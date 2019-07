1. Juli 2019, 18:37 Uhr Tennis Kurz vor Neuland

Aufsteiger Garching gewinnt auch sein viertes Spiel in der Bundesliga der Herren 30 und braucht nur noch einen Sieg zur ersten Halbfinalteilnahme.

Von Thomas Becker

Es war ja auch ein Spiel zum Haareraufen, aber Schlägerwerfen? Kommt halt auf keiner Anlage gut an. Vor allem nicht, wenn das Werkzeug auch noch über den Zaun segelt, Richtung Zuschauer. Benedikt Nürnberger weiß das natürlich, schließlich ist der Mannschaftsführer der Herren 30 des TC Großhesselohe schon eine Weile im Filzkugel-Geschäft. Doch dieses Match auf Platz 12 des STK Garching ging ihm auf die Nerven. Den ersten Satz hatte die Nummer sechs des TCG 7:5 gewonnen, nach 3:5-Rückstand, im zweiten Satz 5:3 geführt, doch allmählich entglitt ihm das Match gegen Christian Blankl, der bis auf sehr wenige Ausnahmen die Rückhand stoisch als Steffi-Graf-Gedächtnis-Slice übers Netz säbelte. Und so platzte Nürnberger irgendwann der Kragen, der Schläger flog - was Garchings Vereinspräsidenten Ernst Huenges auf den Plan rief: "Hey, Vorsicht", schrie der ältere Herr, "das ist gefährlich!" Und zu Nürnbergers Mannschaftskollegen, die den Schläger lässig aufgefangen hatten: "Stutzt den doch mal zurecht!" Nach einigen Widerworten der Gäste bellte Huenges zurück: "Ich bin hier der Vorstand, nicht der!"

Große Aufregung also, aber es stand auch einiges auf dem Spiel beim Derby München-Nord gegen München-Süd. Für Großhesselohe ging es noch um eine Chance auf das Halbfinale; der bis dahin drei Mal siegreiche Aufsteiger Garching hatte vorab eigentlich nur den Klassenerhalt angepeilt. Aber wenn's mal läuft...

Zunächst sah es aber gar nicht gut aus für die Gastgeber: An Position eins im Duell der ehemaligen Peter-Gojowczyk-Trainer verlor Alexander Satschko gegen Maximilian Wimmer - im Match-Tiebreak. An zwei hatte sich Mannschaftsführer Maxi Schmuck nach Eigenauskunft "von Anfang an nicht im Match gefühlt" und verloren - im Match-Tiebreak. Und im fast dreistündigen Duell der Sechser auf Platz 12 unterlag Blankl dem Schlägerwerfer Nürnberger - genau: im Match-Tiebreak, 8:10. Nikolas Holzen, Oliver Jöhl und Marco Mader hielten die Gastgeber mit Zwei-Satz-Siegen im Rennen, so dass es nach den Einzeln 3:3 hieß. Alles offen. Wie also die Doppel aufstellen?

Garching entschied sich für die 7er-Variante, also: Nummer 1 mit Nummer 6, die 2 mit der 5 und die 3 mit der 4, was maximale Variabilität verspricht, aber auch maximale Unsicherheit. "Wenn es 4:2 gestanden hätte, hätte ich mit Alex Satschko gespielt", erzählte Schmuck, "wir sind ein sicheres Doppel, egal wer auf der anderen Seite steht." So aber gab er mit Mader das erste Doppel und gewann ebenso wie die beiden anderen Paare, jeweils deutlich in zwei Sätzen. "Das hat zufällig ganz gut gepasst", jubelte Schmuck - ein Satz, der die bisherige Saison der Garchinger recht treffend beschreibt. Als Aufsteiger hieß das erklärte Ziel Klassenerhalt, was vor ein paar Jahren beim letzten Besuch in der höchsten deutschen Liga nicht geklappt hatte. Nach vier Erfolgen in vier Spielen (darunter zwei 9:0- und 8:1-Kantersiege gegen die Vorjahreshalbfinalisten Iphitos und Dachau) fehlt nun nur noch ein Erfolgserlebnis am kommenden Wochenende beim bislang noch sieglosen Tabellenschlusslicht Wiesbaden, "dann sind wir mit dem Thema durch", sagt Schmuck. Er meint den Einzug ins Halbfinale, völliges Neuland für den Klub mit der schönen Adresse Am See 3. Dort, am Garchinger See, war am Samstag bei 30 Grad mehr los als bei den Herren 30.

Tommy Haas soll am Samstag in Großhesselohe spielen

Der Konkurrenzkampf um potenzielle Sponsoren ist mit vier Bundesliga-Teams rund um München ziemlich schwierig, und so hatten bei Garching alle sechs und bei Hesselohe fünf Spieler einen deutschen Pass. "Bei uns war schon im März klar, dass wir heute mit diesem Team spielen würden", sagt Schmuck, also ohne den an eins gesetzten Griechen Aristotelis Mouratoglou und ohne das Austria-3-Paket Christian Magg, Patrick Schmölzer und Christian Fasching auf den Positionen drei bis fünf. Auch beim Gegner fehlen im Vergleich zum vergangenen Jahr internationale Größen wie der Schweizer Marco Chiudinelli und der Österreicher Johannes Ager. Und Punktegarant Christopher Kas war mit seinem Schützling Mona Barthel schon anderweitig beschäftigt: im Londoner Stadtteil Wimbledon.

Die große weite Tenniswelt kommt dann am kommenden Samstag beim nächsten Derby zu Besuch nach München: Tommy Haas tritt in Großhesselohe für den TC Dachau an, der den Tabellenletzten Wiesbaden mit 7:2 in Schach hielt. Sollte der MTTC Iphitos, am Wochenende 6:3-Sieger in Lohfelden, gegen den SC SaFo Frankfurt nicht gewinnen, dann dürften in Garching die Sektkorken knallen.

Ein Nachtrag noch zum Thema Schlägerwerfen. Unter den Zuschauern war auch der Onkel von Garchings Top-Spieler Alex Satschko, und der bekam einst von seinem Mannschaftsführer eine unvergessliche Lektion in Sachen Etikette auf dem Platz erteilt: "Ich hatte meinen Schläger auf den Boden geknallt. Da kam unser Kapitän runter auf den Platz, hob das Ding auf, pfefferte es in hohem Bogen über den Zaun und meinte zu mir: ,Brauchst du ja jetzt nicht mehr!'"