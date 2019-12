Jetzt bloß nichts verkehrt machen. Etwas in dieser Art dürfte sich Laura Tiefenbrunner gedacht haben. Unbewusst zumindest. Bloß diese Chance nicht wieder versemmeln. Nach einer 2:0-Satzführung hatte die Nummer vier des Tischtennis-Erstligisten TSV Schwabhausen am Sonntag in ihrem ersten Einzel gegen Busenbach den Ausgleich kassiert, 9:11, 9:11. Im fünften Durchgang aber wechselte sie bei einer 5:2-Führung ein letztes Mal mit Gegnerin Lisa Lung die Tischseite. Es sah gut aus. 6:4 und eigener Aufschlag. Das Publikum war begeistert. Ihr Trainer auch. Bis zum 7:5 hielt ihr Vorsprung.

Im vorherigen Heimspiel gegen Bingen war Tiefenbrunner, damals noch 17, schon einmal kurz vor einem überraschenden Sieg gewesen, gegen eine Italienerin, die in der Weltrangliste knapp jenseits der Top 100 stand, auf Rang 113. Da hatte sie ihre Chancen nicht genutzt. Nun also war es Lisa Lung, eine belgische Nationalspielerin. Auch erst 20 Jahre jung, aber bereits nationale Meisterin, aufgewachsen in Peking und zurzeit auf Rang 122 der Weltrangliste. "Sie ist international schon sehr erfahren", weiß Schwabhausens Trainer Alexander Yahmed. "Wenn sie in ihr Spiel kommt, ist sie Extraklasse." Als einzige Spielerin im Busenbacher Team weist Lung bislang eine positive Einzelbilanz auf, deutlich sogar, kurzum: "Mit Lauras Sieg haben wir sicher nicht gerechnet." Er kam dann auch gar nicht zustande. Nach ihrer 7:5-Führung gelang Laura Tiefenbrunner aus Kolbermoor kein einziger Punkt mehr.

Winter/Jeger sehen lange wie die sicheren Sieger aus - dann treffen sie viele falsche Entscheidungen

Im Nachhinein hätte ihr Match den Sieg für Schwabhausen bringen können, so endete die Partie 5:5. "Hätte mir das vorher jemand angeboten, hätte ich es angenommen", versicherte Yahmed. Danach war er nicht mehr ganz so glücklich mit der Punkteteilung. Seine zurückhaltende Prognose klang in Anbetracht der Tabelle ohnehin verwunderlich, schließlich war Busenbach als Vorletzter nach Schwabhausen gekommen, einen Platz und einen Punkt hinter Schwabhausen, trotz eines Spiels mehr. Doch sie seien immer Außenseiter, erklärt Yahmed, auch gegen Teams wie Busenbach; alle in der Liga hätten seinen Klub als "Abstiegskandidat Nummer eins" getippt. Nach seinem Aufstieg hatte der TSV lediglich Sabine Winter heimgeholt, sich ansonsten aber nicht weiter verstärkt.

Wenn Lisa Lung nur die Nummer drei eines Tabellenvorletzten ist, zeigt das, wie stark die erste Liga besetzt ist. Lung kann ein außerordentlich hohes Tempo spielen, besitzt sehr unangenehme Aufschläge, doch mit all dem war Tiefenbrunner prima zurechtgekommen. "Laura hat besondere Fähigkeiten, sie kann in dieser Liga mit allen mitspielen", lobte Yahmed, "und sie hat wirklich sehr, sehr stark gespielt." Doch in der Schlussphase missrieten ihr die Rückschläge, sie machte ein, zwei leichte Fehler, attackierte nicht mehr. Mit dem Impuls, ja nichts verkehrt zu machen, hatte die Außenseiterin etwas von ihrer Unbeschwertheit verloren. "Schon blöd" fand sie das im Nachhinein. Sie ärgerte sich.

Laura Tiefenbrunner, muss man wissen, ist deutsche Jugend-Nationalspielerin. In der Weltrangliste ist sie noch nicht mal notiert, nur in der Altersklasse U18. Dort steht sie auf Rang 44. Sie hätte sich also gar nicht ärgern müssen. Zumal ihr nach dem Aufstieg des TSV selbst klar war, "dass ich in der ersten Liga nicht hoch positiv spielen werde". Aber ein bisschen was zu gewinnen, habe sie sich eben doch zugetraut. Genau das war ihr bislang nicht gelungen. Darin bestand ihr Druck. Tiefenbrunners Saisonbilanz lautete nun 0:5. Ihre Doppelausbeute ist kaum besser, meist tritt sie mit der Abwehrspielerin Alina Nikitchanka an, was taktisch knifflig ist. "Es passt noch nicht so gut", weiß sie. Auch am Sonntag startete Tiefenbrunner nach einer Doppelniederlage ins erste Einzel. Aus Sicht der Mannschaft war das nicht weiter wild. Yahmed hatte so aufgestellt, dass Sabine Winter und Mateja Jeger als stärkere Paarung auf das schwächere Duo der Gäste trafen. Doch dummerweise war den Favoritinnen nach einer 2:0-Satzführung und einem Matchball im dritten Durchgang irgendwie der Faden gerissen. Yahmed behalf sich mit einer aus dem Fußball entliehenen Plattitüde ("So ist Tischtennis"), um zu erklären, was kaum zu erklären war. "Die Verunsicherung ist immer mehr gewachsen. Alles, was vorher selbstverständlich war - wann flippe ich, wann ziehe ich Topspin - war plötzlich eine Riesenentscheidung." Und häufig die falsche.

Dem Rückstand aus den Doppeln liefen die Gastgeberinnen erst einmal vergeblich hinterher. Winters erstem Punkt gegen Tanja Krämer stand Mateja Jegers Niederlage gegen Jessica Göbel gegenüber; Nikitchankas Fünfsatzerfolg gegen Lea Grohmann folgte Tiefenbrunners Niederlage gegen Lung. Und Winters zweitem, hauchdünnen 3:2-Sieg gegen Göbel folgte Jegers zweite Niederlage. Die Kroatin Jeger platzt seit dem Aufstieg nicht gerade vor Selbstvertrauen. Jedenfalls lagen die Gäste nun 5:3 vorne und standen kurz vor einem Auswärtssieg - als Nikitchanka und Tiefenbrunner erneut an die Platte gingen.

Tiefenbrunner hat eine aufregende Phase hinter sich seit der Partie gegen Bingen. Sie trat bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Thailand an, wurde mit der Mannschaft Siebte, knapp vorbei am Halbfinaleinzug. Im Einzel schied sie in der Gruppenphase aus. Am Abend vor der Rückreise blieb die Mannschaft dann etwas länger auf, um in Tiefenbrunners 18. Geburtstag hineinzufeiern. Dann ging es nach Hause und zurück in die Liga - wo nun Alina Nikitchanka der Belgierin Lisa Lung keine Chance ließ. 4:5. Es kam nur noch auf Tiefenbrunner an. Diesmal hatte sie keine Angst, etwas verkehrt zu machen. Sie geriet gar nicht erst in heikle Situationen. Laura Tiefenbrunner bezwang Lea Grohmann, die Nikitchanka zuvor in den fünften Satz gezwungen hatte, mit 11:3, 11:6, 11:5. Sie jubelte nicht unbedingt euphorisch, aber man merkte ihr die Erleichterung an. Nicht nur spielerisch, auch mit einem Ergebnis ist sie in der Liga angekommen.