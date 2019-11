Wenn man so wollte, waren die Zahlen mehr als eindeutig. Mit 0:6 Spielen haben die Tischtennisspielerinnen des TSV Schwabhausen am vergangenen Samstag ihre Erstliga-Auswärtspartie beim TSV Langstadt verloren. Einen einzigen Satz gewannen sie nur. Dabei waren die Gastgeberinnen aus Südhessen bis dahin mit 0:4 Punkten am Ende der Tabelle gestanden, und Schwabhausen hatte etwa zum Saisonauftakt sogar gegen den Vorjahreszweiten Kolbermoor deutlich besser abgeschnitten, mit einem 3:6, immerhin. Das zeigte doch, dass der Aufsteiger aus dem Landkreis Dachau mithalten konnte.

Man konnte die Zahlen dieser Klatsche am Samstag auch etwas anders interpretieren. Fünf Sätze waren in die Verlängerung gegangen, drei weitere endeten mit 11:9 - und nur ein einziger dieser acht knappen Durchgänge fiel dann tatsächlich zu den Gästen hinüber. Übermäßig viel Glück hatten sie also offenbar nicht. Doch auf diese Interpretation wollte sich Trainer Alexander Yahmed gar nicht einlassen. "Langstadt hat eine Topmannschaft, die war viel besser als wir", sagte er. "Wir können uns nichts vorwerfen." In Petrissa Solja haben die Gastgeberinnen tatsächlich die aktuelle Nummer 15 der Welt in ihren Reihen - die deutsche Nationalspielerin ist damit aktuell die beste Nichtasiatin. Und auch die Ägypterin Dina Meshref, Nummer 36, beeindruckte Yahmed. "Ich bin gespannt, wie sie über die ganze Saison abschneidet", sagte er. Gegen seine Führungsspielerin Sabine Winter jedenfalls zeigte die 25-Jährige keine Schwächen, hatte weder mit den Aufschlägen noch mit den harten Vorhand-Topspins der zweimaligen Doppel-Europameisterin (einmal an der Seite von Petrissa Solja) nennenswerte Probleme. Ihr 11:2, 11:4, 19:17-Erfolg gegen Winter war über weite Strecken etwa so souverän, wie er sich liest, und mit diesem Match, das wusste nicht nur Yahmed, war die Begegnung dann endgültig entschieden.

Zuvor hatte Langstadt bereits die Doppelpaarungen so erwischt, wie es für sie ideal war, was eine 2:0-Führung ergab. Solja traf mit Meshraf auf Winter und Mateja Jeger und nutzte clever die ihr bekannten Schwachpunkte der Gegnerinnen. Trotzdem gab es hier den einzigen Schwabhauser Satzgewinn. Jeger hielt sich in ihrem Einzel gegen Solja wacker (9:11, 9:11, 6:11), Eva-Maria Maier gegen Monika Pietkiewicz und Alina Nikitchanka gegen Janina Kämmerer vergaben ebenfalls ordentliche Chancen, zumindest ein, zwei Sätze zu gewinnen. Am Samstag (14.30 Uhr) kommt die TTG Bingen, da, weiß Yahmed, "brauchen wir eine bessere Leistung".