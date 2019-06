2. Juni 2019, 20:27 Uhr Tennis Sofort im Rhythmus

Aufsteiger STK Garching düpiert den MTTC Iphitos zum Saisonstart der Herren-30-Bundesliga auswärts mit 9:0. Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Von Felix Haselsteiner

47 Minuten war die Bundesliga-Saison der Herren 30 alt, als sich Christian Magg vom STK Garching beim Seitenwechsel zu seinem Teamkameraden Alexander Satschko umdrehte. Er fragte: "Wie steht's denn so?" Satschko warf kurz einen Blick auf die übrigen Plätze auf der Anlage des MTTC Iphitos, dann sagte er: "Alle für uns." Magg, zu diesem Zeitpunkt in seinem Match gegen Lars Uebel ebenfalls mit einem Satz vorne, nickte zufrieden und ging wieder auf den Platz, wenig später gewann er den zweiten Satz und holte damit den ersten Bundesliga-Punkt für Aufsteiger Garching - es war der erste von neun.

Mit einem 9:0 und 18:2 Sätzen meldeten sich die Garchinger nach drei Jahren Abstinenz in der ersten Liga zurück, und das ausgerechnet auf der Anlage des Lokalrivalen Iphitos. Auf Maggs ersten Punkt gegen Uebel folgte der zweite von Oliver Jöhl, der sein Duell gegen Fabian Schmid auf Position sechs im Match-Tiebreak gewann. Die Vorentscheidung jedoch folgte in den Partien drei und vier, die Maximilian Schmuck und Satschko jeweils zu Gunsten der Garchinger entschieden. Insbesondere Schmucks Spiel gegen Björn Krenzer wurde zu einer Nervenschlacht.

Luft nach oben: Alexander Satschko war während der Woche als Trainer bei den French Open, in München war er auf dem Feld nicht zu schlagen. (Foto: Claus Schunk)

Geduldig und weitgehend ohne Risiko spielten sich Schmuck und Krenzer zwei Sätze lang die Bälle zu, hoch übers Netz und vor allem darauf bedacht, keine eigenen Fehler zu machen. Bis in den entscheidenden Match-Tiebreak ging das so, dann wurde es kurios: Erst verletzte sich Krenzer beim Stand von 8:9 und Matchball gegen sich am Knöchel und ließ sich behandeln, nur um kurz darauf den Matchball abzuwehren. Zwei Punkte später, beim Stand von 10:9 klagte Schmuck über Beschwerden am Handgelenk. Nun wurde er vom Physio behandelt, drehte das Spiel erneut und gewann das Match nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit schließlich mit 12:10 - es war das 3:0 für Garching.

Alexander Satschko, am Samstag bei den Gästen an Position eins gesetzt, war da schon fast fertig. Beim 6:1, 6:1 gegen einen schwachen Richard Malobicky (Garchings vierter Punkt) ließ Satschko, ehemals die Nummer 80 der ATP-Doppelrangliste, zu keinem Zeitpunkt den Anschein aufkommen, dass er derzeit nicht in Topform sei: "Eigentlich komme ich im Moment gar nicht viel zum Spielen, beim Training mit Peter Gojowczyk und Daniel Brands spielt man ja fast nur Bälle aus dem Korb", sagte Satschko nach seinem Sieg, bei ihm sei "schon noch Luft nach oben".

Großhesselohe gewinnt Auch die Herren 30 des TC Großhesselohe sind mit einem Sieg in die Bundesligasaison gestartet, der sich indes knapp gestaltete. Die Gäste vom SC SaFo Frankfurt waren an den beiden oberen Positionen zu stark, Maximilian Wimmer an eins wehrte sich lange gegen die Niederlage, verlor den zweiten Satz im Tiebreak. Emanuel Fraitzl unterlag klar, dafür gewannen Martin Wetzel, Christopher Kas, Sven Weyen und Dominik Hansen in dieser Reihenfolge auf den folgenden Positionen in zwei Sätzen, ehe der ehemalige Daviscup- und Weltklasse-Doppelspieler Kas mit Hansen den 5:4-Erfolg sicherstellte. Ralf Tögel

Unter der Woche hatte der gebürtige Deggendorfer bei den French Open in Paris noch seinen Schützling Gojowczyk betreut: "Ich bin mit meinem Trainerjob gut eingebunden, aber eigentlich gehen sich die meisten Herren-30-Termine ganz gut aus", blickte Satschko nach vorne. Den Garchingern war auf jeden Fall anzumerken, dass die Präsenz ihres Topspielers ihnen Sicherheit vermittelte, das sei auch der Plan gewesen: "Vor drei Jahren sind wir am ersten Spieltag gegen einen Aufsteiger unter die Räder gekommen - danach ist dann jedes Team gegen uns mit seinen besten Spielern angetreten, dadurch wurde es sehr schwer", erklärte Satschko: "Wir wollten uns daher gleich mal am Anfang in der Liga positionieren."

Mit dem deutlichen Erfolg im Derby, der von drei Siegen ohne Satzverlust in den Doppeln gekrönt wurde, darf man das als gelungen bezeichnen, Garching ist Tabellenführer. Beim MTTC Iphitos will man sich unterdessen nicht verunsichern lassen: "Es waren gerade am Anfang sehr enge Matches, das hätte an einem guten Tag auch für uns laufen können", sagte Kapitän Fabian Ziemer, der sein Einzel ebenfalls verloren hatte: "Wir wussten, dass Garching stark ist, wenn sie voll besetzt sind." Ärgerlich sei lediglich das deutliche Ergebnis, "das könnte uns am Saisonende noch ärgern, wenn es knapp zugeht".

Trotz dieses Resultats will man weder am Aumeister noch in Garching die Saisonziele hinterfragen. "Für uns geht es weiterhin darum, nicht abzusteigen", sagte Satschko, der in den nächsten Wochen erst einmal selbst wieder in den Spielrhythmus kommen möchte, um das Tennis bei den Herren 30 noch mehr genießen zu können: "Wenn man mal wieder fitter ist und sich auf dem Platz sicherer fühlt, macht es großen Spaß."