Zwei Wochen sind vergangen, seit die Beschränkungen im Sport gelockert wurden und Tennis nach strengen Hygieneregeln wieder erlaubt ist. In Scharen kehrten die Amateure auf die Anlagen zurück, angesichts dieser Bilder kann man sich vorstellen, was so eine Zwangspause bei einem Profi anrichten mag. Bei einem, der von heute auf morgen seinen Beruf nicht mehr ausüben darf. Bei einem wie Matthias Bachinger. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch einmal wie ein kleines Kind darauf freuen kann, Tennis zu spielen." Nun also schwingt der 33-Jährige seinen Schläger wieder "mit unglaublicher Leidenschaft". Und demnächst kann sich die Nummer 268 der aktuellen ATP-Weltrangliste sogar wieder im sportlichen Wettstreit messen, wenn vom 9. Juni an unter anderem beim TC Großhesselohe (TCG) eine ganze Reihe der besten deutschen Profis beim Einladungsturnier des Deutschen Tennis Bundes (DTB) spielen.

Matthias Bachinger freut sich wie ein kleines Kind, dass er wieder auf den Platz darf

Bekanntlich ruht die ATP-Tour bis mindestens 31. Juli, umso wichtiger seien solche Wettkämpfe. Das findet jedenfalls Bernard Eßmann, der nach acht Jahren Präsidentenamt beim TCG nun für die Bundesligamannschaft, zu der auch Bachinger zählt, zuständig ist. Der Klub unterstützt die Idee nach Kräften und hat für gleich drei Turnierrundenden den Zuschlag bekommen. Hauptgrund sei, den Spielern zu helfen, das Turnier ist immerhin mit 373 000 Euro dotiert, was der DTB über Sponsoren ermöglicht. Der Wettkampf sei auch ein Signal in die lähmende Ungewissheit, zumal die Bundesligasaison ebenfalls längst storniert ist. "Mein Einkommen liegt im Moment bei null Komma null", sagt Bachinger, "ich bin froh um jeden Euro, der reinkommt." Der Ampermochinger muss angesichts seiner bisherigen Karriere noch keine Existenzängste haben, "ich habe ein bisschen was auf der Seite, ich werde überleben". Da gehe es manchem Kollegen weitaus schlechter. 2018 etwa erreichte Bachinger mit seinem Halbfinalsieg gegen Kei Nishikori sein erstes ATP-Finale, er hat Challenger-Turniere gewonnen, spielt regelmäßig Grand-Slam-Turniere. Zuletzt stockte seine Spiel aber etwas, Bachinger sprach von Müdigkeit, er wurde auch von Blessuren gequält.

Doch jetzt ist die Motivation groß wie nie, Bachinger bereitet sich intensiv vor, trainiert unter anderem mit seinem Großhesseloher Teamkollegen und Kumpel Peter Gojowczyk. Der ist die Nummer 125 in der Welt und einer der insgesamt 32 deutsche Topspieler bei diesem Turnier. Wie der topgesetzte Jan-Lennard Struff, aktuelle Nummer 34 der Welt, oder Dominik Koepfer (ATP 92). Auch Kevin Krawietz ist dabei, der Doppelsieger der French Open hat den TCG zwar Richtung Mannheim verlassen, bleibt aber gern gesehener Gast.

Detailansicht öffnen "Mein Einkommen ist gerade null Komma null": Matthias Bachinger, hier beim ATP-Turnier in Kitzbühel, freut sich einfach nur, dass er wieder auf dem Platz trainieren kann. Und demnächst spielt er beim DTB-Einladungsturnier in Großhesselohe, das ist immerhin mit 373 000 Euro dotiert. (Foto: Matthias Hauer/imago)

