3. Dezember 2018, 18:32 Uhr Tischtennis Unerklärlich gut

Die Zweitligafrauen des TSV Schwabhausen bezwingen Tabellenführer Uentrop überraschend klar. Dabei fehlt ihnen eine ihrer Jugendnationalspielerinnen.

Von Andreas Liebmann, Schwabhausen

Versbach, Uentrop und Bendigo haben nicht viel gemeinsam. Am ehesten vielleicht, dass keiner dieser Orte zum Allgemeinwissen zählt. Versbach ist ein Ortsteil von Würzburg, Uentrop gehört zu Hamm, Bendigo wiederum liegt 200 Kilometer von Melbourne entfernt und ist am ehesten durch den victorianischen Goldrausch bekannt. Man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ungeachtet aller Bodenschätze die Tischtennisspieler Daniel Rinderer (FC Bayern München) und Laura Tiefenbrunner (TSV Schwabhausen) klar für Bendigo gewesen wären, wenn sie sich ihren Aufenthaltsort für das vergangene Wochenende hätten aussuchen können. Denn dort werden zurzeit die Jugend-Weltmeisterschaften ausgetragen. Und beide haben es dorthin geschafft.

Für den FC Bayern hatte Rinderers Fehlen am Wochenende keine Auswirkungen. Das Regionalliga-Spitzenspiel der Münchner beim noch ungeschlagenen SB Versbach ist um drei Wochen nach hinten verlegt worden. Rinderer kam in Bendigo bislang einmal im Teamwettbewerb zum Einsatz, beim 3:0 in der Vorrunde gegen Argentinien gewann er sein Einzel. Laura Tiefenbrunner muss sich in Australien noch etwas länger gedulden: Das deutsche Mädchen-Team ist nicht qualifiziert, die 16-Jährige wird aber in Einzel, Doppel und Mixed starten. Ihr Fehlen hatte durchaus Auswirkungen auf ihren Verein, denn dessen Zweitliga-Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Uentrop am Samstag fand statt - allerdings hat Schwabhausen den Ausfall seiner Jüngsten locker weggesteckt. Mit 6:2 gewannen die Gastgeberinnen die Partie deutlich und schoben sich damit auf Rang zwei vor, einen der beiden Aufstiegsplätze.

"Es ist schwer zu erklären", sagte Alexander Yahmed später beinahe ratlos. Er habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, "dass die anderen besser sind", doch irgendwie sei es dann zum ersten Mal so richtig gut gelaufen. Dabei seien die Gäste, die vor einem Jahr ihren Rückzug aus der zweiten Liga mangels Geld verkündet und nach einer Rettungsaktion später wieder zurückgenommen hatten, zurzeit "die stärkste Mannschaft". Und noch nach den verlorenen Auftaktsätzen seiner beiden Doppel habe er befürchtet: "Oh, oh, heute gibt es Prügel." Doch beide Schwabhauser Duos drehten ihre Partien in 3:1 Sätzen. Die seit Wochen formstarke Nummer eins Mateja Jeger erhöhte zum 3:0-Zwischenstand. Damit stand Uentrops estnische Spitzenspielerin Airi Avameri gewaltig unter Druck.

Das nutzte Schwabhausens Abwehrspielerin Alina Nikitchanka zu einem 3:1-Sieg. Die Weißrussin war für Tiefenbrunner ins vordere Paarkreuz gerutscht, die dort in dieser Saison ohnehin einen schweren Stand hat. Nachdem die Gäste durch Siege gegen Sarah Mantz und Christina Feierabend auf 2:4 verkürzt hatten, machten erneut Jeger und Nikitchanka den deutlichen Sieg perfekt. "Alina versteht immer besser, was ich von ihr erwarte", sagte Yahmed, vor allem mehr Variationen, um unberechenbarer zu werden. "Sie hat viel umgesetzt." Noch immer weiß der TSV nicht, ob er am Saisonende überhaupt aufsteigen will. Aber sportlich hat er nun wieder einen Platz eingenommen, der ihn dafür qualifizieren würde.