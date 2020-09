Von Sebastian Winter, Schwabhausen

Tischtennis-Erstligist TSV Schwabhausen startet an diesem Samstag beim TTC Berlin Eastside und am Sonntag im Pokal mit einigen Änderungen in die neue Saison. In Orsolya Feher und Mercedesz Nagyvaradi schließen sich zwei Ungarinnen dem Klub an, dafür haben Laura Tiefenbrunner und Sarah Mantz den TSV verlassen. Die erst 18-jährige Tiefenbrunner kehrt zu ihrem Heimatverein DJK Kolbermoor zurück, wo sie auch Einsätze in der Erstligamannschaft bekommen soll. Mantz hingegen hat laut Schwabhausens Tischtennis-Abteilungsleiter Helmut Pfeil ihre Karriere beendet - mit 20 Jahren. Weiterhin im Kader sind Sabine Winter, Mateja Jeger und Alina Nikitschanka.

Das neu formierte Quintett muss sich mit Trainer Alexander Yahmed auf eine ungewöhnliche Saison einstellen. Denn wegen der Corona-Pandemie werden in der Liga keine Doppel gespielt, sondern nur Einzel. Im Pokal sind dagegen auch Doppel geplant. Zudem steht der erste und einzige Absteiger bereits fest. Bad Driburg zog sich finanziell bedingt Anfang Juli zurück. Auch Schwabhausen beklagt Einnahmeausfälle in fünfstelliger Höhe - und hofft auch deshalb auf die Qualifikation für die Playoffs der besten sechs Teams.