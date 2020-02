In Dallas ist nach Basketballstar Dirk Nowitzki eine Straße benannt, in seiner Heimatstadt Würzburg nicht - aus demselben Grund, aus dem man in München auch keinen Franz-Beckenbauer-Weg findet: Lebende Personen kommen dafür nicht infrage. In München gibt es trotzdem viele Straßen und Wege, die Namen von Sportlern tragen, von Läufern, Fechtern, Ringern, von olympischen Helden und Weltrekordlern. Manche kennt man noch, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Die SZ hat sich für eine Serie auf die Suche nach deren Geschichten begeben. Hier Teil elf über Hanns Braun.

Wäre Hanns Braun heutzutage aktiv, er wäre einer der ganz großen Sportstars des Landes. Der für den Münchner Sportclub startende Mittelstreckenläufer gehörte zu den Besten der Welt, er war künstlerisch begabt und galt als äußerst umgänglich. Heute kennen ihn trotzdem nur die wenigsten, was sowohl daran liegen mag, dass er seine größten Erfolge vor mehr als 100 Jahren feierte, als auch daran, dass sein Leben kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges ein allzu frühes Ende fand.

Heute erinnert in München die Hanns-Braun-Brücke im Olympiapark an den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten des beginnenden 20. Jahrhunderts, der bei den Olympischen Spielen 1908 in London im Alter von 21 Jahren erste große internationale Erfolge feierte. Über 800 Meter lief Braun damals zur Bronzemedaille, dazu sicherte er sich Silber mit der Staffel. Vier Jahre später in Stockholm holte sich Braun noch einmal die Silbermedaille, dieses Mal über 400 Meter. Kein Läufer des Deutschen Reiches war zu dieser Zeit erfolgreicher. Olympiasieger wurde Braun dennoch nie. Auch wegen eines Rennens, das im Nachhinein heftige Diskussionen auslöste.

Detailansicht öffnen Knapp geschlagen: Über 400 Meter muss sich Hanns Braun (Zweiter v.re.) in Stockholm 1912 mit einer ganzen Gruppe US-Amerikaner messen. Einer von ihnen, Charles Reidpath, ist etwas schneller als er. (Foto: Privat)

Stockholm 1912: Hanns Braun gehört vor den Olympischen Spielen zu den dominierenden Läufern über die 800-Meter-Distanz. Als einziger Athlet vom alten Kontinent ist es ihm zuzutrauen, die Vormachtstellung der Amerikaner zu gefährden. "Unser Münchner Sportsmann galt vor Stockholm auch in weiten amerikanischen Sportkreisen als unbesieglich", notiert der Sportfunktionär Carl Diem.

Braun sei damals "blass, aber wohl disponiert" am Start gestanden, schreibt Diem in seinem ausführlichen Bericht. Das Rennen beginnt gut für den Münchner, anfangs hält Braun mit. Der Olympiasieg scheint möglich, obwohl die Aufgabe nicht schwieriger sein könnte: Im Finale stehen neben Braun gleich sechs Amerikaner sowie ein Kanadier. Und die nutzen ihren Vorteil gnadenlos aus. Nach 300 Metern beginnen die amerikanischen Läufer zu taktieren, bremsen Braun aus und hindern ihn daran, seinen gefürchteten Spurt anzusetzen. "Vollständig eingefangen" sei er gewesen. Am Ende verpasst der Favorit eine Medaille als Sechster deutlich, eine Fairness-Debatte bricht aus. Sportfunktionär Diem räumt dennoch ein: "Man sollte nicht in Pharisäerklagen ausbrechen und das Zusammenarbeiten der Amerikaner beschimpfen, jede andere Nation hätte in der gleichen Weise gehandelt."

