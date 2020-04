"Im Moment ist alles auf Eis gelegt. Unsere Umsätze sind von einem Tag auf den anderen auf null heruntergefahren", erzählt Marcel Zimmermann. Der 35-Jährige hat insgesamt 17 Jahre für den TC Großhesselohe in der zweiten Tennis-Bundesliga gespielt, er hat an der Oberhachinger Tennisbase trainiert und in der vergangenen Saison Trainer Carsten Schulz bei der Betreuung des Bundesligateams assistiert. Es ist normal, dass sich Tennisprofis, wenn sie nicht gerade aus dem Djokovic-Federer-Nadal-Regal kommen, für die Zeit nach der aktiven Karriere ein zweites Standbein aufbauen. Zimmermann stand zwar einst auf Position 250 in der Einzel-Weltrangliste und spielte zu Beginn seiner Karriere unter anderem gegen Rafael Nadal; Rücklagen wie der Spanier konnte er aber nicht ansammeln. Seit etwa vier Jahren ist er Mitinhaber der Tennisakademie Allgäu und selbständiger Trainer. Im Moment bleibe aber "nichts anderes übrig, als in einer Art Stand-by-Modus die Corona-Krise zu überstehen und zu hoffen, dass es irgendwann wieder weitergehen kann", sagt Zimmermann.

Wie Freiberuflern und Unternehmern in vielen anderen Branchen ergeht es derzeit auch Tennislehrern, nachdem der Spielbetrieb untersagt ist. Der Bayerische Tennis-Verband hat den Beginn der Mannschaftsspiele vorerst auf den 8. Juni terminiert. "Uns geht im Moment ziemlich viel durch die Lappen", sagt Zimmermann. Womit er in erster Linie die Arbeit bei den fünf Vereinen im Allgäu und in Oberbayern meint, wo er Stunden gibt. Noch komme er über die Runden, er habe "in den vergangenen Jahren viel als Trainer gearbeitet und in der Freiluftsaison zusätzlich noch in Österreich, Italien und Schweden in hochklassigen Ligen gespielt". Doch die Rücklagen werden nicht ewig reichen, "allenfalls zwei, drei Monate". Je länger die Krise den Sport lahm lege, "desto schwieriger wird es natürlich für die meisten Trainer".

Zimmermann will die Corona-Soforthilfe für Solo-Selbständige in Anspruch nehmen. Danach stehen ihm für drei Monate maximal 9000 Euro an Zuschüssen zu. Um die Antragsformalitäten habe er sich bereits gekümmert. Angestellte gibt es in seiner Akademie, die der gebürtige Kaufbeurer zusammen mit Gründer und Kompagnon Benjamin Schmid betreibt, keine, das Duo arbeitet mit freiberuflichen Trainern, darunter auch Studenten.

"Es gibt Kollegen, die finanziell besser dastehen, aber auch nicht wenige, denen es schlechter geht."

Seinen Verdienstausfall beziffert Zimmermann, der nach eigenen Angaben durchschnittlich acht Stunden pro Tag als Trainer auf dem Platz steht und für die Stunde im Schnitt 40 Euro verlangt, auf etwa 1600 Euro brutto wöchentlich. Anders als etwa bei Betreibern von Cafés oder Restaurants seien für ihn bei dieser Berechnung kaum Variablen zu berücksichtigen wie etwa unterschiedliche Tagesauslastungen: "Die Nachfrage von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen nach Einzelstunden und nach Anfänger- oder Fortgeschrittenenkursen in der Gruppe ist bei uns groß."

Noch gehe es ihm relativ gut: "Es gibt sicher Kollegen, die derzeit finanziell besser dastehen als ich, es gibt aber sicher auch nicht wenige, denen es schlechter geht." Besonders für angehende Profis, die sich noch nicht wie Zimmermanns Großhesseloher Weggefährte Florian Mayer im Lauf einer langen Karriere ein Polster schaffen konnten, sei die Situation deutlich schwieriger. Für Mitglieder der Tennisbase Oberhaching beispielsweise, in der er ja über viele Jahre selbst untergebracht war, fielen laufende Kosten für Unterkunft, Verpflegung oder für Physiotherapie an, die derzeit nicht durch Preisgelder gedeckt werden könnten.

Trübsal zu blasen ist für Zimmermann, der in Jugendjahren mit dem Team des Deutschen Tennis Bundes WM-Zweiter und Europameister war - seinerzeit schlug er den damals 15-jährigen Rafael Nadal im Doppel - keine Option: "Wir sind gerade voll in der Sommerplanung und müssen dafür sorgen, dass alles steht, wenn es wieder losgeht." Wann und wie es weitergeht, sei schwer vorauszusehen. Um seine Kunden auch ohne Ball und Schläger fit zu halten, bieten Zimmermann und seine Akademie derzeit Online-Fitnessprogramme und "tennisspezifische Stabilisierungsübungen für Jugendliche" an, mit denen man "gut durch die Home-Office-Tage kommen kann". Er selbst zocke regelmäßig mit seinen ehemaligen Großhesseloher Teamkollegen Kevin Krawietz, Matthias Bachinger, Maximilian Wimmer oder Dominik Schulz online, und zwar "Fifa" - ein Fußballspiel. Neben Radfahren und Spaziergängen mit der Freundin helfe ihm das über mentale Durchhänger in dieser Zeit hinweg.