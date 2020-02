Patrik Kühnen und Michael Kohlmann kennen offenbar den Dresscode beim MTTC Iphitos München, obwohl sie gar nicht selbst den Schläger schwingen an diesem strahlend sonnigen Freitagmorgen. Bei der Etikette ist der edle Klub aus dem Münchner Norden ja fast so streng wie Wimbledon. Kohlmann, der Tennis-Bundestrainer, und Kühnen, Turnierdirektor der BMW Open, haben sich vielleicht auch deshalb weiße Sneaker angezogen. Vielleicht aber ist das auch nur ein kleiner Zufall. Jedenfalls durften die beiden im repräsentativen Iphitos-Klubhaus, das problemlos auch auf einem von Zypressen umgebenen Hügel in der Toskana thronen könnte, gute Neuigkeiten verkünden. Denn das Münchner ATP-Turnier, das in diesem Jahr vom 25. April bis 3. Mai auf der Anlage des MTTC gespielt wird, ist um eine Attraktion reicher. Oder sollte man sagen: Um einen alten, nimmermüden Bekannten, der in sein Wohnzimmer auf seine Lieblingscouch zurückkehrt? Philipp Kohlschreiber, 36, hat seine Zusage für die mit 586 140 Euro Preisgeld dotierten Open gegeben. Überraschend ist das nicht, immerhin war der in der Weltrangliste auf Platz 80 zurückgefallene Augsburger, der an der Tennisbase in Oberhaching trainiert, seit 2002 bereits 15 Mal in München am Start. "Kohli gehört zu den BMW Open wie der FC Bayern zu München. Unser Turnier liegt ihm sehr, das hat er in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt", sagt Kühnen. "Dass er mit 36 Jahren immer noch zu Weltklasseleistungen fähig ist, ist beeindruckend."

Im Pressetext darf dann auch Kohlschreiber selbst ein bisschen werben: "Ich bin glücklich, jedes Jahr in München spielen zu können vor den heimischen Fans. Das spornt mich schon extrem an. Klar, dass es eines meiner Lieblingsturniere ist." Da Kohlschreiber für die kommende Bundesliga-Saison beim TC Großhesselohe unterschrieben hat, wird er im Laufe des Jahres noch öfters in München aufschlagen.

Nach einem Einriss im Bauchmuskel hatte Kohlschreiber im Januar vor seinem Zweitrundenspiel bei den Australian Open aufgeben müssen, danach hatte er Gedanken zum Karriereende geäußert. Bis Ende 2021 wolle er aber schon noch spielen, es sei denn, die Verletzungen häuften sich. Ans Münchner Turnier hat Kohlschreiber zugleich beste Erinnerungen, auch deshalb tritt er wieder an. 2007, 2012 und 2016 gewann Kohlschreiber das Turnier, er ist Rekordsieger. 2018 scheiterte er hier in seinem bislang letzten Finale auf der Tour an Alexander Zverev, an jenem Spieler also, auf dem gerade viele Hoffnungen im deutschen Männertennis ruhen - und der sie zuletzt in Melbourne mit seinem ersten Grand-Slam-Halbfinaleinzug erfüllte.

Detailansicht öffnen 16. Auftritt in München: Philipp Kohlschreiber. (Foto: imago images/PanoramiC)

Zverev, das ist der andere Profi mit Sogwirkung, der in München zugesagt hat - und das schon Ende Dezember (der dritte fixe Starter ist der Südtiroler Weltranglisten-78. Jannik Sinner). Für den Weltranglisten-Siebten Zverev ist die kommende Teilnahme auch schon die siebte, seitdem er 2014 als 16-Jähriger eine Wildcard bei den BMW Open erhalten hatte - und in der ersten Runde sang- und klanglos mit 1:6 und 2:6 am doppelt so alten Österreicher Jürgen Melzer scheiterte. "Für ihn ist das ein ganz, ganz wichtiges Turnier, er möchte den Münchner Fans nicht nur ,Hallo' sagen", sagt Kohlmann. Kühnen verdeutlicht den Wert, den Zverev auch als Werbefigur fürs Turnier hat - und bestätigt Zverevs Ansprüche: "Es ist nicht selbstverständlich, dass er zum siebten Mal zu uns kommt. Er hat in Melbourne eine starke Duftmarke, ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Es ist ganz klar sein Ansporn, hier in München zu gewinnen."

Kühnen weiß, dass die Münchner Open als 250er-Turnier eigentlich nicht auf dem Radar von Top-Ten-Spielern wie Zverev sind. Er hat auch schon im Rahmen anderer Turniere bei den großen Drei, Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic, vorgefühlt, ob das Münchner Turnier in ihren Terminplan passe. "Bislang hat sich aber noch kein Fenster bei ihnen aufgetan", sagt Kühnen. Immerhin war Federer 2003 zu Gast in München - und gewann.

Dass Zverev und Kohlschreiber ihre Fenster so gerne öffnen für München, liegt auch am Wohlfühlambiente, das das Turnier für sie bietet. Damals, als Zverev die Wildcard bekam, sei "eine Verbindung entstanden, auch zu seiner Familie", sagt Turnierdirektor Kühnen. Und die Familie, die in München immer wieder auf der Tribüne sitzt, samt seinem Vater als Coach, war Zverev schon immer extrem wichtig. Auch Kohlschreiber schätzt die Atmosphäre am Aumeisterweg, und zur Base, wo er oft trainiert, sind es von dort kaum 30 Kilometer.

4 Deutsche sind im Moment unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste. Zu wenige, wie Bundestrainer Michael Kohlmann findet. "Es muss unser Anspruch sein, acht bis zehn Spieler unter den Top 100 zu haben", sagte Kohlmann. Die derzeit besten deutschen Männer sind Alexander Zverev (7.), Jan-Lennard Struff (35.), Philipp Kohlschreiber (80.), und Dominik Koepfer (92.).

Fehlen nur, wie an diesem Freitag, noch ein paar sonnige Tage bei den Open, bei denen oft passend zur Jahreszeit launisches Aprilwetter herrscht - und manchmal Schneetreiben. Auch deshalb bewerben sie sich ja als "härtestes Sandplatzturnier der Welt". Zverev hat es neben 2018 übrigens auch 2017 gewonnen, nebst Sportwagen und Lederhose.