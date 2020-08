Von Ralf Tögel, Fürstenfeldbruck

Mimi Kraus, klar, Handball-Held der Weltmeisterschaft 2007. Mancher hat die Bilder noch im Kopf: 29:24-Finalsieg gegen Polen in Köln, flirrendes Konfetti, die Spieler mit einer goldenen Papierkrone auf dem Kopf und dem aufgeklebten Heiner-Brand-Gedächtnis-Schnauzer im Gesicht als Hommage an den Trainer. Michael "Mimi" Kraus wurde ins All-Star-Team gewählt, er war also der beste Spielmacher der Welt.

In Freiburg blieben diese Bilder nicht ohne Wirkung: Im Bambini-Alter hatte Sebastian Meinzer Handball gespielt, dann jahrelang nicht mehr. "Eigentlich kam ich ja vom Tennis", doch an jenem Sonntag im Februar bekam der damals 16-Jährige "wieder richtig Bock auf Handball", wie er sagt.

Anfangs habe er zu Hause in Freiburg "ein bisschen Kreisliga gespielt", das Gesellige stand dabei im Vordergrund. Mit 18 Jahren zog er nach München, er hatte einen Studienplatz für Zahnmedizin und große Lust, "so richtig zu spielen". Erste Anlaufstation war die Bayernliga-A-Jugend des TSV Trudering, später spielte er Landesliga im Männerteam. Bis der Fürstenfeldbrucker Trainer Martin Wild anfragte, ob er nach Bruck kommen will. "Eine ganz andere Hausnummer" war der TuS, dritte Liga, Leistungssport im höchsten Amateurbereich. Nun, sechs Jahre später, hat der ehemalige Hobby-Handballer Sebastian Meinzer es zu den Profis geschafft. Der TuS ist in die zweite Bundesliga aufgestiegen, ein Gegner unter anderen ist die SG BBM Bietigheim - mit dem mittlerweile 36-jährigen Mimi Kraus.

Detailansicht öffnen Wo ist die Lücke? Im Handball geht Sebastian Meinzer mit Wucht zur Sache. (Foto: Günther Reger)

In der dritten Liga zählte der 1,90 Meter große Meinzer zu den besten Rückraumschützen, wusste vor allem durch seine Physis zu beeindrucken. Im Handball beschreibt man Spieler wie ihn so: Er geht dahin, wo es weh tut. "Ich mag einfach so einen intensiven Sport, der mich auch körperlichen fordert", sagt er. Zu Beginn sei ihm oft Skepsis begegnet, ob er sich auf diesem Level überhaupt durchsetzen kann, er habe "am Anfang vieles über die Athletik gelöst". Nun sagt er: "Ein bisschen Handballspielen kann ich mittlerweile auch."

Nicht die einzige Herausforderung, die der 29-Jährige bravourös bewältigt hat. Mit 24 hatte er sein Studium beendet, war danach vier Jahre als Zahnarzt tätig und promovierte nebenbei. "Mit 28 hatte ich beides fertig", erzählt er. Doch auch beruflich sieht er sich längst nicht am Ziel. Seit eineinhalb Jahren macht Meinzer eine Facharztweiterbildung zum Oralchirurgen, will demnächst ein Zweitstudium in Humanmedizin beginnen, weil der Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zusätzlich den Abschluss in Humanmedizin erfordert - sein langfristiges Ziel. Den Handball will er aber keinesfalls vernachlässigen. Der Aufstieg in die 2. Liga ist nicht das finale Ziel: "So wie wir trainieren und an die Sache herangehen, ist das kein Abenteuer. Wir wollen schauen, das wir uns genauso schnell etablieren können, wie wir das damals in der dritten Liga geschafft haben. Das ist jetzt kein Spaß für uns, das ist Business."

