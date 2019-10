Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk startet am Mittwoch gegen den Türken Cem Ilkel ins ATP-Turnier in Eckental.

Tennisspieler Peter Gojowczyk startet an diesem Mittwoch in das ATP-Challenger-Turnier von Eckental. In der ersten Runde hatte der an vier gesetzte Münchner ein Freilos, nun wartet auf ihn der Türke Cem Ilkel. Das Match wird das erste Aufeinandertreffen der beiden sein. Der Weltranglisten-118. Gojowczyk geht als Favorit in die Begegnung, er rangiert im ATP-Ranking 165 Ränge Plätze vor seinem Gegner. Ilkel hatte in seiner Auftaktpartie den Deutschen Jeremy Schifris bezwungen.

Für Gojowczyk ist es das erste Turnier auf Challenger-Ebene seit einiger Zeit. Bei den ATP-Turnieren im Sommer war er zumeist in der ersten Runde ausgeschieden oder bereits in der Qualifikation gescheitert. Ein Lichtblick war der Halbfinaleinzug in Washington im Juli gegen den Russen Daniil Medwedew (2:6, 2:6). Für einen Formanstieg der ehemaligen Nummer 39 der Welt spricht allerdings Gojowczyks Auftritt in Basel vergangene Woche. Zwar verlor er dort in der ersten Runde 2:6, 1:6 gegen Roger Federer; zuvor hatte er sich in der Qualifikation allerdings gegen den Kroaten Ivo Karlovic (ATP-Nr. 87) und den Norweger Casper Ruud (63) durchgesetzt.

Für einen anderen Münchner ist das Hartplatzturnier in Mittelfranken bereits vorbei. Tobias Simon unterlag am Dienstag dem Niederländer Botic Van de Zandschulp unglücklich 4:6, 7:6 und 6:7. Simon war dank einer Wildcard für das Turnier qualifiziert. Vor zwei Wochen machte der 28-Jährige auf sich aufmerksam, als er ein ITF-Turnier in Doha gewann.

Gegen den auf Rang 211 der Weltrangliste geführten Niederländer gelang es Simon vor allem deshalb nicht, seinen Höhenflug fortzusetzen, weil er keine Mittel gegen Van de Zandschulps Aufschlag fand. Selbst gab er sein Service zwar nur einmal im ersten Satz ab, doch eigene Breakbälle konnte er sich in allen drei Durchgängen nicht erspielen. Dennoch kämpfte die Nummer 490 der Welt lange, wehrte im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball ab und schlug insgesamt 22 Asse, doch am Ende besiegelte ein verschlagener Return das Aus. Ein ähnlich dramatisches Match bestritt am Dienstag der gebürtige Nürnberger Johannes Härteis. Vor wenigen Wochen konnte er in Ismaning noch ins Viertelfinale vordringen, nun musste er sich gegen den Australier John-Patrick Smith gleich in der ersten Runde geschlagen geben. Die Partie endete denkbar knapp 6:7, 7:6, 6:7.