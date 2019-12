Gut möglich, dass es im Unterhachinger Sportpark schon bald recht besinnlich zugeht, zumindest haben sie es ja gerne schön mummelig bei der Spielvereinigung. Vor der staden Zeit kommt aber erst noch der 1. FC Kaiserslautern, und dem Hachinger Trainer Claus Schromm fallen einige Gründe ein, warum es an diesem Samstag (14 Uhr) noch einmal Vorweihnachtsstress geben könnte: Seit Anfang November haben die Pfälzer nur gewonnen und sieben Tabellenplätze gut gemacht. "Sebastian Hoeneß hat ja auch schon vor ihrem Konterspiel gewarnt", sagt Schromm. Trotzdem verlor der Trainerkollege von der Säbener Straße mit dem FC Bayern II gegen die Roten Teufel 1:3. Was also ist das beste Mittel, um Konter zu verhindern? "Zum Abschluss zu kommen", antwortet Schromm. Denn dann habe der Gegner entweder An- oder Abstoß; auf jeden Fall könne er keine Konter fahren.

Sollte der Plan aufgehen, wäre das für die Hachinger ein prima Jahresabschluss: 35 Punkte waren das erklärte Ziel, und die hätte man mit einem Sieg. Fehlen werden allerdings die angeschlagenen Sascha Bigalke und Felix Schröter.

Nach dem Lautern-Spiel erwarten sie in Haching in der Tat ruhige Tage. Vorbei die Zeiten, in denen im Winter Spieler verkauft werden mussten, um auch "im April oder Mai noch die Gehälter zahlen zu können", wie Schromm sagt. Das liegt am Börsengang im Juli, der bis auf Weiteres finanzielle Unabhängigkeit garantiert. Dass ein Spieler den Verein in der Pause verlässt, ist natürlich möglich; sogar in Unterhaching soll es schon Profis gegeben haben, die gerne mehr gespielt hätten. Schromm will aber bei Gesprächen mit der Mannschaft gehört haben, dass allenthalben Zufriedenheit herrscht. Externe Zugänge seien außerdem nicht geplant. "Interne", also aus dem eigenen Nachwuchs, werde es aber wahrscheinlich geben, sagt Schromm.

Mittelfristig bleibt der Aufstieg in die zweite Bundesliga das Ziel. Nun gilt die dritte Liga seit jeher als hart umkämpft, die aktuelle Saison empfindet Schromm abermals als "hochverrückt". Gleichzeitig verspürten viele Vereine Druck, sich so schnell wie möglich in lukrativere Gefilde zu verabschieden: "Ich will nicht wissen, was in Kaiserslautern los ist, wenn sie heuer nicht aufsteigen." Sagt der Trainer des Tabellenvierten über den Tabellenneunten. Am Ende würden sich jene Teams durchsetzen, "die am meisten daran glauben." Insofern darf das letzte Hachinger Pflichtspiel des Jahres schon noch einmal als richtungsweisend gelten.