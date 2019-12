Lange Jahre war der SV Pullach ein Spitzenteam in der Fußball-Bayernliga, doch der heftige Umbruch im vergangenen Sommer hat Spuren hinterlassen bei den Isartalern. Sie überwintern jedenfalls tief im Keller der Rangliste auf dem vorletzten Platz, vier Zähler entfernt vom rettenden Ufer. Und wäre das nicht schon unangenehm genug, kassierten die "Raben" im letzten Spiel vor der Winterpause am späten Sonntagnachmittag auch noch ein 2:7 (0:2)-Debakel bei der zweiten Mannschaft von Jahn Regensburg. "Der Gegner hatte vier Spieler aus dem erweiterten Zweitligakader dabei, und die haben ihre Klasse voll ausgespielt", sagte Pullachs Manager Robert Bäumel nach der Partie. Ilhami-Ediz Medineli (26.) und Eduard Root (36.) brachten die Oberpfälzer vor der Pause in Führung, dann verkürzte Özgür Sütlü per Elfmeter auf 1:2 (51.). Doch der Jahn erhöhte durch Florian Heister im Gegenzug auf 3:1, "der Genickschuss", wie es Manager Bäumel formulierte. An der klaren Niederlage änderte auch das Tor des eingewechselten Michael Hamberger zum zwischenzeitlichen 2:6 nichts mehr (84.). "Jetzt müssen wir die Pause nützen und dann mit vollem Akku angreifen", so Bäumel.