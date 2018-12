18. Dezember 2018, 18:42 Uhr SpVgg Unterhaching Stahl operiert

Dominik Stahl vom Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching hat einen Bruch der rechten Hand erlitten und ist operiert worden. Ob der 30-Jährige am Sonntag im letzten Spiel des Jahres gegen Uerdingen mitwirken kann, ist unklar.

Mittelfeldspieler Dominik Stahl vom Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching hat im Spiel gegen den VfL Osnabrück einen Bruch der rechten Hand erlitten. Nach einem Zweikampf an der Mittellinie war ein Osnabrücker Stahl am vergangenen Samstag unabsichtlich auf die rechte Hand getreten. Die Wunde wurde ambulant genäht. Nach dem Spiel stellte sich heraus, dass die Hand gebrochen ist. Der 30-Jährige wurde bereits operiert. Der Heilungsverlauf wird laut SpVgg circa sechs Wochen dauern. Ob Stahl am Sonntag (13 Uhr, Sportpark) im letzten Spiel des Jahres gegen den KFC Uerdingen mitwirken kann, ist unklar.