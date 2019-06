2. Juni 2019, 20:27 Uhr Touch the Clouds Sie spielen nur

Dank Trainer Matthias Schimmelpfennig hat sich ein Stabhochsprung-Zentrum in Gräfelfing enwickelt. Geplant war das allerdings nie.

Von Andreas Liebmann, Gräfelfing

Manchmal hilft es, sich an die Anfänge zu erinnern. Wenn man zu verkopft wird, zum Beispiel, wenn man verkrampft, wie das in technisch komplizierten Disziplinen wie dem Stabhochsprung schnell mal passiert. "Es gab damals überhaupt keine Erwartungen", erinnert sich Matthias Schimmelpfennig. "Wir haben hier einfach Stabhochsprung gespielt."

Es ist wenige Tage vor dem alljährlichen Touch-the-Clouds-Festival auf dem Sportgelände des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing, einem Wettkampfhöhepunkt für viele Stabhochspringer aus dem In- und dem benachbarten Ausland. Gerade laufen die Aufbauarbeiten. Regen plätschert auf einen kleinen Pavillon, unter dem der 38-Jährige auf einer Bierbank Schutz gesucht hat. In seinem Rücken sind zwei große Sprunganlagen aufgebaut, mehrere Holzbuden, eine große Bühne. Solch trister Dauerregen hat das Festival mal einige Jahre lang derart traktiert, dass Schimmelpfennig und seine Mitstreiter drauf und dran waren, es für immer einzustellen, doch das ist lange her. "Diesmal wird es gigantisch", weiß der Trainer. Er meint das Wetter. Hinter ihm fährt eine rote S-Bahn am Sportgelände vorbei.

Aus einer solchen Bahn ist er damals hier ausgestiegen, dieses Bild gehört zwingend zu der Geschichte, wie alles anfing. Ein Maschinenbau- und Physik-Student, in Hannover geboren, bei Osnabrück aufgewachsen und mit einer falschen Erwartung nach München gezogen: "Ich dachte, hier gibt es sicher 50 Stabhochspringer." Es gab nichts dergleichen. Also begann der junge Mann damals Sprint zu trainieren, was ihm schnell zu monoton wurde ("geradeaus laufen konnte ich schon"), dann hörte er, dass es beim TSV Gräfelfing immerhin eine gute Staffel gebe. Als er hier ausstieg, sah er das Sportgelände vor sich, einen kleinen, familiären Verein, der ihn an sein Heimatdorf erinnerte. Er fühlte sich wohl. "Ich mag das, wenn ich einfach ein bisschen herumkruscheln kann", sagt er.

Dass sich Schimmelpfennig, inzwischen zweiter Abteilungsleiter, aus all dem einen Landesstützpunkt zurechtkruscheln würde, konnte niemand ahnen, er selbst auch nicht. Es ist eine lange Geschichte. Während er sie erzählt, kommen immer wieder Helfer am Pavillon vorbei. Wie Felix Wolter, den das Wetter so müde macht, dass man ihm gerade alles zutraut, nur nicht, Zehnkämpfer zu sein; oder Abteilungsleiter Andreas Krumpholz, der sprüht vor Energie und Vorfreude; das Ehepaar Anni und Waldemar Capeller, das diese Abteilung über Jahrzehnte geführt hat. Waldemar Capeller war es, der damals Schimmelpfennig als Stabhochspringer erkannte und dazu brachte, hier doch etwas in seiner Disziplin zu versuchen. "Es gab keine Trainer, keine Anlage und keine Stäbe", erinnert sich Schimmelpfennig, "nicht gerade ideale Voraussetzungen." Es sei auch nie geplant gewesen, hier eines Tages Wettkämpfe auszurichten. Per Flugzeug brachte er seine Stäbe aus der Heimat, und weil er beschloss, seine aktive Zeit zu beenden, bekam er drei Kinder an die Hand, die er unterrichten sollte. Das war Ende 2003.

Matthias Schimmelpfennig, kurze Haare, breite Schultern, strahlendes Lächeln, hat einen wohltuenden Abstand zu sich selbst. Dass er mal inoffiziell fünf Meter gesprungen ist (offiziell 4,80 Meter), erzählt er nur auf Nachfrage - das seien doch nur Zahlen. Lebhafter schildert er, wie er damals in Lengerich bei Osnabrück den Umgang mit dem Stab übte - am Bewässerungsgraben eines Ackers; und wie er mit dem Speer "Pferde gejagt" habe. Er sei es von damals gewohnt, Eigeninitiative zu zeigen, sich selbst ein Umfeld zu schaffen. Wie später auch mit den ersten drei Kindern im Training, von denen eins Lucas Schwaiblmair hieß und zu seinem bis heute erfolgreichsten Schüler heranwuchs.

Eigentlich hatte Matthias Schimmelpfennig als Jugendlicher sein Herz an den Zehnkampf verloren. Alle Disziplinen bis auf Stabhochsprung habe er sich selbst beigebracht. Mit einer VHS-Kamera auf einem Holzstativ und riesigem Monitor zog er los, als einziger, der sich so selbst studierte. Zum Stabhochsprung nahm ihn dann Ansgar Spiegelburg in seine Trainingsgruppe auf - jener Vater, der seine vier Kinder trainierte und vor allem Richard und Silke zu beachtlichen Erfolgen brachte.

