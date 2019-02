10. Februar 2019, 19:54 Uhr Tischtennis-Spitzenspiel Die Realität ist uneinsichtig

Sieben von zehn Sätzen in der Verlängerung: Christina Feierabend, hier an der Seite von Mateja Jeger, hat im Doppel und im Einzel Pech.

Schwabhausens Zweitliga-Frauen unterliegen im Spitzenspiel gegen Weinheim.

Von Andreas Liebmann, Schwabhausen

Taktik ist ein anderes Wort für Hinterlist, sagt der Volksmund - aber was versteht der schon vom Tischtennis? Vermutlich etwa so viel wie der preußische Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke (1800 bis 1891), von dem die Behauptung überliefert ist, Strategie sei nur "ein System von Notbehelfen". Nein, die Schwabhauser Taktik für das Spitzenspiel seiner Zweitliga-Frauen am Samstag gegen den TTC Weinheim war weder das eine noch das andere, nicht hinterlistig und schon gar kein Notbehelf: Sie beruhte auf blanker Logik und einer klugen Analyse. Einzig die Realität zeigte sich bei der 2:6-Heimniederlage etwas uneinsichtig.

Auf den ersten Blick hatte die Aufstellung des TSV verwundert. Denn die etatmäßige Nummer zwei Laura Tiefenbrunner, die in den bisherigen beiden Rückrundenspielen durchaus überzeugt hatte, war nur fürs Doppel mit Sarah Mantz aufgeboten. In den Einzeln musste sie pausieren. Auf ihre Position rückte Alina Nikitchanka nach vorne, während hinten Christina Feierabend zum Einsatz kam. Die Idee dahinter: Die 17-jährige Tiefenbrunner war in der Vorrunde gegen Weinheims Spitzenpaarkreuz zweimal ohne echte Chance gewesen, beide allerdings, Luisa Säger wie Jennie Wolf, hätten gelegentlich Probleme, sich gegen Abwehrsysteme zu behaupten. Gegen Spielerinnen jenes Typs also, den auch die Weißrussin Nikitchanka verkörpert. Im Doppel dagegen hatte Trainer Alexander Yahmed darauf gesetzt, dass die beiden Teenager Tiefenbrunner und Sarah Mantz gut zum gegnerischen Duo Mallika Bhandarkar und Iryna Motsyk passen würde, und er hatte Glück: Die gegnerische Aufstellung ließ es genau zu diesem Duell kommen. "Aber es ist dann alles wieder zu uns zurückgefallen", stellte Yahmed fest.

Nach den Doppeln stand es nämlich 0:2, kein guter Auftakt. Die bayerischen Meister Mantz/Tiefenbrunner unterlagen in vier, Jeger/Feierabend in fünf Sätzen. Während Mateja Jeger im Anschluss in den Einzeln wie üblich souverän ihre Pflicht erfüllte und weder Wolf noch Säger auch nur einen Satzgewinn gönnte, zeigte sich Nikitchanka gegen diese Gegnerinnen mal wieder anfällig. Ihre Bälle aus der Verteidigung gerieten harmlos und berechenbar, obendrein vergab sie mehrere Führungen und Satzbälle. "Vielleicht hat sie sich zu viel Druck gemacht", rätselte Yahmed, der die 22-Jährige zwei Wochen lang auf diese Spiele vorbereitet hatte. Er werde sich bei nächster Gelegenheit noch einmal auf Ursachenforschung machen, kündigte er an.

Der TTC Weinheim ist nun alleiniger Tabellenführer und wird am Ende das einzige Team sein, das den ersten Verfolger Schwabhausen zweimal besiegt hat. Verdient, fand Yahmed, auch wenn die Niederlage nicht so klar ausfiel, wie das 2:6 am Ende klang. In Punkten stand es 300:312, viele Sätze waren in die Verlängerung gegangen. Feierabend etwa hatte gegen Bhandarkar 10:12, 17:15, 11:13, 12:10 und 4:11 verloren. "Es ist nicht schlimm", fand der Trainer, "wir haben immer noch eine super Ausgangsposition." Sie wollen unter die ersten drei kommen. Dazu müssten sie einfach ihre "Pflichtspiele gewinnen". Keine komplizierte Taktik also.