17. Februar 2019, 18:23 Uhr Tölzer Löwen Mission DEL 2

Die Tölzer Löwen verpflichten den 28-jährigen Kanadier Jordan Hickmott. Er soll ihr neuer Hoffnungsträger im Abstiegskampf werden.

Die Rückennummer 9 ist in Bad Tölz nicht irgendeine Nummer, sondern eine Verpflichtung. Der legendäre Lenz Funk trug sie, als der EC Bad Tölz 1966 zum zweiten Mal die deutsche Eishockey-Meisterschaft gewann. Von dieser Woche an wird Jordan Hickmott sie tragen. Am Freitag, dem letzten Tag der Transferperiode in der DEL 2, erhielt der Stürmer die Freigabe, am Samstag gaben die Tölzer Löwen die Verpflichtung des 28-jährigen Kanadiers bekannt, der von den Black Wings Linz aus der ersten österreichischen Liga kommt. Dorthin war Hickmott aus Villach gewechselt, wo er in 51 Spielen 42 Scorerpunkte gesammelt hatte. Zuvor war er in der Slowakei für Banska Bystrica in 71 Partien auf 68 Punkte gekommen. In Linz aber hatte Hickmott Pech, verletzte sich im zehnten Saisonspiel schwer an der Schulter und schaffte es nicht mehr zurück in den Kader der Oberösterreicher. Seine Saisonausbeute: null Punkte. "Er wird ein paar Spiele brauchen, aber er wird uns definitiv helfen, Erfolg zu haben", sagt Löwen-Trainer Scott Beattie - und lehnt sich weit aus dem Fenster: "Er ist ein sehr guter Spieler und sollte einer der besten DEL-2-Kontingentspieler sein." Hickmott besetzt die Stelle, die durch die Knöchelverletzung seines Landsmanns Kyle Beach frei geworden ist. Damit ist auch klar, dass Beach in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. An seiner statt soll Hickmott die Löwen zum Klassenerhalt führen. Sein Geburtsort in der Provinz British Columbia ist eine Verpflichtung: Mission.