Zahlen gaben dem Spielertrainer des TSV 1865 Dachau recht: 0:5 (0:2) verlor sein Team am Samstagnachmittag beim TSV Kottern, die drei Spiele andauernde Siegesserie endete auf abrupte Art.

"Wir waren körperlich und geistig nicht frisch", erklärte Lamotte, einzig vor dem zweiten Gegentreffer habe seine Mannschaft eine "relativ gute Phase" gehabt. Die reichte im Allgäu aber keinesfalls. Roland Fichtl brachte die Kemptener in Halbzeit eins mit seinem Doppelpack auf Kurs (8., 44.) und bestätigte einmal mehr, dass er gerne gegen 1865 spielt: Es waren bereits seine Treffer Nummer vier und fünf gegen die Dachauer.

Kurz nach der Pause machte Kottern den Dachauern endgültig den Garaus, Achim Speiser erhöhte mit zwei Treffern binnen acht Minuten auf 4:0 (49., 56.). David Mihajlovics 5:0 (89.) rundete den Kotterner Freuden- und Dachauer Schreckenstag ab. Vom vielen Selbstvertrauen, das sich 1865 mit einigen Siegen am Stück in den vergangenen Wochen erspielt hatte, war nichts zu sehen.

Der einzige Lichtblick war das Comeback von Nickoy Ricter, der in der 75. Minute für Ryosuke Kikuchi ins Spiel kam. Der Offensivspieler war in dieser Saison noch nicht zum Zug gekommen, weil er sich kurz vor dem ersten Spieltag im Training eine Bänderverletzung zugezogen hatte.

Lamottes Verteidigungskollege Franz Hübl bekam in Kempten einiges zu sehen, was auch Daniel Bierofka interessieren wird. Am Dienstag steht der 31-Jährige in der dritten Runde des bayerischen Verbandpokals nämlich nicht für Dachau auf dem Platz, sondern hockt als Co-Trainer auf der Bank des TSV 1860 München, der dann in Dachau zu Gast ist. Eine ungewöhnliche und äußerst seltene Konstellation.

Lamotte hatte nach dem Auswärtsdebakel keine Erklärung für die schlechte Vorstellung seiner Mannschaft. Dass die Aussicht auf das Löwen-Spiel eine Rolle gespielt haben könnte, schloss er aus. Dachaus Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan hatte noch vor der Partie gewarnt, dass bereits ein Leistungsverlust von einem Prozent dazu führen werde, dass in Kottern nichts zu holen sei. Am Ende waren es dann deutlich mehr Prozent, die fehlten.

Hoffnung macht Lamotte nun, dass sich alle im Verein auf den Knaller gegen die Münchner freuen. "Wir alle sind bereit, alles rauszuhauen." Und dann ist da ja noch diese Floskel, auf die wohl schon so gut wie jeder Trainer einmal zurückgegriffen hat. Ex-Profi Lamotte kennt sie natürlich auch - und gab sie zum Besten: Im Pokal, führte er aus, sei schließlich alles möglich.