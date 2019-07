14. Juli 2019, 18:56 Uhr TSV 1860 München II Mut und Leichtsinn

Talent schützt vor Fehlern nicht: Die U21 der Löwen leistet sich unter ihrem neuen Trainer Frank Schmöller zwei "brutale Fehler" und unterliegt Aufsteiger Donaustauf.

Von Christian Bernhard

Frank Schmöller wusste schon vor seinem ersten Pflichtspiel um die Gefahren seines neuen Jobs. "Teilweise war das Jugend forscht", sagte der neue Trainer des TSV 1860 München II nach der Vorbereitung. So viele so junge Spieler auf einen Haufen waren für Schmöller etwas Neues, er hatte mit dem SV Pullach jahrelang eine routinierte Mannschaft trainiert. Nun arbeitet er mit Talenten. Und dass diese anfällig für Fehler sind, bekam er gleich am ersten Spieltag zu spüren. Gegen Aufsteiger SV Donaustauf leistete sich sein Team vor der Pause zwei Leichtsinnsfehler im Mittelfeld, die beide zu Gegentoren führten. Am Ende stand es 1:2 (0:2).

Schmöller sprach von "zwei ganz brutalen individuellen Fehlern", die Nikica Filipovics Doppelpack (10. und 18.) ermöglicht hatten. Er fügte aber an: "Junge Spieler machen Fehler. Diese müssen wir ihnen zugestehen." Kurz nach dem frühen 0:2 hielt Torhüter Tom Kretzschmar sein Team mit einem tollen Reflex im Spiel (24.), gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der TSV zwingender: Gäste-Torhüter Daniel Hanke parierte gegen Antonio Trograncic (45.).

Nach der Pause profitierten die Münchner von einem Fehlpass: Noel Niemann bekam einen viel zu kurzen Rückpass in die Beine gespielt und vollendete platziert ins rechte Eck (55.). Dem TSV gelang es nun, die in der ersten Hälfte physisch noch sehr präsenten Gäste weiter nach hinten zu drängen, Schmöller - jetzt im T-Shirt und nicht mehr in Regenjacke - trieb sein Team energisch an. Bis zum Strafraum waren die schnellen und auf Kurzpässe basierenden Kombinationen auch ansehnlich, kontrolliert in den Gäste-Sechzehner kamen die Junglöwen aber auch nach der Pause nur selten. In der Schlussphase wurde der Druck der Münchner immer größer, der Aufsteiger konnte sich kaum noch befreien - Hanke vereitelte aber Niemanns Chance zum 2:2 (81.). Schmöller gefiel der "Mut", mit dem sein Team nach der Pause aufgetreten war, er habe "viel Positives" gesehen: "Wir waren ein Stück weiter, als ich gedacht habe."