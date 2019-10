Hakan B. Johansson ist neuer Europameister der Amateure im Trabrennfahren. In vier Wertungsläufen sammelte der Schwede 48 Punkte und gewann vor dem Belgier Piet van Pollaert (41) und dem Österreicher Thomas Royer (40). Dabei mussten die 14 Teilnehmer in den vier Wertungsläufen jeweils ein ihnen unbekannte Pferd steuern. Der deutsche Teilnehmer Thomas Maaßen gewann zwar den dritten Lauf mit Put on a show, wurde insgesamt aber nur Achter mit 29 Punkten. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Amateur-Weltmeisterschaft, die im kommenden Jahr in Florida stattfindet. 3500 Zuschauer kamen nach Daglfing, Sascha Multerer, Rennsekretär des Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins (MTZV), zog ein äußerst positives Fazit: "Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, mit sehr fair gefahrenen Rennen, spannenden Einläufen und verdienten Siegern.