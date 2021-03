Die Schnecke am Hang

"Sport ist der Teil in der Zeitung, der nach dem Feuilleton kommt": Schauspieler Thomas Loibl. Am nächsten Mittwoch (24. März) ist er im Thriller "Jackpot" zu sehen (ARD, 20.15 Uhr), als skrupelloser Gegenspieler von Rosalie Thomass.

SZ: Sport ist...

Thomas Loibl: ...der Teil in der Zeitung, der nach dem Feuilleton kommt.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Wer ist zuständig?

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Ich schwinge mich dieser Tage wieder auf mein Rennrad, hat ja auch Felgen, oder?

Sportunterricht war für Sie?

Die Rettung für meinen Abiturnotenschnitt (viertes Fach Sport).

Ihr persönlicher Rekord?

Der größte Hungerast aller Zeiten bei einer Rennradtour in den Bergen. Siehe auch den Roman "Die Schnecke am Hang".

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Früher Bökelberg, später auch mal Bayernstadion, meistens aber Stadionbesuch im Radio. Ich liebe die Konferenzschaltung am Samstagnachmittag.

Bayern oder Sechzig?

Sorry, Leute, Gladbach natürlich!

Ihr ewiges Sport-Idol?

Ali the greatest. Float like a butterfly, sting like a bee, rumble, young man, rumble ...

Ein prägendes Erlebnis?

Eine Lesung katalanischer Gedichte mit Pep Guardiola. Ich war beeindruckt von seiner Ausstrahlung. Und mir gefiel, dass der Fußballer und Trainer, der den Fußball in diesem Jahrzehnt besonders geprägt hat, sich so sehr für die Literatur begeistert, oder noch besser, dass das eine mit dem anderen zusammengehört.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Band 12; Asterix bei den Olympischen Spielen; S. 29 unten.

Mit welcher Sportlerin/ welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Als Schauspieler tausche ich in gewissem Sinne so oft das Trikot, das Leben, den Beruf, dass ich da gar kein erweitertes Bedürfnis mehr verspüre.

