Philipp Hochmair, 46, geboren in Wien und nicht nur zum Filmfest gerne in München, ist durch seine Fernsehrollen (Vorstadtweiber, Blind ermittel, Freud) bekannt, feiert aber auch am Theater große Erfolge. Am Samstag (20.15 Uhr) ist er in der ARD in „Liebe verjährt nicht“ zu sehen.

(Foto: Nils Schwarz/OH)