Es ist fast schon eine Ewigkeit her. Corona hielt man noch für eine Biermarke an diesem späten Dezembertag, als Mateja Jeger erst lieber nichts sagen wollte, weil sie gar nicht so gerne Interviews gibt, dann aber grinste und antwortete: "Besser als die letzten Wochen." Die Frage hatte gelautet, wie es um ihr Selbstbewusstsein bestellt sei nach der 4:6-Heimniederlage gegen den SV Böblingen zum Hinrundenende der ersten Tischtennis-Bundesliga. Die Kroatin Jeger hatte zuvor durch einen Sieg gegen Mitsuki Yoshida zum 4:4 für ihren TSV Schwabhausen ausgeglichen. Immerhin, es war nämlich erst ihr zweiter Saisonerfolg im so genannten vorderen Paarkreuz; auf jener Ranglistenposition zwei, auf der sie es zuerst mit der Spitzenspielerin des Gegners zu tun bekommt und dann mit der Nummer zwei.

Vor dieser kleinen Ewigkeit, kurz vor Weihnachten, galt der Aufsteiger Schwabhausen noch als klarer Abstiegskandidat. Jeger hatte den TSV im Jahr zuvor zum Aufstieg geführt, in der zweiten Liga war sie noch die Nummer eins ihres Teams, hatte mit 29:5 Siegen die ligabeste Einzelbilanz. Nach dem 4:6 gegen Böblingen klang sie, als wolle sie sich selbst Mut zusprechen. "Ich wusste, dass es hart wird", sagte sie zu ihren ersten Erfahrungen in Liga eins, "gerade, wenn ich vorne spiele. Aber ich kann da gegen jeden mithalten und muss einfach versuchen, mein Bestes zu geben." Mit den Erfahrungen der Vorrunde wisse sie ja nun, wie ihre Gegnerinnen spielten.

Im Januar ist Jeger 25 geworden. In die Rückrunde startete sie mit 5:1 Siegen, was maßgeblich dazu beitrug, dass ihr Verein gegen Anröchte, Busenbach und Böblingen drei Siege einfuhr und nun wohl eher nicht absteigen wird. Die Frage nach ihrem Selbstvertrauen ist damit aber nicht abschließend geklärt. Denn in jenen drei Partien war Jeger auf Position drei aufgeboten, im hinteren Paarkreuz, weil ihr Klub die Amerikanerin Crystal Wang einsetzte.

Am Sonntag bei der TTG Bingen spielte Mateja Jeger zum ersten Mal nach der kleinen Ewigkeit wieder vorne. Erneut stand es am Ende 4:6. Das Doppel mit Sabine Winter riss sie nach 0:2-Satzrückstand noch mit herum, im Einzel aber unterlag sie zweimal glatt: 6:11, 8:11, 8:11 gegen Chantal Mantz, 13:15, 8:11, 1:11 gegen Yuan Wan. "Sie spielt vorne ganz anders als hinten", stellte ihr Trainer Alexander Yahmed einmal mehr fest. Auch Winter hatte überraschend gegen Wan verloren, rehabilitierte sich im Anschluss immerhin für ihre Vorrundenniederlage gegen Mantz. Weil aber auch Laura Tiefenbrunner an Position vier zweimal sang- und klanglos verlor, musste Yahmed erstens betonen, wie gut Bingen drauf sei, und zweitens, dass trotzdem viel mehr drin gewesen wäre als dieses 4:6.

Im Hinspiel (5:5) hatte sich Schwabhausens Alina Nikitchanka noch gegen Wan durchgesetzt - diesmal kämpfte sie sich trotz einer schmerzhaften Handverletzung zu zwei Siegen gegen Katerina Tomanovska und Giorgia Piccolin. "Überragend", lobte Yahmed. Mündlich habe man sich mit der Weißrussin bereits auf die Verlängerung ihres Vertrages für kommende Saison verständigt, teilte er freudig mit.

Auch Jeger hatte gegen Bingen Schmerzen an der Schlaghand. Das erschwerte eine Beurteilung ihrer Leistung. Auf eine Frage zu ihrem Selbstvertrauen hätte sie aber wohl trotzdem geantwortet: Schlechter als die letzten Wochen.