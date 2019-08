4. August 2019, 18:36 Uhr SV Pullach Doppelter Seufzer

Die Isartaler schlagen den SSV Jahn Regensburg II in einem wilden Spiel mit 5:2. Trainer Benede ist nach dem zweiten Saisonsieg tief erleichtert.

Von Fabian Dilger, Pullach

Am Ende fehlte nur ein Treffer zur ausgeglichenen Pullacher Torbilanz in der Tabelle. "Das ist jetzt Gott sei Dank wurscht", sagte der erleichterte Spielertrainer Alexander Benede nach dem 5:2-Heimsieg gegen Jahn Regensburg II. Und schob noch ein weiteres "Gott sei Dank" nach - der doppelte Seufzer zeigte, wie viel Erleichterung der zweite Saisonsieg beim SV Pullach allen bescherte.

Denn in den vier Spielen zuvor hatte der SV immer wieder seine feinen offensiven Fähigkeiten, gleichzeitig aber eine bedenklich wackelige Defensivstatik gezeigt. Die 13 Gegentore nach vier Partien waren Höchstwert in der Bayernliga Süd. Und auch gegen den Regensburger Nachwuchs hätte Pullach früh wieder viel für die Torbilanz tun können, im Soll wie im Haben. "Torchancen en masse" sah Regensburgs Trainer Yavuz Ak: "Es hätte gut schon 4:4 in der ersten Halbzeit stehen können." Keine Übertreibung, in den ersten 30 Minuten lieferten sich beide Teams einen beeindruckenden Schlagabtausch. Viel Angriffspressing, viele Kombinationen, unterhaltsam für die Zuschauer, weniger erfreulich für Alexander Benede, der angesichts der derzeitigen Defensivleistung wieder kritisch war: "Es ist auch heute nicht wesentlich besser. Es ist phasenweise wild."

Mit dem ultra-aggressiven Pressing der Regensburger werden aber viele Bayernligisten Probleme bekommen, und nicht alle Teams können dieses so elegant umspielen wie Pullach. Immer wieder wurden die Regensburger Angreifer zum Anlaufen auf die Viererkette weit nach vorne gelockt, dann kam die spielerische Auflösung und oft eine Verlagerung auf die Pullacher Außen Max Zander und Henri Koudossou. "Wir wissen ganz genau, wo der Ball dann hinkommen muss. Und wenn wir den Plan einhalten, dann ist es wahnsinnig schwer, uns zu verteidigen", sagte Benede.

Genauso spielte sich Pullach nach fünf Minuten die Führung heraus. Einen langen Ball von Keeper Marijan Krasnic ließ Zander mit der Brust abtropfen und damit seinen Gegenspieler aussteigen, dann schickte er Mittelstürmer Gilbert Diep, der den Regensburger Torwart tunnelte. Gleich darauf dann einer der Aussetzer im Rückwärtsgang: Cihangir Özlokman wurde im Rücken der Viererkette freigespielt, umkurvte Krasnic und schob ein (7.). Es folgte das Chancenfestival auf beiden Seiten, für Pullach hätte zum Beispiel alleine Zander noch zwei Mal treffen können, einmal per Fuß, einmal per Kopf, beide Male rettete Regensburg noch auf der Linie. Aber auch Krasnic sah sich einige Male als einsamer Torwächter den Regensburger Angreifern gegenüber. Zu einem guten Zeitpunkt legte Pullach dann vor: Kurz vor der Pause wanderte der Ball quer am Strafraum entlang, bis Koudossou einen Haken machte, auf links legte und traf (42.).

Mit der Führung spielte Pullach in der zweiten Halbzeit einen Tick dominanter, Regensburg war auch nicht mehr so giftig im frühen Stören. "Wir haben nicht richtig Zugriff bekommen, die Sechser standen teilweise etwas zu tief und dann ist es natürlich sehr schwierig", analysierte Ak. Dazu kam eine bessere Pullacher Chancenverwertung. Mit dem 3:1 durch Diep (60.) war Regensburg aus dem Spiel, Nureddin El Sayed (75.) und Koudossou erhöhten (88.), das zweite Gästetor entsprang wieder einem individuellen Fehler von Pullach (87.).

"Ich bin einfach froh, dass wir das Ding gewonnen haben. Ich habe den Jungs gesagt, ich unterschreibe auch ein 5:4", sagte Benede nach dem Spiel. Die Atmosphäre in der Kabine sei nach den mauen Ergebnissen schon "ein bisschen anders" gewesen, "jetzt haben wir wieder Gott sei Dank eine gute Stimmung".