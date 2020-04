Nicht jeder Satz findet seinen Weg unmittelbar in die Zeitung, doch manchmal bleiben auch ungedruckte Aussagen im Gedächtnis. Wie das schon fast schwärmerische Lob, mit dem Alexander Yahmed, der Tischtennis-Trainer des Frauen-Erstligisten TSV Schwabhausen, vor einigen Wochen die 18-jährige Laura Tiefenbrunner bedachte. "Ich habe unendliches Vertrauen in Laura", sprach er in beinahe meditativem Tonfall über seine Jungnationalspielerin, die zuvor in Böblingen mit einem Sieg gegen Rosalia Behringer einiges dazu beigetragen hatte, dass der Aufsteiger aus dem Landkreis Dachau nun beste Chancen auf den Ligaverbleib hatte.

Sicherlich war das auch als Aufmunterung gedacht, obgleich Tiefenbrunner diesen Ausspruch nie zu lesen bekam. Ihre Saisonbilanz von 3:8, darunter zwei Siege gegen Behringer, zeigte doch, dass sie sich schwertat in ihrer ersten Erstligasaison. Ihr Verein jedenfalls versuchte sie aufzubauen in der Bundesliga, wo sie Stammspielerin war, von wenigen Partien abgesehen, in denen der TSV seinen US-amerikanischen Joker Crystal Wang zog. Yahmed betonte stets ihr großes Potential, und letztlich war das ja auch der Grund für Tiefenbrunner gewesen, vor zwei Jahren ihren Ausbildungsverein, den SV-DJK Kolbermoor, zu verlassen: Weil ihr dort die Eignung für die erste Liga nicht zugetraut worden sei; weil Kolbermoors Trainer Michael Fuchs ihr die nötige Entwicklung abgesprochen habe. Deshalb verwunderte es doch, dass der deutsche Meister des Jahres 2018 vor einigen Tagen meldete, dass Tiefenbrunner, die Jugend-Mannschaftseuropameisterin von 2019, heimgekehrt sei. Zurück zu dem Verein, dessen Halle nur ein paar Steinwürfe von ihrem Elternhaus entfernt steht und bei dem sie zuletzt wieder häufig trainiert hatte.

Detailansicht öffnen Kommt: Orsalya Feher. (Foto: ittf)

Die wegen der Corona-Pandemie Mitte März unterbrochene Saison gilt seit Anfang April deutschlandweit als beendet, der letzte Tabellenstand zählt. In manchen Ligen hat das zu Ungerechtigkeiten geführt, teilweise waren die Tabellen bei Abschluss schief, mancher steigt nun auf oder nicht ab, nur weil er ein, zwei Spiele mehr absolviert hat als die Konkurrenz. Auf die beiden bayerischen Frauen-Erstligisten hat die Regelung kaum Auswirkungen. Schwabhausen um Sabine Winter hatte den Ligaverbleib nur rein rechnerisch noch nicht geschafft, nun ist das Team endgültig gesichert, als Fünftplatzierter. Und der SV-DJK Kolbermoor, der sich auf Dauer als Herausforderer des Serienmeisters TTC Berlin etablieren wollte, ist Dritter. Die überraschende Nummer zwei, den TuS Bad Driburg, muss er künftig nicht mehr fürchten, der Klub hat sein Team wegen der Auswirkungen der Corona-Krise abgemeldet. Nachdem schon Anfang Februar der TV Busenbach seinen Rückzug angekündigt hatte, stehen neben den bayerischen Klubs nun überhaupt nur fünf weitere Teams bereit, eine erste Bundesliga zu bilden. Einen Abstieg hätte also ohnehin niemand fürchten müssen.

Tiefenbrunners Weggang riss eine Lücke in den Kader und brachte den TSV kurz "in Zugzwang", wie Yahmed sagt. Er war fest von ihrem Bleiben überzeugt gewesen. Obwohl ihm klar sei, dass es so natürlich einfacher ist für die Abiturientin, bedauert er ihre Entscheidung. Jedenfalls musste der Verein schnell Ersatz finden. Das ist ihm in Orsolya Feher gelungen, einer 20-jährigen Ungarin. "Sie ist mir aufgefallen, weil sie erstaunliche Ergebnisse nach oben wie nach unten hatte", erklärt Yahmed, was darauf hindeute, dass auch bei ihr großes Potential vorhanden sei, mit dem man arbeiten könne. Junge Spielerinnen weiterzuentwickeln, soll das Markenzeichen des Klubs bleiben.

Detailansicht öffnen Geht: Laura Tiefenbrunner. (Foto: Niels P. Joergensen)

Laura Tiefenbrunner sagt, sie verlasse Schwabhausen schweren Herzens. "Es war nicht einfach, es waren echt coole Jahre. Sie haben mir viele Möglichkeiten geboten." In Kolbermoor zu spielen, sei für sie aber nun mal "viel praktischer". Sie werde überwiegend für die zweite Mannschaft antreten, die, angeführt von der spielenden Verbandstrainerin Krisztina Toth, gerade in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und sie will ein Studium beginnen, hat sich also gegen das Bundesleistungszentrum in Düsseldorf entschieden, das ihr "zu weit weg von Familie und Freunden" sei - also irgendwie auch gegen den Karriereweg als Profi. Auch das findet Yahmed schade, "sie hätte es ruhig mal ein, zwei Jahre probieren können", sagt er. Andererseits zeigt die aktuelle, kritische Lage in der obersten deutschen Frauenliga, dass es wohl weniger riskante Berufswege gibt.

Schwabhausens zweites Frauenteam ist in der dritten Bundesliga Dritter geworden, muss aber ebenfalls Verluste hinnehmen. Sophia Kahler werde ganz aufhören mit Tischtennis, Cristina Tugui gehe in die Schweiz, und Sarah Mantz, die mal ähnlich wie Tiefenbrunner aufgebaut werden sollte, hat laut Yahmed den Spielbetrieb mitten in der Saison eingestellt.

An der ersten Liga will der TSV festhalten - Stand jetzt. Die Auswirkungen der Corona-Krise aber seien natürlich spürbar. "Bei uns brennt das ein großes finanzielles Loch", sagt Trainer Yahmed, eine Reihe Einsparungen seien beschlossen. Noch sei das ganze Ausmaß "nicht überschaubar, das ist eine ganz gefährliche Situation". Das Zuschauerinteresse aber habe sich in der vergangenen Saison mehr als verdoppelt. "Das war eine Explosion", schwärmt er, und sie hätten noch einige Ideen, wie man diesen Trend ausbauen könne. Auch das würden sie also gerne weiterentwickeln.