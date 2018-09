16. September 2018, 18:57 Uhr SV Heimstetten "Schläfrig, töricht, saublöd"

Trainer Christoph Schmitt fordert nach dem 0:3 in Fürth für die kommenden Partien mehr Einsatz.

Von Stefan Galler, Kirchheim

Das hatte sich Christoph Schmitt von Anfang an genau so vorgestellt: "Die Regionalliga ist unglaublich eng. Du kannst gegen jeden etwas mitnehmen, aber eben auch gegen jeden verlieren", sagt der Trainer des Aufsteigers SV Heimstetten. Seine Mannschaft hat am Wochenende bei der SpVgg Greuther Fürth II recht deutlich den Kürzeren gezogen, 0:3 (0:2). Dabei war der SV sehr zuversichtlich nach Mittelfranken gefahren, schließlich hatte das Kleeblatt zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken müssen.

"Wir wollten von Anfang an präsent sein und dem Gegner gleich das Gefühl geben, dass auch gegen uns nichts zu holen ist. Und dann laufen wir nach fünf Minuten in einen saublöden Konter", erzählte Schmitt. Ein Fehlpass nach einem eigenen Freistoß in der gegnerischen Hälfte war der Ausgangspunkt, von der rechten Seite flankte Elias Abouchabaka, und in der Mitte köpfte Ilker Yüksel ungehindert ein - Saisontor Nummer fünf für den Torjäger. "Ein Anfang nach Maß", spöttelte Schmitt, der seiner Mannschaft kein gutes Zeugnis ausstellte: "Wir sind nicht gut reingekommen, waren schläfrig und haben in beide Richtungen ein ganz schlechtes Umschaltspiel gezeigt: Sowohl von defensiv auf offensiv, wie auch von offensiv auf defensiv", kritisierte der 33 Jahre alte Coach.

Prompt hätte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Levent Aycicek schon in der achten Minute beinahe auf 2:0 erhöht, sein Volleyschuss flog knapp über das Tor. Dann leisteten sich die Gäste abermals einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, Aycicek wurde im Strafraum freigespielt, seinen Schuss lenkte Peter Beierkuhnlein ins eigenen Tor (23.). "Der wäre so oder so reingegangen", sagte Schmitt, "aber davor haben wir uns einmal mehr töricht angestellt".

Die beste Chance zum Anschlusstor vor der Pause hatte dann Moritz Hannemann, der einen missglückten Rückpass von Abouchabaka erahnte, aber an Torwart Leon Schaffran scheiterte (30.). Darüber hinaus hätte es "eineinhalb Elfmeter für uns geben müssen", meinte Schmitt - beide Szenen blieben jedoch ungeahndet.

Nach der Pause brachte er dann zwar Lukas Riglewski, der jobbedingt die ganze Woche über nicht trainieren hatte können. Doch weil auch der Top-Torjäger der Regionalliga, Orhan Akkurt, zuletzt im Urlaub weilte und nicht spritzig wirkte, ging nach vorne weiterhin nicht viel. "Wir haben ja auch vor der Saison gegrübelt, ob es bei Orhan vom Tempo her für diese Liga noch reicht, dann hat er extrem fleißig gearbeitet und total überzeugt", sagte Schmitt. "Aber wenn er zwei Wochen mit dem Training aussetzt, dann merkst du das einfach." Und so hätte Heimstetten laut dem Trainer "noch drei Stunden spielen können, wir hätten wohl kein Tor erzielt".

Das taten dann ein drittes Mal die Fürther: Zunächst konnte SVH-Torwart Maximilian Riedmüller einen 14-Meter-Kracher von Aycicek noch parieren (57.), gegen den 16-Meter-Schlenzer von Patrick Sontheimer (72.) hatte dann jedoch auch der Keeper kein Rezept mehr - der Ball schlug neben dem Pfosten zum 0:3 ein, der Schlusspunkt.

Neuling Heimstetten ist auf den ersten Blick immer noch in einer komfortablen Situation, doch Tabellenplatz sieben täuscht darüber hinweg, dass der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz gerade einmal drei Punkte beträgt. "Wir müssen punkten, am besten gleich im Nachholspiel gegen Schalding-Heining", sagt Schmitt (Dienstag, 19 Uhr, Stadion Heimstetten). "Aber das klappt in dieser Liga nur, wenn du bereit bist, Wege zu gehen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, wie wir in Fürth, dann wird es gegen jeden Gegner sehr, sehr eng". Stefan Galler