Trotz dieser bitteren Niederlage war Braun Anfang des 20. Jahrhunderts der erfolgreichste und populärste deutsche Sportler. Dreimal sicherte er sich die deutsche Meisterschaft über 400 Meter, dreimal wurde er zudem englischer Meister über die 880 Yards. 1909 stellte er in Berlin über 1000 Meter in 2:39:00 Minuten einen neuen Hallenweltrekord auf, dazu kommen 15 deutsche Rekorde.

Dabei beschränkte sich Brauns Talent nicht auf die Leichtathletik. Als Kind zog Johannes "Hanns" Braun mit seiner Familie aus dem fränkischen Wernfels nach München, wo Vater Louis Braun sein Geld als Schlachtenmaler und Bildhauer verdiente. 1902 meldete der Vater den damals 16-Jährigen beim Münchner Sportclub an. Dort war er zunächst Teil der Hockeymannschaft, fiel aber - wenig überraschend - schnell mit seinem außergewöhnlichen läuferischen Talent auf, wie in der Vereinschronik des MSC nachzulesen ist. Zwar spielte er weiterhin Hockey, startete fortan aber auch als Leichtathlet für den Klub, obwohl dieser zur damaligen Zeit gar keine eigene Leichtathletiksparte betrieb.

Brauns Leidenschaft galt nicht nur dem Sport. Wie sein Vater interessierte er sich auch für die Welt der Kunst. Ab Oktober 1906 besuchte Hanns Braun die Münchner Kunstakademie, später studierte er Architektur in Berlin. In Erinnerung blieben aber seine Erfolge als vielseitiger Läufer, die sich in Rekorden über 100, 200, 400, 800, 1000 und 1500 Meter ausdrückten.

Bereits 1921 stiftete der Süddeutsche Leichtathletik-Verband den Hanns-Braun-Gedächtnispreis. Seit 1951 übernimmt der Deutsche Leichtathletik-Verband diese Ehrung und zeichnet jährlich Menschen für besondere Leistungen in Führungspositionen aus. In München erinnert die Hanns-Braun-Brücke an den Läufer, in Berlin sind eine Straße, ein Platz und sogar ein Sportstadion nach ihm benannt. Diese Ehre wurde Braun auch kurzfristig in München zuteil, als in der Zeit des Nationalsozialismus das Stadion an der Grünwalder Straße von 1941 bis 1945 in "Städtische Hanns-Braun-Kampfbahn" umbenannt wurde (SZ vom 23.1.). Das zu Brauns Ehren jährlich stattfindende Sportfest in München wurde in den 1970er Jahren eingestellt.

Detailansicht öffnen Heute erinnert eine Brücke vor der Münchner Olympiahalle an den Athleten. (Foto: Privat)

Seine Leichtathletik-Karriere hatte Braun nach Stockholm weitestgehend beendet. Für seine zweite Laufbahn als Künstler blieb ihm letztlich wenig Zeit. 1914 rückte Braun im Alter von 27 Jahren in den Ersten Weltkrieg ein, er wurde Pilot. Vier Jahre später kollidierte er offenbar mit seinem Doppeldecker über der französischen Gemeinde Croix-Fonsomme mit der Maschine eines Kameraden. Beide stürzten ab. Es war der 9. Oktober 1918. Vermutlich war es nichts als eine Unachtsamkeit. Braun starb kurz vor seinem 34. Geburtstag; wenige Wochen später, am 11. November 1918, endeten mit dem Waffenstillstand von Compiègne die Kampfhandlungen. Seine letzte Ruhestätte fand Hanns Braun auf dem Deutschen Soldatenfriedhof Vladslo in Belgien. 2008, 90 Jahre nach seinem Tod, wurde einer der ersten großen Leichtathleten Deutschlands in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen.

Bisher erschienen: Lillian Board (27.12.19), Hans Dülfer und Werner Schaarschmidt (28.12.), Spiridon Louis (31.12.), James Brendan Connolly (3.1.20), Rudolf Harbig (9.1.), Helene Mayer (11.1.), Walter Bathe (17.1.), Toni Merkens (18.1.), Heinrich Zisch (23.1.), Roop Singh (30.1.).