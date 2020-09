Tischtennis-Erstligist TSV Schwabhausen hat zum Saisonauftakt beim allerdings personell angeschlagenen deutschen Meister Berlin Eastside am Samstag überraschend einen Punkt gewonnen. Ohne Sabine Winter, die für das Pokalturnier tags darauf an selber Stelle geschont wurde, wo sich der TSV für das Final Four im Januar 2021 qualifizierte, kamen die Münchnerinnen in Berlin zu einem 4:4-Remis. Neben Mateja Jeger und Alina Nikitchanka überzeugten auch die TSV-Zugänge Mercedes Nagyvaradi und Orsolya Feher. "Wir haben super gespielt und waren sehr zufrieden mit unserer Leistung", sagte Trainer Alexander Yahmed. Nach der nun folgenden fünfwöchigen Pause wird die gerade erst begonnene Saison am 11. Oktober fortgesetzt, Schwabhausen trifft dann auf Aufsteiger Weil.