2. Mai 2019, 18:49 Uhr Tim Pütz "Man muss verzeihen können"

Der Tennisprofi setzt in seiner Laufbahn fast ausschließlich auf das Doppel. Ein Gespräch am Rand des Münchner ATP-Turniers über das Glück der Nische.

Interview von Gerald Kleffmann

„Im Doppel passieren Dinge, die unvorhersehbar sind“: Tim Pütz hat diese Facette schon immer fasziniert. Nach einem 6:2, 6:4-Erfolg gegen Krajicek/Sitak steht er mit Partner Frederik Nielsen im Halbfinale von München. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Tim Pütz, 31, ist ein deutscher Tennisprofi, der einen anderen Weg als mancher Kollege ging. Der Frankfurter studierte in den USA, spielte College-Tennis. Obwohl er im Einzel nur die Nummer 403 der Welt ist, ist er fester Bestandteil des deutschen Davis-Cup-Teams. Seine Stärke ist das Doppel. Mit Jan-Lennard Struff hat er eine 4:0-Bilanz. 2018 holte er beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart mit Philipp Petzschner den Titel. Auch bei den BMW Open in München ist Pütz wieder am Start; mit dem Dänen Frederik Nielsen steht er im Halbfinale.

SZ: Herr Pütz, wie lebt es sich eigentlich als Doppelspieler?

Tim Pütz: Das Tour-Leben per se ist nicht viel anders als bei einem Einzelspieler. Wir wohnen in den gleichen Hotels, die Turniere sind die gleichen. Man trainiert aber schon ein bisschen anders.

Junge Spieler träumen von Einzelkarrieren. Was fasziniert Sie am Doppel?

Der Teamgeist. Und man braucht andere Qualitäten als im Einzel. Reaktionsschnelligkeit, Übersicht. Im Einzel ist Fitness viel wichtiger, Ausdauer, die Matches dauern länger. Was mir auch gefällt: Im Doppel passieren Dinge, die unvorhersehbarer sind. Du spielst ja mit einem Partner, und den kannst du nicht kontrollieren. Du musst daher intuitiv ganz gut sein und erahnen, was passiert. Mir hat als Kind Doppel schon Spaß gemacht, weil alles flott passiert, du schnelle Lösungen finden musst.

Was macht einen richtig guten Doppelspieler aus?

Das Wichtigste ist ein guter Aufschlag und ein guter Return. Also die Spieleröffnung. Aber das gilt ja auch beim Einzel. Ein guter Aufschläger hat immer Vorteile. Wenn du dann noch gut returnierst, sind das wahrscheinlich schon drei Viertel der Miete. Oft heißt es, da sei so viel Taktik involviert im Doppel. Klar ist mehr Taktik involviert als im Einzel. Aber ohne guten Aufschlag und guten Return kannst du taktisch der beste Spieler der Welt sein, du wirst im Doppel nicht erfolgreich sein. Auf Tourniveau gibt es kaum lange Ballwechsel. Selten kommen diese Highlight-Punkte vor, die man im Fernsehen sieht. Natürlich sollte man aber einen Volley können. Man sieht manchmal auch Einzelspieler, die nicht oft Doppel spielen, aber gut darin sind.

Der elfmalige French-Open-Sieger Rafael Nadal zum Beispiel.

Ja, Nadal hat einen sehr guten Volley. Fabio Fognini und Novak Djokovic haben das Finale in Indian Wells gespielt. Weil sie sehr gute Tennisspieler sind. Sie wuseln ja nicht ständig am Netz rum. Das muss du aber auch nicht, wenn du gut genug aufschlägst und returnierst. Dann kann man den Rest wirklich schlecht machen, weil das andere ein so großer Teil vom Spiel ist.

Ist es für Spieler wie Sie, die viel vom Doppel leben, eher gut, dass die Top-Einzelspieler nicht im Doppel spielen? Oder würden Sie nicht doch mehr Aufmerksamkeit erzeugen?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Klar wäre es für die Aufwertung gut, wenn noch mehr Topspieler Doppel spielen würden. Wenn Sascha Zverev spielt, ist die Tribüne voll, selbst wenn er Mixed spielen würde. Oder Tischfußball. Andererseits würde es mein Leben schwieriger machen. Wenn die Guten alle voll Doppel spielen würden, wäre ich nicht die Nummer 60 der Welt.

Hat das Doppel im Tennis den Platz, den es verdient?

Ich würde sagen, das ist okay so. Aus Spielersicht sehe ich einen kleinen Verbesserungsbedarf. Manchmal nehmen sich Spieler zu wichtig.

Wie meinen Sie das?

