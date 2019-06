30. Juni 2019, 20:44 Uhr Tennis Garching souverän

Die Bundesliga-Herren 30 des Aufsteigers gewinnen auch beim TC Großhesselohe und bleiben damit nach vier Siegen aus vier Spielen souveräner Tabellenführer. Ein weiterer Sieg beim Tabellenletzten würde vorzeitig das Ticket für das DM-Halbfinale bringen.

Drei Spiele, drei Siege, eine Niederlage: Im Siebenerfeld der Südstaffel der Herren-30-Bundesliga haben die Münchner Mannschaften ein punktreiches Wochenende hinter sich. Vorjahres-Halbfinalist MTTC Iphitos gewann bei ST Lohfelden dank dreier Siege in den Doppeln (zwei davon im Matchtiebreak) mit 6:3 und wahrte damit die Chance auf das Erreichen der Finalrunde.

Der TC Dachau, im vergangenen Jahr ebenfalls im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, hielt sich derweil bei einem ungefährdeten 7:2-Sieg gegen den Tabellenletzten Wiesbaden schadlos - der Sieg stand schon nach den Einzeln fest, als es bereits 5:1 für die Gastgeber stand.

Das Derby zwischen STK Garching und dem TC Großhesselohe entschied der Aufsteiger aus dem Münchner Norden mit 6:3 für sich - ebenfalls nach drei glatten Siegen in den Doppeln. Damit behaupten die mit dem Saisonziel Klassenerhalt angetretenen Garchinger mit vier Siegen in vier Spielen unangefochten die Tabellenspitze. Ein Sieg am kommenden Wochenende bei Schlusslicht Wiesbaden, und der Halbfinal-Coup wäre perfekt.