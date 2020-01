Zum Trainingsauftakt am Beginn der Woche hatte Claus Schromm durchblicken lassen, dass Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching mit einem etwas abgespeckten Kader in die Restsaison starten wolle. Und dabei auf die Option verwiesen, dem ein oder anderen jungen Spieler anderswo mehr Spielpraxis zu verschaffen. Nun sind die ersten personellen Weichen gestellt, allerdings bleibt die Kadergröße vorerst gleich, denn einem Zugang steht ein Weggang gegenüber. Getrennt hat sich der Klub von Linksfuß Thomas Hagn, 24, dessen Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst wurde. "Tom kam aus unserer Jugend und war direkt Stammspieler. Seit Winter 2018 hatte er aber eine schwere Zeit und konnte aufgrund von Verletzungen nicht über einen längeren Zeitraum trainieren und spielen", sagt Schromm über den gebürtigen Freisinger, der in dieser Saison lediglich auf drei Kurzeinsätze in der Liga kommt und zuletzt am 3. August gespielt hat. Mangels Perspektive entschied sich der beim FC Bayern ausgebildete ehemalige Jugendnationalspieler nun für einen Neuanfang: "Dieser Schritt ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Ich glaube aber, dass er für mich persönlich das Beste ist", so Hagn. Präsident Manfred Schwabl begrüßt die Entscheidung: "Hut ab vor diesem Schritt. Das zeigt, dass dieser junge Mann mitten im Leben steht und einen Top-Charakter hat."

Im Gegenzug steht eine Verstärkung bereits vor der Tür: Felix Müller, 26, offensiver Mittelfeldspieler beim Zweitligisten SV Sandhausen, wird zur SpVgg Unterhaching wechseln. Beide Vereine haben sich auf einen Transfer verständigt, es fehlt lediglich die Zustimmung des DFB. Müller habe "oft gegen uns gespielt und uns Probleme bereitet", sagt Schromm. "Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat." Der sprintstarke Offensivmann wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet, spielte danach beim FSV Mainz II, Preußen Münster und den Würzburger Kickers. Seit er im Sommer 2018 zum SV Sandhausen kam, bestritt Müller 85 Spiele in der 3. Liga sowie 30 Partien in der zweiten Bundesliga.

Sein Debüt im Haching-Trikot gab der frühere U17- und U20-Nationalspieler beim Testspiel am Donnerstagnachmittag auswärts gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Haching unterlag durch einen Treffer des früheren Sechzigers Arne Feick in der 89. Minute mit 1:2. Zuvor hatte der ehemalige Hachinger Stefan Schimmer Heidenheim in Führung gebracht (24.), Stephan Hain glich nach einem Eckball vier Minuten vor dem Ende aus. Am Sonntag starten die Hachinger ins Trainingslager in Cadiz/Spanien.