Fußball-Regionalligist SV Heimstetten hat sein erstes Pflichtspiel nach der Corona-Pause erfolgreich gestalten können: Im Ligapokal wurde der FC Augsburg II mit 1:0 (1:0) besiegt, den entscheidenden Treffer erzielte Stefan Reuter, Sohn des gleichnamigen Augsburger Managers, bereits in der zweiten Minute. "Zunächst mal ist es cool, wieder in den Wettkampfbetrieb eingestiegen zu sein", sagte SVH-Trainer Christoph Schmitt, "das ist schon etwas ganz anderes als ein Testspiel". Sein Team habe nach dem Tor "gut verteidigt und wenig zugelassen". Das ist insofern bemerkenswert, da sich die Augsburger noch vor einer Woche, ebenfalls im Ligapokal, Garching 6:0 geschlagen hatten. Andererseits hielten sich prickelnde Offensivaktionen der Schmitt-Elf trotz der Rückkehrer Nappo und Awata in Grenzen. "Ein Arbeitssieg", bilanzierte der Heimstettner Coach.