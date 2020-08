Von Andreas Liebmann, Aschheim

Streng genommen war der Biologielehrer schuld. An allem. Zum Beispiel daran, dass Mircea Paar nun 18 Stunden lang an diesem Grenzübergang steckte, so kurz vor Weihnachten. Er wollte heim zu seiner Familie, stattdessen fror er beinahe fest in seinem Auto und stellte sich darin grundlegende Sinnfragen. Etwa: Wieso zum Teufel tue ich das hier alles?

Mircea Paar hatte Sehnsucht nach seiner Frau und den beiden Kindern, die er nur noch selten zu Gesicht bekam. Es ist warm, als er sich an die alten Geschichten erinnert. Er sitzt im Schatten unter dem Vordach einer Gerätehütte auf der Anlage des Tennisclubs Aschheim, trägt eine Kappe und ist bester Laune. Es hat sich ja letztlich alles prima entwickelt. Damals habe er im Auto beschlossen, dass es so nicht weitergehen dürfe, erzählt er, entweder er würde seine Familie nach Deutschland holen - oder selbst in seine Heimat zurückkehren.

Man kann diese Geschichte länger oder kürzer erzählen, mit oder ohne Biologielehrer, aber am Ende soll sie erklären, wieso der TC Aschheim kürzlich bei den bayerischen Jugendmeisterschaften in vier von zehn Finals vertreten war, was außer ihm nur der viel größere und bekanntere Traditionsklub MTTC Iphitos schaffte; wieso Max Rehberg, 16, zuletzt vom Deutschen Tennis Bund zur DTB Men's Series eingeladen war, einer nationalen Einladungsturnierserie für Profis; wieso Kai und Sven Lemstra gerade auf dem Weg zu Profis sind und Kai, 21, schon erste ATP-Punkte hat - sie alle vom TC Aschheim; und wieso Sven, 19, vor Paars Augen gerade mit einer Profispielerin trainiert, die ebenfalls jeden Tag auf der Anlage steht, die hier für ihre Karriere trainiert, Stunden gibt und ganz nebenbei Paars Schwiegertochter ist: Laura-Ioana Paar, die Nummer 199 der Welt.

"Das alles hier ist seine Arbeit", sagt Calin Paar. Der 32-Jährige ist Mirceas Sohn, er sitzt neben ihm auf der Bank im Schatten und hört aufmerksam zu, wie der Vater von früher erzählt. Inzwischen teilen sie sich hier die Aufgaben als Tennistrainer.

Die Geschichte mit dem Grenzübergang trug sich Anfang der Neunziger zu, die mit dem Biologielehrer vor genau 50 Jahren. Sie spielt in Tela, einem rumänischen Dorf nahe Arad, Transsilvanien. Mircea war zehn, sein Lehrer war bei seiner Großmutter zu Besuch, im Fernsehen lief ein Davis-Cup-Match. Davon sei der Lehrer so begeistert gewesen, dass er bald Kreidelinien auf dem Schulhof zog; zwei Holzschläger kaufte; dass er nach einiger Zeit auf die Idee kam, Mircea zu Bezirksmeisterschaften anzumelden. Die habe er gewonnen, erzählt Paar, weil er in seiner Mentalität als Fußballer jedem Ball hinterhergerannt sei, "aber ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass man diagonal aufschlagen muss". Bei den nationalen Meisterschaften, für die er somit qualifiziert war, für die der Lehrer ihnen zwei Zugtickets gekauft hatte und Trainingsanzüge, da hätten sie als "Exoten" erst einmal einen Eindruck davon bekommen, wie man Tennis wirklich spielt.

Bis Mircea Paar 19 war, hatte er sich in die erste Mannschaft eines Großklubs gekämpft, ging dann zur Armee, bekam Hepatitis, verlor als Spieler den Anschluss, probierte sich dem Vater zuliebe (vergeblich) als Student, machte dann einen Trainerschein und formte zwei rumänische Jugendmeister. Als in Berlin die Mauer fiel, war es aber bald vorbei mit dem staatlich geförderten Leistungssport. Mircea Paar selbst hatte nur diesen Nachnamen von einem Großvater mit deutschen Wurzeln geerbt, aber weil in seiner Gegend viele Banater Schwaben lebten, kam er auf die Idee, sein Glück nach der Wende in Deutschland zu probieren. Ohne seine Frau, eine Lehrerin. Ohne die Kinder. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. 29 Jahre ist das her.