TCG-Neuzugang Philipp Kohlschreiber wird fehlen, für den 36-Jährigen kommt die Kraftprobe angesichts des gerade erst angelaufenen Trainings zu früh. Kohlschreiber bringt sich aber anders ein, "als Testimonial", erklärt Eßmann. Denn neben dem Wettkampf wird auf den Turnieren mit der Spendenaktion #AdvantageWe, die TCG-Mitglied Patrick Roy zusammen mit dem DTB initiiert hat, Geld gesammelt. Unterstützt werden soziale Einrichtungen, unter anderem gemeinnützige Tennisvereine mit Sitz in Deutschland, die einen wertvollen Beitrag zu Gesundheit, Interaktion und Inklusion in der Gesellschaft leisten würden. "Jeder ausrichtende Verein überweist für eine Vorrunde 5000, für eine Zwischen- und die Finalrunde je 10 000 Euro", erklärt Eßmann, gespielt wird ein Frauen- und ein Männerturnier an zehn deutschen Standorten.

Großhesselohe ist Gastgeber einer Vorrunde (9. bis 12. Juni), einer Zwischenrunde (23. bis 26. Juni) und des Finales (21. bis 24. Juli). Auch die Tennisbase Oberhaching richtet eine Zwischenrunde (23. bis 26. Juni) aus, gespielt wird jeweils von Dienstag bis Freitag, die Wochenenden sind für die Spielrunden der Vereinsteams reserviert. "Es wird vier Partien pro Tag an vier Tagen geben", so Eßmann, beim TCG und in Oberhaching spielen die Männer.

Detailansicht öffnen Bernard Eßmann ist beim TC Großhesselohe für das Bundesligateam zuständig. Die Saison ist storniert, immerhin finden drei Runden des DTB-Einladungsturniers beim TCG statt. (Foto: Claus Schunk)

Neben der Spende muss der Ausrichter Kost und Logis für Spieler und Schiedsrichter übernehmen, was sich in Grenzen halte: "Die meisten Spieler sind aus Bayern", sagt Eßmann, die dann zu Hause schlafen würden - wie Gojowczyk und Bachinger. Zuschauer sind nicht zugelassen, zum Finale, so hofft Eßmann, könnten sich das ändern, aber das ist noch offen. Wie auch die Verhandlungen bezüglich einer Übertragung der Turniere, ob und wo gestreamt wird, vielleicht sind Spiele sogar im Fernsehen zu sehen. All das werde sich demnächst entscheiden, der Werbeeffekt ist jetzt schon groß: "Wir können uns gut präsentieren", sagt der TCG-Manager, "wir wollten nicht ein ganzes Jahr ohne alles dastehen, jetzt reden alle von uns".

Treibende Kraft für die Serie war Christopher Kas, der ehemalige Weltklassedoppelspieler ist mittlerweile Trainer und Teammanager beim TCG. Und bestens vernetzt, weshalb er das Projekt in enger Zusammenarbeit mit DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, auf den Weg brachte. In Österreich gibt es im Übrigen eine ähnliche Serie, etwas kleiner und kürzer, dafür mit der aktuellen Nummer drei der Welt Dominic Thiem als Zugpferd. Organisiert wird es vom ehemaligen österreichischen Profi Alexander Antonitsch, der auch gut bekannt ist mit Kas. "Es ist fantastisch, dass auf die Schnelle so ein tolles Format realisiert wird", sagt Kas, "das hilft den Spielern". Dass Großhesselohe den dreifachen Zuschlag bekam, habe wohl auch mit dem "in alle Richtungen schlüssigen Konzept" des Klubs zu tun, das Kas zusammen mit Eßmann und TCG-Präsident Roland Benedikt entwickelt habe.

Wie gut die Idee bei den Spielern ankomme, sehe er schon im Training mit seinem Schützling Gojowczyk. Sollte sich das Turnier bewähren und das Welttennis weiter brach liegen, ist ein Länderkampf angedacht: Österreich gegen Deutschland, Thiem gegen Struff. Das würde sicher auch Matthias Bachinger Spaß machen.