Detailansicht öffnen Als Zahnarzt braucht er eher Feingefühl. (Foto: privat/oh)

In all den Jahren habe er aber gelernt, den Sport "etwas entspannter zu sehen". Früher sei er es "ein bisschen verkrampft" angegangen, "jetzt gehe ich auf die 30 zu, hatte viele Aufs und Abs, einige große Verletzungen." Der Ehrgeiz ist noch da, doch Meinzer versucht nun, "auch das Positive herauszuziehen". Er will es auch genießen, "das alles mit der coolen Mannschaft, die wir haben, erleben zu können". Eine Gratwanderung, wie er zugibt: "Es ist schon wahnsinnig stressig und unfassbar zeitintensiv, man muss sich schon so ein bisschen durch den Alltag hangeln." Zumal die Belastungen mit Beginn der Vorbereitung weiter gestiegen sind: "Über den Daumen gepeilt um 30 Prozent." Schon in der abgelaufenen Saison wurde meist täglich trainiert: "Jeder, der den Trainingsplan gesehen hat, musste erst mal schlucken." Trotzdem im Vergleich zur Konkurrenz in der Liga nur Durchschnitt, dort gehen in der Mehrzahl Profis ans Werk.

Für den TuS spreche "dieser wahnsinnige Spirit", sagt Meinzer. Im Verlauf der vergangenen Saison habe sich "eine brutale Mentalität im Team aufgebaut". Die TuS-Handballer haben eine regelrechte Euphorie in Bruck ausgelöst, die Halle war stets brechend voll, die Leistungen wurden immer besser und stabiler, "das hat sich so richtig aufgeschaukelt." Die Strukturen im Klub wurden professioneller, der TuS dominierte die Süd-Gruppe der Liga, die viele für die stärkste halten - doch dann kam Corona. Wie es weitergeht, weiß niemand. Der Saisonstart ist auf Anfang Oktober terminiert, die Handball-Bundesliga will ein Konzept vorlegen, das 20 bis 50 Prozent der Hallenkapazität an Zuschauer zulässt.

Detailansicht öffnen

In Bruck laufen die Vorbereitungen weiter. Die Belastungen sind immens, es wird vormittags trainiert, es wird Auswärtsspiele am Freitag geben mit Reisen quer durch die Republik oder gleich englische Wochen. Ob Meinzer all das bewältigen kann, wird sich zeigen. Er habe "ein kleines Agreement" mit dem Verein, will seine Urlaubstage so legen, "dass ich immer spielen kann". Zum Glück hätten seine Chefs Verständnis, "die finden das gut" - trotz Mehrbelastung und Verletzungsgefahr: "Dass sie das tolerieren, ist schon mal ein Riesenschritt." Der Verein nehme zudem "auf die private Situation des ein oder anderen Spielers Rücksicht", sagt Meinzer. In Bruck sei alles ein bisschen familiärer.

Viel Zeit neben Beruf und Sport bleibt nicht. Seine Freundin sei ähnlich eingespannt, unter der Woche führe man quasi eine Fernbeziehung, "aber das klappt gut". Die meiste Freizeit verbringe er so im Kreis der Handballer, zwangsläufig: "Ich bin schon sehr viel mit den Jungs unterwegs, Handball ist fast schon wie ein Zweitjob."

Mit welchem Ziel startet Sebastian Meinzer in die Saison? "Das müssen wir nicht diskutieren. Das wird hammerharte Saison. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir die Klasse halten können." Schön wäre die ein oder andere Überraschung, gegen einen dieser prominenten Klubs wie Gummersbach oder Hamburg mit ihren Stars der Szene. Meinzer hofft, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, es werde mit steigendem Alter immer schwerer, sich zurückzukämpfen. Zumal junge Talente nachrücken. Aber: "Wenn es der Körper und der Job hergeben, wenn mich der Trainer noch braucht, dann sehe ich da vorerst keine Obergrenze."

Bisher erschienen: Michaela Henry, Beachvolleyballerin und Klinikärztin (22. Juni); Patrick Englhart, Footballer und Lebensmittel-Transporteur (2. Juli); Michael Plattner, Tischtennisspieler und Chirurg (13. Juli).