1. August 2019, 18:26 Uhr Tennis Nah dran, aber doch vorbei

Bundesliga-Aufsteiger TC Großhesselohe vergibt bei seinen vier Unentschieden stets die Siegchance - der Klassenerhalt ist noch nicht sicher.

Von Thomas Becker

Das Motto der diesjährigen Bundesligasaison trägt Christopher Kas am Hinterkopf. Auf seiner Baseballcap, die der Teammanager des TC Großhesselohe im Göllner-Style, also verkehrt herum, trägt, prangen zwei Wörter: Lecko mio. So lassen sich die ersten sechs Spieltage des Aufsteigers ganz treffend zusammenfassen. Vier Unentschieden und zwei Niederlagen stehen bislang zu Buche, macht Platz sieben im Zehner-Feld, aus dem zwei Teams absteigen. Ist zwar noch alles drin in Sachen Klassenerhalt, doch wenn nur ein paar wenige Bälle anders fliegen, müssten sich Kas und seine Mannschaft längst keine Sorgen mehr machen.

Zweimal spielte Dennis Novak für den TC Großhesselohe, zweimal gewann er sein Einzel. Ob der Österreicher in den letzten drei Partien dabei sein kann ist fraglich, dann sind die großen Turniere in Amerika. (Foto: Claus Schunk)

An den sechs Spieltagen ging es nämlich insgesamt 16 Mal in den Match-Tiebreak, den entscheidenden dritten Satz, und dabei hatte Großhesselohe zwölf Mal das Nachsehen. Eine Bilanz zum Haareraufen. So auch am vergangenen Wochenende: Sonntags in Krefeld steht es nach den Einzeln 2:2, doch dann gehen beide Doppel im Match-Tiebreak verloren, einmal 8:10, einmal 7:10. Oder am Freitag zuhause gegen den fünfmaligen deutschen Meister TK Kurhaus Lambertz Aachen. Der erste Saisonsieg ist greifbar nah, doch dann endet das letzte Doppel trotz des Einsatzes von French-Open-Doppel-Sieger Kevin Krawietz mit 8:10 und die Partie mal wieder Remis. Lecko mio, da hat er schon Recht, der Kas Christopher.

Restprogramm Sonntag, 4. August, 11 Uhr: TC Großhesselohe - TuS Sennelager Samstag, 10. August, 11 Uhr: TK BW Aachen - TC Großhesselohe Sonntag, 11. August, 11 Uhr: TC Großhesselohe - TC Weinheim 1902

Einer, der besonders mitfiebert und leidet, ist sein Vater, die "Heute im Stadion"-Radio-Legende Karl-Heinz Kas. Der spielt auch Tennis, hat mit seinen Trostberger Herren 55 in der Landesliga gerade so die Klasse gehalten, und unterstützt nun das Projekt des Sohnes, natürlich mit dem Mikro in der Hand und dem Bayern1-Shirt am Leib. "Der Christopher hat gesagt, er hat keinen Etat für einen Stadionsprecher, ich müsste das umsonst machen", erzählt Kas senior, und selbstverständlich tut er das, gibt Spielstände durch und begrüßt die Honoratioren: "Leo Benz ist da! Ein herzliches Grüß Gott dem Ehrenpräsidenten!"

Tabelle 1 Timberland Krefeld 6 24:12 10:2 2 TK Mannheim 6 22:14 10:2 3 Gladbacher HTC 5 21:9 8:2 4 TK Lambertz Aachen 5 18:12 7:3 5 AR Düsseldorf 6 21:15 7:5 6 Team Hämmerling 6 16:20 5:7 7 TC Großhesselohe 6 16:20 4:8 7 Kölner THC 6 16:20 4:8 9 TC Weinheim 6 13:23 3:9 10 TK BW Aachen 6 7:29 0:12

