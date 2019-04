7. April 2019, 19:55 Uhr Tischtennis-Regionalliga Gala auf der Durchreise

Der ehemalige Zweitligist TuS Fürstenfeldbruck kämpft mit Mike Hollo gegen den Abstieg. Der hochbegabte Zugang wird den Klub nach der Saison wieder verlassen.

Von Andreas Liebmann, Fürstenfeldbruck

Mike Hollo ist ein netter, sympathischer junger Kerl. Sagt Rudi Lutzenberger. Der Tischtennis-Abteilungsleiter des TuS Fürstenfeldbruck sollte das gut einschätzen können, schließlich ist der 15-jährige Hollo nicht nur kürzlich Weltranglistennummer drei seiner Altersklasse gewesen, Bronzemedaillengewinner der Jugend-Europameisterschaft und jüngster bayerischer Einzelmeister der Geschichte - er spielt vor allem seit vergangenem Sommer für den TuS Fürstenfeldbruck in der Regionalliga. Trotzdem könnte man spöttelnd anfügen: "... soweit Lutzenberger das beurteilen kann". Denn er sagt auch, dass er den Spieler Mike Hollo "eigentlich nur auf dem Papier" habe.

Nun, Hollo ist natürlich nicht nur auf dem Papier nett, ein paar Mal ist er Lutzenberger in der laufenden Spielzeit dann doch über den Weg gelaufen. Sieben Mal war er bis zum vergangenen Wochenende zum Einsatz gekommen, 8:6 Siege auf Position zwei. In der bisherigen Rückrunde war er jedoch erst bei zwei Partien dabei gewesen. Und weil das bei weitem nicht das einzige Problem seiner Mannschaft ist, hatte Lutzenberger vor den beiden Duellen am Wochenende ganz schön gehadert mit der Situation. Sein Team stand auf dem vorletzten Tabellenplatz, einem der beiden direkten Abstiegsränge, es hatte die Duelle bei der Überraschungsmannschaft SpVgg Thalkirchen am Samstag und bei Stahl Blankenburg am Sonntag vor der Brust, dem Vierten und dem Fünften, zwei schwere Aufgaben also. Sie lösten zumindest eine davon, ein 9:5-Sieg in Blankenburg.

Am nächsten Wochenende folgen das Schlüsselspiel beim SV Haiming, den sie mit ihrem Erfolg vom Sonntag vorübergehend auf den vorletzten Platz verwiesen haben, und zum Abschluss ein Heimspiel gegen den TTC Holzhausen. Hollo wird dann erneut fehlen. Dabei hätten sie solche Doppelspieltage laut Lutzenberger stets versucht, auf Wochenenden zu legen, an denen der Jugendnationalspieler verfügbar wäre. Doch das ging oft schief: Während des Saisonfinales werde er nun die French Open spielen, zu denen der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ihn angefordert hat, und sollten sie im Endspurt ihren Relegationsrang vor Haiming verteidigen, wäre auch schon klar, dass Hollo zur Relegation fehlen würde - Spanish Open. "Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass ein junger Mann wie er international gefördert werden muss", sagt Lutzenberger, der Teenager sei hoch veranlagt. Aber inzwischen fehle er eigentlich permanent, ohne dass er das selbst groß beeinflussen könne; oft werde er kurzfristig angefordert. Nach den deutschen Senioren-, Jugend- und Schülermeisterschaften war der gebürtige Rosenheimer, der aus Kolbermoor nach Bruck gewechselt war, zuletzt drei Wochen zum Trainieren in China. Lutzenberger ist ein bisschen genervt vom Verband. "Eine Kooperation stelle ich mir anders vor", sagt er. Er hofft, dass nun wenigstens der Relegationstermin verlegt werden kann.

Lange wird er mit dieser Problematik allerdings nicht mehr zu tun haben: Hollo wird seinen Verein nach der Saison wieder verlassen. Sein Wechsel zum 1. FC Saarbrücken (der am Freitag im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft Rekordmeister Borussia Düsseldorf um Timo Boll ausschaltete) steht fest. Er soll dort in der zweiten Mannschaft aufgebaut werden.

Für Hollo waren die Partien am vergangenen Wochenende vielleicht also schon die Abschiedsgala für Fürstenfeldbruck. Bei der 4:9-Niederlage am Samstag in Thalkirchen bezwang er dessen Nummer eins Frederick Jost in 3:0 Sätzen, am Sonntag gewann er beim 9:5-Sieg gegen Stahl Blankenburg sein Doppel und beide Einzel.

Lutzenberger würde die Sache mit Hollos Ausfällen sicher gelassener sehen, wenn nicht die gesamte Mannschaft gebeutelt wäre. Die Nummer sechs Andreas Krämer fehlt die ganze Runde verletzungsbedingt; aus privaten Gründen meldete sich vor einigen Tagen auch dessen Dauer-Ersatz Marc Schinkel für die restliche Saison ab; und die Nummer eins Andras Podpinka ist gerade erst zurückgekehrt. Der ehemalige belgische Nationalspieler hatte einige Matches mit einer verschleppten Erkältung bestritten, dann waren eine Lungenentzündung und ein Herzproblem festgestellt worden. Erst seit vergangener Woche dürfe er wieder eine halbe Stunde lang belasten, erzählte Lutzenberger, was den Routinier bei seiner Rückkehr vor Wochenfrist fast dazu genötigt hatte, seine Partien auf je drei Sätze zu begrenzen - tatsächlich gelangen ihm zwei 3:0-Siege beim 6:9 gegen den Tabellendritten Medizin Magdeburg.

Am vergangenen Wochenende klappte das aber nicht: Gleich viermal musste Podpinka über die volle Distanz. Dreimal verlor er nach Führungen, eine Partie (in Blankenburg) drehte er zu seinen Gunsten.

Magdeburg und Thalkirchen sind starke Gegner, zuvor aber habe man viele Spiele gehabt, "wo einem das Herz blutet, weil man weiß, dass man sie komplett gewinnen würde", sagt Lutzenberger. Gemessen an der Summe der so genannten TTR-Punkte, die die Spielstärke jedes Akteurs ausdrücken, müsste der ehemalige Zweitligist, der sich aus der Landesliga zurückgekämpft hat, nicht Drittletzter, sondern Vierter der Liga sein. "Das tut weh", sagt Lutzenberger. In den zwei ausstehenden Partien kann sein Team die Relegation nun noch vermeiden oder auch direkt absteigen.

Wäre Lutzenberger etwas verwegener, könnte er übrigens auch den eigenen Tennisarm mit aufnehmen in der Liste der Handicaps, zumindest mit einem Augenzwinkern. Denn seit einer Woche zählt der pensionierte Lehrer, der sonst in der vierten Mannschaft spielt, offiziell zum Regionalliga-Kader. Ausgerechnet gegen Magdeburgs Profis hatte er sich als sechster Mann in den Spielbericht eintragen müssen, weil sein Team nur zu fünft nach Sachsen-Anhalt gereist war. Er gab seine Spiele dann kampflos ab - auch ohne Tennisarm hätte ein Einsatz freilich wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Dafür kann er nun auf seine alten Tage - Lutzenberger ist 72 - behaupten, mit Podpinka in einer Mannschaft gewesen zu sein, immerhin einem einstigen Top-30-Spieler. Nur mit Hollo, dem eine solche Karriere vielleicht bevorsteht, ist das nicht gelungen. Der hatte ja auch in Magdeburg gefehlt.