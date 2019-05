5. Mai 2019, 19:48 Uhr Tennis Turnier der Liebe

Erstmals seit 2008 kein deutscher Profi im Halbfinale - und mal wieder verrückte Wetterkapriolen beim ATP-Turnier: Ein Streifzug durch die BMW Open.

Von Max Ferstl und Gerald Kleffmann

Die 104. Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern sind am Sonntagabend später als geplant, aber eindeutig am dafür vorgesehenen Tag zu Ende gegangen. 586 140 Euro an Preisgeld wurden verteilt, Sieger Cristian Garin aus Chile verdiente alleine 90 390 Euro (und einen fahrbaren Untersatz mit vier Reifen). Knapp 38 500 Zuschauer waren an den neun Turniertagen der BMW Open zum MTTC Iphitos gekommen, an vier Tagen war die Anlage am Rande des Englischen Gartens ausverkauft. Ein Streifzug durchs Turnier, das in der Welt des Profitennis nicht zu den großen zählt - und doch ein besonderes ist und mehr Preise vergeben sollte als nur den bislang existierenden "Iphitos Award".

Lena hat delay

Das Turnier beginnt mit Verzögerung. Freitagmittag, der Tag vor dem Qualifikationswochenende. Ein Werbe-Match beim MTTC Iphitos. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, soll den Schläger schwingen. Aber er sagt ab. Warum, ist nicht ganz klar, beunruhigender ist ohnehin eine andere Nachricht: "Lena hat delay", heißt es. Lena Gercke, das Model, kommt also zu spät, um das Siegerfahrzeug zu enthüllen an der Seite von Alexander Zverev und um ... ja, was eigentlich? Tennis zu spielen? Das lässt sich nach ihrer Ankunft nicht wirklich verifizieren. Sie hält physisch den Schläger, das schon, aber technisch ... nun gut, lassen wir das. Immerhin wirkt sie als Stimmungsaufheller. Zverev und sie giggeln, lachen, berühren einander. Zverev, das sollte er Tage später verkünden, ist wieder solo. Im Rückblick rechtfertigen die nicht zu verleugnenden Turteleien zwischen den beiden allerlei Spekulationen. Auf der Anlage wird vom "Tournament of Love" getuschelt, was sich knallhart belegen lässt. Letztes Jahr gab Mischa Zverev hier bekannt, dass er Vater werde. Nun trägt er stolz Mischa junior umher. Wie Jan-Lennard Struff, der auch Vater wurde, von Henri. Der Russe Karen Chatschanow bestätigt seinerseits in München: ja, auch Nachwuchs im Anmarsch. Die ATP kann jetzt definitiv die nächste Werbekampagne auffahren, die #nextnextgen. Zverev übrigens, verrät er, verlor nie in München, wenn Gercke zusah. Und was ist? Als er am Freitag darauf gegen Garin spielt, im Viertelfinale, hat Gercke keinen delay. Schlimmer: Sie ist nicht da. Zverev verliert. Tja.

Aristoteles und Fred Perry

Dienstagabend, Players Party. Wie immer heißt das seit zehn Jahren: Verleihung des "Iphitos Award". Einerseits ist der Preis eine PR-Aktion, um Gästen zu schmeicheln. Andy Murray hat ihn 2015 bekommen, noch ehe er den ersten Turnierschlag getätigt hatte. Einfach dafür, dass er da war. Das war ulkig. Murray hat zum Dank dann das Turnier gewonnen. Das war höflich. Andererseits: Nett ist der Preis schon. Er wird unprätentiös überreicht, ein Filmchen, zwei Reden, gut ist. Und alle sind happy. Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Boris Becker bekamen ihn, nun ist Michael Stich, 50, dran. Dreimal war der Wimbledon-Champion hier im Finale, 1994 triumphierte er. Mit Iphitos wurde er deutscher Meister, 1990. Stich hält eine gefühlige, intelligente Rede. Das kann er. Er erinnert sich an "Eiszapfen in den Augenbrauen" in München. Erzählt, wie der legendäre Fred Perry jedes Jahr in Wimbledon auf ihn eingeredet habe. Laudator Patrik Kühnen verrät, Stich "schreibt Briefe von Hand, ruft lieber an statt zu texten". Er wird gar philosophisch in seiner Huldigung. Stich sei, in Anlehnung an Aristoteles, "viel mehr als die Summe seiner Erfolge". Stich, mit Kühnen einst auch Davis-Cup-Sieger, greift den Gedanken auf. Schwärmt von "Begegnungen mit Menschen", die ihm "viel mehr bedeuteten als viele Erfolge". Später wird getanzt, die Band "Ever'so" rockt das VIP-Zelt. Stichs Rede ist aber das, was von diesem Abend bleiben wird.

