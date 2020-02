Moderator, Autor, Musical-Fan, Regisseur – und Gründer des „Quatsch Comedy Clubs“: Der gebürtige Bochumer Thomas Hermanns, 56, aufgewachsen in Nürnberg, studierte in München Theaterwissenschaften. Im Januar eröffnete er hier seine fünfte Stand-up-Comedy-Dependance.

SZ: Sport ist ...

Thomas Hermanns: ... inzwischen mein Lieblings-Laune-Macher!

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Ich denke, okay - mein Ziel ist die Fitness einer französischen Primaballerina: Ausdauer, Dehnbarkeit und Champagner.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Felgaufschwung - the only way is up!

Sportunterricht war für Sie?

Damals noch frustrierend und überflüssig... man muss dem Sportunterricht der 70er Jahre wirklich vorwerfen, den tieferen Sinn von Sport nie vermittelt zu haben.

Ihr persönlicher Rekord?

Dritter Platz im Jive beim Turniertanzen mit neun Jahren.

Stadion oder Fernsehsportler?

Weder noch - lieber Tanzfläche.

Bayern oder Sechzig?

Die Bayern haben schönere Frisuren - die Sechziger mehr Charme.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Billie Jean King (ehemalige US-amerikanische Tennisspielerin und Frauenrechtlerin, Anm. d. Red.) - ich mag SportlerInnen mit politischer Haltung.

Ein prägendes Erlebnis?

Besagter dritter Platz im Jive - Tanzsport als Hauptsport in meinem Leben von damals bis "Let's Dance".

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Im Champagnertrinken während der Rumba.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Mit Tom Daley (jüngster Weltmeister im Wasserspringen) - er hat alles: das Lächeln, den Körper und den schlauesten Ehemann Hollywoods (Dustin Lance Black, US-Filmemacher, Oscarpreisträger und LGBTQI*-Aktivist).

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.