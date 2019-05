26. Mai 2019, 19:37 Uhr SVN München Mit letzter Kraft

Die Neuperlacher Fußballer verteidigen in der Relegation dank einer leidenschaftlichen Leistung ihren Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Aystetten und kämpfen nun gegen Jetzendorf um den Aufstieg in die Landesliga.

Von Stefan Galler

Am Ende wurde es noch richtig eng, doch der erste Schritt in Richtung Landesliga ist getan: Der SVN München hat trotz einer 0:2 (0:0)-Niederlage im Rückspiel bei Cosmos Aystetten die Entscheidungsrunde um den Aufstieg erreicht. Der 3:0-Hinspielerfolg vom Donnerstag erwies sich als ausreichend dickes Polster, was auch an der starken Leistung von Torwart Daniel Stacheter lag, der diverse Großchancen der Gastgeber vereitelte. "Die Jungs haben alle gekämpft bis zum Äußersten. Aber es hätte keine fünf Minuten länger gehen dürfen", sagte Teammanager Roman Vogl nach der Partie.

Die Aystettener übernahmen das Kommando, erspielten sich gleich erste Chancen durch Robert Markovic-Mandic (10.) und Thomas Hanselka (16.). Die Gäste aus Neuperlach lauerten auf Konter, doch sie hatten dem Druck kaum etwas entgegenzusetzen. Lediglich Miridon Rexhepi konnte Cosmos-Torwart Valentin Coca zu einer Parade (19.) zwingen. Vor allem nach dem Wechsel war der Substanzverlust der Münchner dann kaum mehr zu kompensieren. "Viele unserer Spieler sind Muslime, die wegen des Ramadan seit vier Wochen fasten", sagte Vogl. Die Gastgeber aus dem Landkreis Augsburg gingen durch einen vertretbaren Handelfmeter von Maximilian Drechsler (65.) in Führung, zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Markovic-Mandic auf 2:0. Nun heißt es für den SVN, schnell zu regenerieren, schon am Mittwoch steigt das erste Spiel in der finalen Runde gegen Jetzendorf.