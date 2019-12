Ein routiniertes Nicken Richtung Publikum, dann war Gerd Biendl wieder unterwegs. Zurück zum Stall, es gab viel zu tun. Vielleicht gäbe es mit 62 allmählich auch andere Möglichkeiten, einen zweiten Weihnachtsfeiertag herumzubringen, als sich mal wieder bei Temperaturen von knapp über null Grad in fünf Trabrennen das Gesicht von hellgrauem Schlamm zukleistern zu lassen. Aber was soll's, mit Popeye Diamant hatte er sich nach diesem vierten Rennen einen Ausflug zum Winner Circle verdient, und der alljährliche Saisonabschluss in Daglfing ist ja auch Ehrensache. "Wir müssen sehr froh sein, dass wir sie alle noch haben", sagte Angelika Gramüller, die Vorsitzende des Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins (MTZV), wohl wissend, dass so einige der renommierten Münchner Trainer selbst mit viel gutem Willen nicht mehr als Jungspunde durchgehen. "Aber der Nachwuchs fehlt", sagte sie.

Rudi Haller, 54, ging es am Donnerstag nicht recht viel anders. Das fünfte Rennen gewann er mit Ocean Blue. Das stimmungsvolle Farbenspiel des Wintersonnenuntergangs über der Rennbahn war zu Ende, das Flutlicht übernahm, und Haller sprang auf dem Weg zu den Ställen von Ocean Blues Sulky gleich weiter auf den entgegenkommenden von Ida F Boko, den er fürs achte Rennen einfuhr - so schnell, dass er beinahe darauf verzichtet hätte, zwischen den beiden überhaupt noch einen Stiefel auf den morastigen Boden zu setzen. Doch auch er hatte es noch halbwegs komfortabel im Vergleich zum Ehrengast Robin Bakker. Der Holländer joggte wirklich von Pferd zu Pferd. Kaum hatte er Sir Gustav von der Ehrenrunde nach draußen gefahren, drückte ihm schon jemand die Zügel von Blue Edition in die Hand, den es für das zehnte Rennen einzufahren galt. Bakker, der das deutsche Traber-Derby fünf Mal in den vergangenen sieben Jahren gewann, ist zwar auch erst 36, aber er hatte sich tatsächlich für sieben von elf möglichen Starts angemeldet - und als ein anderer Fahrer erkrankte, auch noch einen achten übernommen. Und das alles mit Pferden, die er nicht kannte. Er habe einige Tage mit seiner Familie frei, die er in Bayern verbringe, erklärte er in einer kurzen Rennpause, sie waren schon in der Erdinger Therme, und als er von Besitzer Andreas Schwarz gefragt worden sei, ob er den Renntag hier nicht mitmachen wolle, da sei es für ihn auch egal gewesen, "ob ich dann ein, sieben oder acht Mal starte". Also: Acht Pferde im Eiltempo kennen lernen, das eine durchs Rennen lenken, das nächste einfahren, zwischendurch Tipps von Trainern und Besitzern einsammeln. Gramüller nannte Bakkers Mitwirken "eine große Ehre für uns". Die Präsidentin war gut gelaunt, ein Jahr mit gutem Miteinander liege hinter ihr und ihrem Team, in dem sie mit wenigen Mitteln einiges bewirkt hätten. Anzahl und Preise der Rennen steigen weiterhin leicht. Gute Signale für ihren Sport. Sie blicke jedenfalls zuversichtlich ins neue Jahr. "Unsere Trabergemeide weiß, dass alle zusammenhalten müssen", sagte sie. Wie es langfristig weitergehen kann, wenn der MTZV seine 2005 verkaufte Rennbahn verlassen und ein neues Zuhause beziehen muss, voraussichtlich 2026, ist unklar. Schlecht sehe es nicht aus, versicherte sie, von drei denkbaren Optionen sei aber keine spruchreif. Maisach, einst der Plan, zähle nicht dazu ("Wir gehören hier in den Osten"), eine Kooperation mit der Galopprennbahn Riem wohl auch nicht: "Die wäre das einzig Wahre, aber existiert nur in meinen Träumen." Das Hauptrennen um den Weihnachtspokal gewann dann nicht Bakker, sondern Josef Franzl mit Baxter Hill.