Natürlich sind auch wir vollwertige Turnierteilnehmer. Und so sollten wir behandelt werden. Nur sollten sich manche Spieler bewusst sein, dass Doppel zweite Geige ist. Die wenigsten Leute kommen zum Zuschauen wegen des Doppels. Natürlich gehört Doppel auch historisch gesehen irgendwie dazu, seit Ende des 19. Jahrhunderts. Doppel war immer Bestandteil der Turniere. Aber für das Wachstum des Tennissports ist Doppel nicht sehr wichtig. Wenn es das Einzel nicht gäbe, gäbe es das Turnier nicht. Das muss allen klar sein.

Sie haben in Auburn, Alabama, VWL studiert. Was hat Ihnen der Umweg übers College-Tennis mitgegeben?

Der größte Unterschied ist, dass man von zu Hause aus seiner Komfortzone weggeht. Man lebt zum ersten Mal alleine. Als ich aus den USA zurückgekommen bin, war meine Entwicklung - gar nicht mal meine Tennis-Entwicklung - ein bisschen weiter als vielleicht bei manch anderem, der behüteter gelebt hatte. Ich war anfangs hier komplett auf mich alleine gestellt, als ich bei den Future-Turnieren eingestiegen bin. Das ist die Realität. Mit Sicherheit komme ich aus der weniger verwöhnten Sparte. Ich habe als Kind und Jugendlicher nie irgendeine Unterstützung bekommen. Ich hatte mal Bezirkstraining in Hessen, das war das höchste der Gefühle. Ich habe das auch nie als schlimm empfunden. Das war halt so. Ich war auch nicht so gut, ich habe es nicht verdient gehabt, im Kader zu sein. Aber es hat mich geprägt.

Angesichts dieses Weges: Wie bewerten Sie dann, dass Tim Pütz seit Jahren fest zum deutschen Davis-Cup-Team gehört?

Da war auch Glück im Spiel. Manchmal wehrt man einen Matchball ab und das ganze Turnier läuft anders. Aber natürlich bin ich sehr stolz darauf. Ich hätte mir das nie träumen lassen. Das ist mit Sicherheit einer meiner größten Erfolge, dass ich mich übers Doppel ins Team gearbeitet habe.

Aber warum Glück?

Na ja, andere Leute waren im Doppel nicht so verfügbar, Philipp Petzschner, André Begemann, die waren verletzt zu der Zeit. Ich war ja am Anfang eine Notlösung, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab halt kein anderes Doppel, und Struffi und ich haben viel zusammengespielt. Unter anderen Vorzeichen hätte kein Mensch an Tim Pütz gedacht. Es hat sich alles gut gefügt. Stolz bin ich aber vor allem darauf, dass ich dann auch immer ganz gut gespielt und mir im Nachhinein die Nominierungen verdient habe. Ich hatte ja eine Ranglistenposition, mit der man in Deutschland nicht unbedingt für den Davis Cup nominiert wird. Das war ein wenig schmeichelhaft.

Sie haben in der Tat wichtige Doppel gewonnen, in Portugal bei der Relegation, in Spanien. Im Februar in der ersten Runde auch gegen Ungarn.

Und jetzt freuen wir uns auf die neue Finalwoche in Madrid, wenn ich hoffentlich dabei bin. Davis Cup macht Spaß.

Und wie plant man eine Saison, wenn man im Einzel um die 400 steht, im Doppel aber fast in den Top 50 ist?

Doppel hat volle Priorität. Ich habe zwar keinen festen Partner, aber ich habe es mir ganz gut zusammengestückelt bis dahin. Im Einzel nehme ich mit, was sich ergibt.

Ist es schwierig, einen festen Partner zu finden?

Schon. Was schwierig ist: Jemanden zu finden, mit dem man es längerfristig auf und neben dem Platz aushält und sich wohlfühlt. Ich bin da wählerisch, gebe ich zu. Mit Struffi hatte es super gepasst. Auch menschlich sind wir eng befreundet. Unsere Spielweisen passen auch zusammen. Wir machen uns keinen Stress auf dem Platz. Wir haben auch keine Voodoo-Session gemacht, um diese Harmonie zu haben. Es ist einfach so. Man muss auf dem Platz im Doppel einander vertrauen - und auch verzeihen können.

Das müssen Sie erklären, bitte.

Wenn der Partner Fehler macht - und er macht Fehler -, darf man nicht sauer werden. Das kann man nur bedingt beeinflussen. Wenn ein Partner einen Fehler macht, kann der Puls schon mal hochgehen. Jemand, der sich immer ärgert über seinen Partner, wird das vielleicht nie ganz ablegen können. So sucht man eben einen Partner, der auf der gleichen Wellenlänge tickt. Das ist bei Struffi und mir extrem gut.

Und wie gefällt Ihnen der Spitzname Tim & Struffi?

Der beschäftigt uns jetzt nicht so oft. Aber es freut uns natürlich, wenn wir positiv angenommen werden.