Drei-Wetter-Taft

Vor Jahren hat sich Michael Mronz, der von Iphitos als Veranstalter die Turnierlizenz übernommen hat, ein Label für seine Veranstaltung ausgedacht: München sei das härteste Sandplatzturnier der Welt. Natürlich stimmt das nicht, das weiß er. Es ist ja ein Gag. Die French Open sind viel härter, nicht nur, weil das dortige Publikum so herrlich zickig sein kann. Es ist vor allem auch ein Grand-Slam-Turnier, ganz andere Liga. In München aber ist das Wetter die Herausforderung. "Es kann sein, dass man morgens mit dem Polohemd auftaucht, und abends muss man sich die Daunenjacke holen, weil es nur fünf Grad sind", sagt Ralf Exel. Der 56-jährige Münchner hat den härtesten Job von allen hier. Er muss bei Sonne, Wind, Regen raus, vor jedem Match, nach jedem, und auch, wenn nicht gespielt wird, um zu informieren. Drei-Wetter-Taft reicht bei ihm nicht. Exel hat Extra-Kleidung im Auto deponiert, für alle Fälle, verrät er. 2016 hatte es geschneit, auch 2019 gab es wieder eine Flöckchen-Prognose. Ganz so schlimm kommt es zum Glück nicht. Exel, unumstrittener Kandidat für den Conferencier-Award des Turniers, leitet jedes Lob aber direkt ans Publikum weiter. "Am Samstag war ein mieser Tag, trotzdem ist das Stadion voll. Hut ab!" Der Publikumspreis geht an das Publikum - wenn München das mal so macht, wäre das auch einmalig im Tennis.

Der DJ, der gegen Nadal spielte

Sanfte Lounge-Musik füllt die erste Etage im VIP-Zelt hinter Platz 1, Entrecôte, Champagner, Tarte, fürs Nötigste ist gesorgt. An einem Pult neben dem riesigen Screen steht Christoph Hübler. 34 ist er, er könnte sich als Benoît Paire ausgeben, so ähnlich sieht er dem französischen Profi, der in München früh verliert. Was niemand im Saal ahnt: Sie werden vom einzigen Turnier-DJ der Tour beschallt, der gegen Rafael Nadal gespielt hat. Nicht mal Wimbledon oder die US Open haben so einen Musik-Aufleger zu bieten. "Ich war 16, ich traf in einem Finale bei einem Jugendturnier in Alcudia auf ihn", erzählt Hübler. Damals war er, eines der besten Tennistalente in Bayern, für ein Jahr in Spanien. 6:1, 6:2 gewann Nadal, der 14 war. "Er war schon viel weiter als ich, hatte so dicke Oberarme", erinnert sich Hübler, "er hat mich paniert." Die Wege haben sich dann getrennt. Nadal holte bis heute 17 Grand-Slam-Titel, ist ein sogenannter Weltstar. Hübler aber sieht auch wie jemand aus, der sein Glück gefunden hat; er hatte wegen Verletzungen seinen Profi-Traum aufgegeben. Unter dem Künstlernamen "Guardate" jettet er umher (DJs jetten ja sicher immer). Ein guter Spieler ist er immer noch, er verstärkt die sagenumwobene Ü30-Mannschaft des MTTC Iphitos, in der unter anderem Stephan Fehske, der Manager von Kohlschreiber, sein spielerisches Unwesen treibt.

