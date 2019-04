28. April 2019, 18:56 Uhr SV Türkgücü-Ataspor Unter dem Sombrero

Der Favorit hat den Aufstieg sicher. Trainer Pummer zieht vor den Spielern "den größten Hut, den man finden kann". Der Klub holt weiter Neue.

Von Stefan Galler

Der Kapitän sprintete die 50, 60 Meter hinüber zur Trainerbank und verschwand in einer Traube aus Betreuern und Ersatzspielern. Es war sein Moment, jener Augenblick, in dem der SV Türkgücü-Ataspor dank seines Treffers den Aufstieg in die höchste bayerische Amateurliga endgültig fixiert hatte. Yasin Yilmaz ist die Symbolfigur für diesen Aufstieg, der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der immer voranmarschiert, auch wenn es bisweilen turbulent zugeht in diesem noch jungen, aber so ambitionierten Verein. Zehn Minuten vor dem Ende der Bayernligapartie bei Schwaben Augsburg bekam Yilmaz die Kugel von Arbnor Segashi am Sechzehner zugespielt, eine kurze Drehung, und der frühere Drittligaprofi wuchtete den Ball mit seinem linken Fuß zum 3:2-Siegtreffer in die linke untere Ecke. Es folgten der Jubellauf und kurz danach der Schlusspfiff einer durchaus umkämpften Begegnung.

Im Anschluss dann das volle Programm: La Ola vor der Tribüne, Sprechchöre der mitgereisten Anhänger, eine Runde Kaltgetränke (zumindest für jene im Team, denen der Genuss von Alkohol aus Glaubensgründen nicht untersagt ist).

Und mittendrin der Meistermacher, der sich diesen Beinamen nun schon beinahe in den Ausweis eintragen lassen kann: Zum dritten Mal in Serie führte Andreas Pummer eine Mannschaft zum Aufstieg. Nachdem ihm dieses Kunststück 2016/17 mit dem FC Unterföhring gelungen war (in die Regionalliga), folgte nun also der zweite Titel mit Türkgücü - der von der Klubführung als klares Ziel vorgegebene Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga ist geschafft. "Die Erleichterung ist groß", sagte Pummer nach der Partie. "Hut ab vor meiner Mannschaft, die letzten Wochen waren nicht einfach. Aber die Jungs haben Mentalität und Charakter gezeigt, davor muss man den größten Hut ziehen, den man finden kann."

„Die Leute sehen den Kader und die immense Qualität. Aber die Probleme, die das alles mit sich bringt, sieht keiner“: Andreas Pummer. (Foto: Claus Schunk)

Womit der Coach die Personalplanungen meint, die parallel zum Kampf um die letzten notwendigen Punkte für den Aufstieg zuletzt bereits auf vollen Touren liefen. So mancher der aktuellen Türkgücü-Helden dürfte in der neuen Saison seinen Platz womöglich verlieren, schließlich strebt der Klub weiterhin nach höheren Weihen - die Regionalliga soll ebenfalls nur eine Durchgangsstation sein.

Fünf Neue sind bereits fix verpflichtet, allesamt kicken sie bereits in jener Spielklasse, in die der Klub jetzt aufsteigt: Thomas Haas, Verteidiger des VfB Eichstätt, Pipinsrieds Stürmer Marian Knecht, der Schweinfurter Mittelfeldspieler Dominik Weiß und sein Ressortkollege Stefan Wächter von Wacker Burghausen standen schon vor dem Wochenende als Zugänge fest, nun machte man auch die durchaus bemerkenswerte Verpflichtung von Marco Holz, 29, vom 1. FC Saarbrücken offiziell. Der gebürtige Niederbayer und "echte Mittelfeldstratege" (Kaderplaner Robert Hettich) hatte vor seinem Engagement in der Regionalliga Südwest für Wacker Burghausen und Energie Cottbus gespielt, verfügt über die Erfahrung von 200 Drittligaspielen (14 Tore, 15 Vorlagen) und 86 Regionalligaeinsätzen. Ein weiterer Transfer könnte schon bald folgen: Offensivallrounder Kasim Rabihic, 26, vom FC Pipinsried steht offenbar ebenfalls kurz vor einem Wechsel zum SV Türkgücü-Ataspor.

All diese Personalien spielten beim nicht unkomplizierten Gastspiel am Samstagnachmittag in Augsburg (noch) keine Rolle. Es ging nicht gerade optimal los für die Gäste aus München: Zunächst traf Stephan Thee nur die Latte (6.), dann schlug es hinten ein, Simon Gail rannte bei einem Konter allen Gegnern davon und überwand Torwart Issa Ndiaye im Eins-gegen-Eins (12.). Nur eine Minute später schlug Türkgücü zurück, eine perfekte Flanke von Yilmaz drückte Masaaki Takahara volley über die Linie. Und weitere 240 Sekunden später war das Match komplett gedreht, diesmal bereitete Yilmaz per Eckball vor, Mats Neumann köpfelte wuchtig ein - 1:2 (17.).

Andreas Brummer gewinnt mit Türkgücü den zweiten, insgesamt sogar seinen dritten Meistertitel in Serie. (Foto: oh)

Danach schlich sich der Schlendrian ins Spiel der Gäste. Man bekam einen Eindruck davon, was Pummer meinte mit der schwierigen Situation der aktuellen Spieler, die nicht wissen, ob sie nach dem Aufstieg noch gebraucht werden. Beim 2:2 durch Schwabens Maximilian Fiedler (35.) hielten jedenfalls alle beteiligten Türkgücü-Kräfte einen Sicherheitsabstand. Nach der Pause verflachte die Partie - und hatte dann doch noch ihren entscheidenden Höhepunkt, als Yilmaz seine herausragende Leistung mit dem entscheidenden Treffer krönte (81.). Die Ampelkarten gegen die Augsburger Simon Hille (84.) und Gabriel Merane (88.) beendeten alle Hoffnungen der Gastgeber auf eine Wende.

"Yasins linker Fuß sucht seinesgleichen", trompetete Coach Andreas Pummer anschließend und erinnerte an das Vorjahr, als Yilmaz beim entscheidenden 3:1-Sieg in Freising ebenfalls maßgeblich am Gewinn des Landesligatitels beteiligt gewesen war. "Heute fällt eine riesige Last ab", sagte Pummer. "Die Leute sehen den Kader und die immense Qualität. Aber die Probleme, die das alles mit sich bringt, das sieht keiner. Alleine schon, dass jeder Gegner gegen uns 120 Prozent Einsatz bringt."

Der 36 Jahre alte Übungsleiter rückt nun ins zweite Glied zurück, wird künftig dem neuen Chefcoach Reiner Maurer assistieren und nebenbei seine fehlenden Trainerscheine machen. "Reiner ist ein Ehrenmann", sagt Pummer, "wir waren in den letzten Wochen schon viel in Kontakt, er hat sich aber niemals in meine Arbeit eingemischt". Mit dem früheren Löwen-Trainer könne Türkgücü jedenfalls "nur gewinnen", betonte Pummer.