Detailansicht öffnen Familienaufstellung: Mircea Paar und sein Sohn Calin sind beim TC Aschheim als Trainerteam erfolgreich. (Foto: Claus Schunk)

Er landete in Aschheim, wo bald darauf die Stelle als Jugendtrainer frei wurde. Schlief anfangs auf einer Campingliege in einem Geräteraum, dann zur Miete bei einer Familie aus dem Verein. Als er die Anlage zum ersten Mal gesehen habe, "da habe ich gedacht, hier muss man ja nur deutsche und bayerische Meister rausbringen", erinnert sich Mircea Paar. Er sollte allerdings bald merken, dass er es auch mit einer anderen Mentalität zu tun hatte als in seiner Heimat, wo dem Leistungssport ein striktes Sichtungssystem vorausging. Hier kamen die Kinder zunächst einmal vorbei, um Spaß zu haben, um sich auszuprobieren. Man musste sie begeistern. Heute sagt sein Sohn: "Wir versuchen ihnen ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen."

150 Nachwuchsspieler sind es, 50 davon leistungsorientiert, davon wiederum einige, die so erfolgreich sind, dass Mircea Paar sie "unsere Visitenkarte", nennt, wie zum Beispiel ihre jüngsten Finalisten.

Wie es weiterging nach den 18 Stunden an der Grenze, ergibt sich schon daraus, dass auch Calin Paar nun mit auf dieser Bierbank sitzt. Auch er erzählt von einer Autofahrt, er sei dabei "fast ein bisschen enttäuscht gewesen". Er redet von der Heimfahrt kürzlich von den bayerischen Jugendmeisterschaften in Fürth, weil dort nur ein Titel heraussprang, durch Jeanne-Ardenne Taffo Simo, in der Altersklasse U11 weiblich. Laura Putz (U18), Robin Trono (U16) und Franziska Kremerskothen (U14) hatten ihre Endspiele verloren.

Die Familie probierte es damals einfach aus. Die ältere Tochter stand vor der Einschulung, der Sohn war fünf, und weil sie irgendwann in die Wohnung über der Vereinsgaststätte zogen, kann Calin heute sagen: "Ich bin auf dieser Anlage aufgewachsen." Mit 14 war er Deutschlands Nummer eins, später Zweiter der deutschen U-16-Meisterschaften, mit 18 hatte er erste ATP-Punkte. Dann nahm er Stipendien in Lincoln/Nebraska an und im englischen Durham, wo er nebenbei Trainererfahrungen sammelte. In den Bewerbungsgesprächen nach dem BWL-Studium habe er sich nie recht wohlgefühlt, erzählt er, nicht mit der Situation, nicht im Anzug. "Ich wollte, dass er es erst mal in der Wirtschaft probiert", betont der Vater zwar, doch der Sohn entgegnet: "Ich habe meinen Vater mein ganzes Leben lang auf dieser Anlage gesehen. Natürlich haben wir zu Hause mehr über Tennistechniken gesprochen als über den Börsenmarkt."

Warum er nie richtig zum Profi wurde? "Mein Spiel war ein bisschen zu kampfaufwendig", glaubt Calin Paar, ohne echte Waffen; und ja, vielleicht habe er sich auch etwas ablenken lassen. "Die meisten Karrieren scheitern an der Freizeitgestaltung", ergänzt sein Vater zustimmend. Und da war noch etwas: "Ich hatte ein schlechtes Gewissen und wollte nicht, dass meine Eltern zu viel Geld in mich investieren", erklärt Calin Paar, auch deshalb sei er in die USA gegangen. Als Profi habe er es "eigentlich nur einen Sommer lang probiert". Vor vier Jahren wurde dann die zweite Aschheimer Trainerstelle frei. Zuvor hatte Calin Paar bereits Max Rehberg als Schüler betreut, und nun nennt der TCA-Vorsitzende Roman Bartz das Vater-Sohn-Gespann als das "zentrale Element" in ihrem Verein.