Einschlämmen

Münchens ATP-Turnier ist auch aus einem Grund besonders: Jahr für Jahr arbeiten hier mehr oder weniger dieselben Kräfte. Per se muss das ja nicht gut sein. Sind es die falschen, nützt Loyalität wenig. Sind es die richtigen, nun, dann passt es und man übersteht etwa schlimmstes Wetter. "Man darf den Platz nicht verlieren, heißt es", sagt Norbert Peick, den auf den Tennistouren viele kennen. Als Oberschiedsrichter hat er lange die Welt bereist. In Rom oder Marrakesch für einen toppräparierten Platz zu sorgen, ist keine Kunst, da scheint die Sonne. Aber in München? "Diesmal hat es wieder fast gefroren", sagt Peick. Das sei das Gefährlichste. Der Sandbelag kann sich heben, brechen. Das Knifflige stets: Die oberste Schicht muss hart sein, darunter aber weich, wasserdurchlässig. Das Rezept diese Woche, um den Boden wirklich eben hinzukriegen, klingt angesichts des vielen Regens komisch: Der Center Court wurde geflutet - "eingeschlämmt", so der Fachbegriff. Und dann hobelte das Team von Josef Motka den Boden glatt. Motka ist ein Tscheche, "er ist einer der besten Tennisplatzbauer", sagt Peick. Er schwört generell beim Platzbau auf die Tschechen. Vielleicht sollte man Peick oder Motka auch mal beim Award berücksichtigen. Das sind fürwahr so Leute, ohne die nichts ginge.

Gourmet Gojowczyk

Ein finales Wort zum Essen. Für Kohlschreiber, sagt Lars Uebel, Cheftrainer der Tennisbase in Oberhaching, sei das Münchner Turnier wie ein Besuch im Lieblingsrestaurant. "Er weiß, was er hier kriegt." In der Regel sind das feine Ergebnisse in angenehmer Atmosphäre: Dreimal hat Kohlschreiber triumphiert, im vergangenen Jahr das Finale erreicht. Doch in diesem Jahr schmecken nur die ersten beiden Gänge. Kohlschreiber verliert im Viertelfinale gegen den zähen Italiener Berrettini. Es passt zu diesem Turnier 2019 - zum ersten Mal seit 2008 schafft es kein deutscher Spieler ins Halbfinale. Erfolgreich läuft es immerhin im Doppel: Davis-Cup-Spieler Tim Pütz holt den Titel an der Seite von Frederik Nielsen aus Dänemark. Anders als in den Vorjahren gelingt es diesmal auch keinem deutschen Profi aus der zweiten Reihe, hervorzuragen. 2018 stürmte Maximilian Marterer bis ins Halbfinale, 2017 schaffte es Yannick Hanfmann aus der Qualifikation ins Viertelfinale. Diese Überraschungen waren die Würze, die Zverevs beide Siege abgerundet hatten. 2019 ist aus Uebels Sicht ein gewöhnliches Turnier: Marterer verliert im Doppel gegen den formstarken Juan Ignacio Londero, Hanfmann gegen den in der Qualifikation topgesetzten Italiener Lorenzo Sonego, Cedrik-Marcel Stebe kämpft sich nach langer Verletzung noch zurück, Peter Gojowczyk sucht die Form. Kein Drama, findet Uebel: Das Lieblingsrestaurant hat ja in einem Jahr wieder geöffnet. Die Vorfreude ist da. "München hat das beste Essen der Tour", sagt Gojowczyk, dem man glauben muss. Der begnadete Hobby-Koch wäre einer, den man für seine Gourmethaftigkeit mal würdigen könnte.

99 Prozent

Der Wert eines sportlichen Ereignisses wird immer auch daran gemessen, in welche weit entfernten Länder es übertragen wird. Das Finale des Münchner Turniers schafft es erstmals bis ins chilenische TV, was natürlich an Garin liegt. Der 22-Jährige gegen Berrettini, das ist das überraschende Endspiel, das andererseits nicht so überraschend ist. Beide haben in diesem Jahr ein ATP-Turnier gewonnen, Garin in Houston, Berrettini in Budapest. Der Chilene siegt 6:1, 3:6, 7:6 (1). Anklang findet das Wochenende auch ohne deutsche Beteiligung im Einzel trotzdem. "Wir hätten für das Halbfinale und Finale fast doppelt so viele Karten verkaufen können", sagt Veranstalter Michael Mronz. Die Kapazität ließ das jedoch nicht zu. An bestimmten Tagen, vor allem am diesmal sonnigen Feiertag, stößt das Turnier an Grenzen. Zverev wird übrigens laut Eigenauskunft zu "99 Prozent" wiederkommen. Frau Gercke sollte sich die Woche dann bitte ganz blocken.