Vielleicht, sagt Schimmelpfennig, hat er in dieser Zeit sogar einen Olympiasieger hervorgebracht. Denn er habe mit 15 oder 16 im Hochsprung einen gewissen Jonas Reckermann bezwungen, der daraufhin arg frustriert gewesen sei - und sich vielleicht ja nur deshalb auf Volleyball konzentrierte, wo er 2012 an der Seite von Julius Brink Beach-Olympiasieger wurde.

Schimmelpfennig selbst musste den Zehnkampf wegen Blockaden im Iliosakralgelenk aufgeben und wandte sich ganz dem Stabhochsprung zu. Er erzählt, wie er drei Jahre lang mit einem gesponserten Auto mit "Sydney-2000"-Aufkleber herumgefahren sei "wie mit einer Litfaßsäule". Er habe nie diese ganz großen Ziele gehabt, sagt er, wohl auch nicht "das Zeug dazu": etwas zu spät angefangen, etwas zu viel Nachholbedarf ("Ich konnte keinen Handstand und keine richtige Rolle rückwärts"), etwas zu langsam, und vielleicht auch nicht ganz den Kopf dafür. Aber ein bisschen träume wohl doch jeder, und damals, mit diesem Auto, "da hat man gerade im Dorf natürlich schon das Gefühl, man ist wer".

Im Jahr seines Abiturs verfehlte Schimmelpfennig einmal die Matte. Der Sturz endete glimpflich, aber "im Kopf hat es einen Schalter umgelegt", sagt er. Er sprang danach nie wieder richtig, lief immer wieder durch, statt abzuspringen, egal was Trainer Spiegelburg probierte. Ging nach Cambridge, wo er für die Unimannschaft antrat, in verschiedenen Disziplinen - Stabhochsprung allerdings nur noch mit wenigen Schritten Anlauf und starrem Stab. "Manchmal bereue ich es, dass ich das damals nicht durchgezogen habe", gibt er zu, "da ist ein bisschen Wehmut". Eines Tages stand er dann in Gräfelfing am Bahnhof.

Als er als Teenager einmal neben der Matte landet, legt das in seinem Kopf "einen Schalter um"

Die Erfolge dort kamen, ehe Schimmelpfennig den ersten Trainerschein machte. Er entwickelte sich durch die Arbeit mit seinen Schülern. Anfangs trainierten sie beim USC München, 2005 besorgte Capeller die erste eigene Matte. 2007 fand der erste Wettkampf statt. 16 Teilnehmer waren es damals - an diesem Wochenende sind es mehr als hundert. Zum Stützpunkttrainer wurde er nur, um mit seinen Athleten damals in die Münchner Werner-von-Lindehalle zu dürfen. Es war die erste Kontaktaufnahme mit dem Verband, zu dem er bis dahin eine skeptische Distanz pflegte.

Heute trainieren 24 aktive Springer am Stützpunkt Gräfelfing. Schimmelpfennig hat sich vieles selbst angeeignet. Er glaubt, ihm kommt zugute, dass ihm früher das ganz große Talent gefehlt habe. "Man versucht dann schon als Athlet alles Mögliche zu optimieren, tauscht sich mit Trainern aus, liest Bücher über seinen Sport." Seine Trainerscheine machte er erst Jahre später.

Ende 2016 war dann so eine Phase, in der seine besten Springer wie Korbinian Suckfüll oder Felix Wolter zu verkopft waren, in der alle an der Fünf-Meter-Marke verzweifelten. Also beschlossen sie, sich mit Zehnkampf abzulenken, der alten Leidenschaft ihres Trainers. Der Erfolg war unerwartet: Sie stellten einen neuen bayerischen Mannschaftsrekord in der Halle auf, qualifizierten sich im Freien für die deutsche Meisterschaft in Kienbaum, wo Suckfüll Gold in der U23 holte, Wolter Silber. Es war mal wieder ein Anfang. "Wir sind dort als Nobodys hingekommen", erzählt Schimmelpfennig, "aber die schnellen Fortschritte im Zehnkampf haben uns neue Motivation gebracht." Tatsächlich überquerten in dieser Zeit gleich drei Springer die Fünfmetermarke, neben Julian Meuer auch Suckfüll und Wolter. "Wir haben", sagt ihr Trainer heute grinsend, "einfach mal Zehnkampf gespielt".

Dass es trotzdem mehr als ein Spiel ist, zeigt sich dann am Sonntag, als sich ausgerechnet Suckfüll, nach langer Verletzung zurück, bei der ersten Landung die Achillessehne reißt. Trotzdem humpelt der 21-Jährige eigens in ein ruhiges Eck des Stadions, um noch etwas über seinen Trainer zu erzählen. "Ich kenne keinen", "versichert er, "der so viel Herzblut in eine Sache steckt wie er."