Beim jüngsten Heimspiel am vergangenen Freitag sieht es nach der ersten Einzelrunde wirklich gut aus: Der Österreicher Dennis Novak fieselt den Italiener Filippo Baldi mit 6:1, 6:3 ab, zwei Plätze weiter tut sich Landsmann Sebastian Ofner deutlich schwerer gegen den ehemaligen deutschen Jugendmeister Nils Langer. 6:7, 7:5 und 11:9 heißt es nach einem grandiosen Schlagabtausch - für Ofner, sein erster Saisonsieg für das Team. Endlich mal einen Match-Tiebreak gewonnen, und das nach abgewehrtem Matchball. Stadionsprecher Kas jubiliert: "Zum ersten Mal in dieser Saison führt der TCG mit 2:0!" Und als der Pole Kamil Majchrzak den ersten Satz gegen Martin Cuevas aus Uruguay gewinnt und Matthias Bachinger sich anschickt, Davis-Cup-Spieler Tim Pütz in den dritten Satz zu zwingen, da faltet Karl-Heinz Kas die Hände zum Gebet: "4:0, das wär's! Endlich mal nicht zittern!" Doch dann fliegen ein paar wenige Bälle anders, verliert Bachinger nach 5:4, 30:0-Führung im zweiten Satz doch noch 4:6, 5:7, und Majchrzak gibt die Sätze zwei und drei mit 6:7 und 8:10 ab. Lecko mio. Erstaunlich, wie cool Kas junior nach diesen Nervenkriegen reagiert: "Das Ergebnis geht in Ordnung. Es hätte zum ersten Saisonsieg reichen können, aber so sind wir mit dem Unentschieden gegen den Serienmeister absolut zufrieden", sagte er zum neuerlichen 3:3.

Am Sonntag beim Spitzenteam aus Krefeld geht es ähnlich eng zu. Dabei zeigt sich die Finanzkraft des neuen Tabellenführers nicht nur im Namen (offiziell heißt das Gebilde BW Timberland Finance Krefeld 1), sondern auch an der Setzliste. Auf der Payroll stehen nicht nur sage und schreibe zehn Italiener, sondern auch Branchengrößen wie Christian Garin, Marco Cecchinato und Leonardo Mayer. Großhesselohe reist dagegen nur zu viert an: Top-Spieler Nikoloz Basilashvili muss bei den Hamburg European Open seinen Titel verteidigen, was er sehr zum Leidwesen von Alexander Zverev auch tut, und die Austria-Fraktion um Novak und Ofner ist schon beim Heim-ATP-Turnier in Kitzbühel beschäftigt. Doch die Rumpftruppe aus dem Münchner Süden hält in NRW dagegen: Während Daniel Brands und der estnische Zugang Jürgen Zopp fast synchron verlieren (2:6, 3:6 und 3:6, 2:6), punkten Majchrzak und ein alter Bekannter souverän: Florian Mayer. Der nur an 13 gemeldete Routinier feiert nach auskurierter Muskelverletzung eine starke Rückkehr. Teammanager Kas lobt: "Flo Mayer hat ein sensationelles Debüt gegeben. Das war ganz stark." Überhaupt lässt sich Kas die gute Laune auch von den so knapp verlorenen Doppeln nicht verderben: "2:2 war eine gute Ausgangsposition. Wir haben gehofft, dass wir ein Doppel gewinnen müssen, wussten aber auch, dass die Krefelder sehr doppelstark sind. Dass wir dann beide knapp im Match-Tiebreak verloren haben, war äußerst unglücklich. Aber die Stimmung in der Mannschaft ist auch positiv. Es war nicht zu erwarten, dass wir in Krefeld etwas holen. Wir waren aber sehr nahe dran." Wie immer, könnte man anfügen. Am Ende hat Großhesselohe trotz der 2:4-Niederlage mit 51:50 sogar mehr Spiele gewonnen als der Sieger.

So bleibt es also spannend im Kampf um den Klassenerhalt. Am kommenden Sonntag von 11 Uhr an gastiert das Team vom TuS Sennelager, das einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Danach folgen noch die Partien gegen Weinheim und TK BW Aachen, die in der Tabelle derzeit hinter Großhesselohe rangieren. Der Vorteil der Münchner: In den nächsten Wochen, wenn viele Top-Spieler bei Turnieren in den USA unterwegs sind, kommt die Tiefe des Kaders zum Tragen: Mit den nicht mehr auf der Tour spielenden Cracks wie Flo Mayer und Daniel Brands ist man da ziemlich gut aufgestellt. Jetzt müssen sie nur noch diesen Nervenkrieg namens Match-Tiebreak in den Griff bekommen.