Detailansicht öffnen Schwiegertochter Laura, ebenfalls Teil des Trainerteams, bei ihrem ersten WTA-Turnier nach der Corona-Pause in Palermo. (Foto: Rob Prange/imago images/ZUMA Wire)

Dass sie inzwischen zu dritt sind, rundet die Sache ab. Eigentlich kümmert sich Laura-Ioana Paar von Aschheim aus noch um ihre eigene Karriere, die sie schon aufgegeben hatte, als sie hierherkam. Gerade trat sie in Palermo an, bei einem WTA-Turnier, kam in die dritte Runde der Qualifikation, danach Prag, ebenfalls Quali. An das, was nach der Spielerkarriere kommen soll, eine intensivere Arbeit als Trainerin, hat sie sich in der Corona-Pause schon recht intensiv gewöhnen können, wohl oder übel.

Sie kam 2015 aus Rumänien nach Aschheim, hieß da noch Laura-Ioana Andrei. Sie hatte den Kontakt zu Calin Paar, den sie aus der Jugend kannte, in der Hoffnung aufgenommen, er könne ihr ein paar Preisgeldturniere vermitteln, in denen man in Deutschland etwas Geld verdienen kann, und vielleicht auch den Einstieg als Trainerin ermöglichen. Ihre Profikarriere hatte sie beendet. Mit Calin wurde sie bayerische Meisterin im Mixed, ehe es zwischen beiden funkte. Und natürlich sah ihr späterer Ehemann, dass sie noch viel zu gut war für diesen Weg, auch wenn sie es nie richtig geschafft hatte, den ganz großen Sprung aus den 400 der Welt zu schaffen. "Deswegen hatte sie aufgehört", erzählt Calin Paar, "aber ich hatte ihr immer wieder eingeredet, dass sie es noch mal probieren soll."

Eines Tages beim Mittagessen habe Laura dann verkündet, sich für einen Platz beim ITF-Turnier in Ismaning zu bewerben - das sie als Qualifikantin gewann. Unter anderem bezwang sie die junge Marketa Vondrousova, die vier Jahre danach im Finale der French Open stand. "Sie war 16, aber hey: Im Head-to-head steht es bis heute 1:0", sagt Laura Paar grinsend. Sie war wieder im Spiel. Doch wieder stagnierte sie um Rang 400, verlor auf der ITF-Tour viele knappe Matches, "das war unglaublich", wunderte sich Calin. 2019 machte es dann klick: Ein Sieg in Sunderland, ihr erstes WTA-Turnier in Nürnberg, dann die Qualifikation für die Australian Open und einige Doppelsiege, wie im März beim WTA-Turnier in Lyon. Die Nummer 199 ist ihre bislang beste Weltranglistenposition.

Es lief prima, bis Corona kam. Und das alles aus Aschheim heraus, wo sie nicht etwa nur mit den Besten trainiert, sondern auch mit Elfjährigen. Sie selber habe da ihre Mentalität verändert, erzählt sie, und auch insgesamt hätten sie mehr das Konzept verfolgt, "dass hier jeder mit jedem spielt und nicht nur mit Gleichguten". Nun ist Laura Paar, 32, natürlich ein bisschen der Star im Klub, dessen Ergebnisse alle verfolgen. Sie hat im Training gut Deutsch gelernt und die Kinder ein bisschen besseres Englisch, und die Sorge, mit der sie herkam, dass es schwer werden könnte, hier eine Arbeit zu finden, hat sie nicht mehr. "Sie ist jetzt für alle der Beweis", sagt ihr Schwiegervater Mircea stolz, dem man seine inzwischen 60 Jahre nicht ansieht und dessen Augen unter seiner Kappe leuchten: "dass es möglich ist, es von Aschheim aus auch bis nach Melbourne zu schaffen".